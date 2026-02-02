Книга Якова Рабиновича «Почему евреи не любят Сталина» — это глубокое историко-публицистическое исследование сложных и трагических отношений между советским диктатором и еврейским народом. Автор начинает повествование с захватывающего параллельного жизнеописания Иосифа Джугашвили и Льва Бронштейна, прослеживая их путь от духовных училищ и гимназий до вершин власти, где их личное противостояние определило судьбы миллионов.

В центре внимания автора — трансформация государственной политики СССР: от раннего интернационализма до «апогея сталинского антисемитизма». Рабинович подробно разбирает такие вехи, как «дело врачей», убийство Соломона Михоэлса, разгром Еврейского антифашистского комитета и проект создания еврейской республики в Крыму. Особое место в книге занимают личные свидетельства и семейные истории, включая главу о деде автора — Генрихе Ягоде.

Книга не только фиксирует факты репрессий и гонений на культуру (закрытие театров, травля интеллигенции), но и анализирует вклад евреев в победу во Второй мировой войне, разоблачая антисемитские мифы того времени. Это попытка осмыслить «память о сталинизме» сегодня, когда образы прошлого вновь подвергаются подмене, а общество пытается ответить на вопрос: почему уроки истории столь часто забываются?

Я. И. Рабинович — Почему евреи не любят Сталина

М.: «Этерна», 2014. — 316 с.

ISBN 978-5-480-00330-7 (на основе серии)

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