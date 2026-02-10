В этом издании комментарии рава Арье Каплана превращают изучение наследия раби Нахмана в захватывающее исследование структуры реальности. Каплан использует свою уникальную методологию, чтобы показать: «Сказочные истории» и «Беседы» раби Нахмана — это не просто притчи, а точные технические инструкции по взаимодействию с высшими мирами.
Анализируя «Учение», Каплан расшифровывает сложные кабалистические термины, переводя их на язык современной психологии и философии. Он мастерски раскрывает связи между образами раби Нахмана и концепциями Книги Зогар и лурианской Каббалы, делая скрытое — явным, а непостижимое — логичным.
Rabbi Nachman's teachings Stories. Wisdom
תורתו של רבי נחמן מברסלב סיפורי מעשיות. שיחות
С комментариями рава Арье Каплана
Беседы раби Нахмана
перевод и комментарии Г. Бермана
JEWISH BOOK ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА
ИЕРУСАЛИМ
5770 2010
второе издание
ISBN 978-965-7412-24-4
Publisher house: Jewish Book LTD
Director: Mendel Shapiro
раби Нахман - Учение раби Нахмана - Сказочные истории - Беседы - Содержание
Несколько слов об этой книге
Предисловие рави натана
Второе предисловие раьи натана
Сказочные истории
О пропавшей царской дочери
О царском сыне и дочери императора
О хромом
О царе, что преследовал иноверцев
О царском сыне из драгоценных камней
О скромном царе
О мухе и пауке
О раввине и единственном его сыне
Оь умном и простаке
О бюргере и бедняке
О сыне царя и сыне рабыни, которых поменяли
О владеющем молитвой
О семи нищих
Дополнительные истории
Светильник из недостатков
Конь и колодец
Меланхоличный святой
Два дворца
Притчи раби Нахмана
Вор
Вера
Капцин паша
Простота
Верда
Горькая зелень
Клад
Принц-индюк
Отравленное зерно
Олень
Птица
Надежда на бога
Беседы раби Нахмана
1-116 Беседы раби Нахмана
117-130 Венок бесед раби Нахмана, собранный в добавление к беседам, уже записанным
131-157 Высказывания и рассказы раби Нахмана по поводу его книг
158-172 о его труде и упорстве в формировании личных качеств, способствующих служению творцу...
173-195 О высотах, которые он достиг
190-210 Сказанное ребе вечером в первый день Главы Нoax, 5570
211-215 По поводу критикующих его
216-220 Об опасности ложной мудрости и необходимости укреплять себя в вере
227-234 О значении уединения
235-260 Высказывания раби Нахмана
261-308 Записи бесед, найденные мной в рукописи, написанной кем-то изокружения ребе, и до сих пор не опубликованные
No comments yet. Be the first!