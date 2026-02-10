В этом издании комментарии рава Арье Каплана превращают изучение наследия раби Нахмана в захватывающее исследование структуры реальности. Каплан использует свою уникальную методологию, чтобы показать: «Сказочные истории» и «Беседы» раби Нахмана — это не просто притчи, а точные технические инструкции по взаимодействию с высшими мирами.

Анализируя «Учение», Каплан расшифровывает сложные кабалистические термины, переводя их на язык современной психологии и философии. Он мастерски раскрывает связи между образами раби Нахмана и концепциями Книги Зогар и лурианской Каббалы, делая скрытое — явным, а непостижимое — логичным.

раби Нахман - Учение раби Нахмана - Сказочные истории - Беседы

Rabbi Nachman's teachings Stories. Wisdom

תורתו של רבי נחמן מברסלב סיפורי מעשיות. שיחות

С комментариями рава Арье Каплана

Беседы раби Нахмана

перевод и комментарии Г. Бермана

ИЕРУСАЛИМ

5770 2010

второе издание

ISBN 978-965-7412-24-4

Publisher house: Jewish Book LTD

Director: Mendel Shapiro

раби Нахман - Учение раби Нахмана - Сказочные истории - Беседы - Содержание

Несколько слов об этой книге

Предисловие рави натана

Второе предисловие раьи натана

Сказочные истории

О пропавшей царской дочери

О царском сыне и дочери императора

О хромом

О царе, что преследовал иноверцев

О царском сыне из драгоценных камней

О скромном царе

О мухе и пауке

О раввине и единственном его сыне

Оь умном и простаке

О бюргере и бедняке

О сыне царя и сыне рабыни, которых поменяли

О владеющем молитвой

О семи нищих

Дополнительные истории

Светильник из недостатков

Конь и колодец

Меланхоличный святой

Два дворца

Притчи раби Нахмана

Вор

Вера

Капцин паша

Простота

Верда

Горькая зелень

Клад

Принц-индюк

Отравленное зерно

Олень

Птица

Надежда на бога

Беседы раби Нахмана

1-116 Беседы раби Нахмана

117-130 Венок бесед раби Нахмана, собранный в добавление к беседам, уже записанным

131-157 Высказывания и рассказы раби Нахмана по поводу его книг

158-172 о его труде и упорстве в формировании личных качеств, способствующих служению творцу...

173-195 О высотах, которые он достиг

190-210 Сказанное ребе вечером в первый день Главы Нoax, 5570

211-215 По поводу критикующих его

216-220 Об опасности ложной мудрости и необходимости укреплять себя в вере

227-234 О значении уединения

235-260 Высказывания раби Нахмана

261-308 Записи бесед, найденные мной в рукописи, написанной кем-то изокружения ребе, и до сих пор не опубликованные