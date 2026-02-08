Рахматуллин Рустам - Две Москвы

Category ESXATOS BOOKS, History
Series История и наука Рунета (25 books)

«Две Москвы» — это не путеводитель в привычном смысле слова. Это приглашение к интеллектуальной прогулке. Рустам Рахматуллин пишет удивительно плотным, метафоричным языком, превращая историю архитектуры в магический реализм. Он доказывает, что в Москве нет ничего случайного: ни одна церковь не поставлена «просто так», ни одна улица не искривлена без причины.

Книга учит видеть за фасадами современных бизнес-центров и многоэтажек «вечные» контуры города. Она будет интересна не только москвичам, но и всем, кто интересуется философией пространства и тем, как городская среда формирует сознание и судьбу нации. После прочтения этой книги вы начнете видеть Москву объемной, многослойной и глубоко одухотворенной.

Рахматуллин Рустам - Две Москвы - Метафизика столицы

Москва: Издательство АСТ, 2021. — 544 с.; ил. — (История и наука Рунета).
ISBN 978-5-17-138223-0

Рахматуллин Рустам - Две Москвы – Содержание

Михаил Алленов. ПРЕДИСЛОВИЕ ЧИТАТЕЛЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

  • ДВЕ МОСКВЫ

  • БЕЛЫЙ КРЕЧЕТ, или Сказание о новом начале Москвы

  • ЦАРЬ ДОМОВ И ДОМ ЦАРЯ

  • ЦАРСТВИЕ ТРЕУГОЛЬНОЕ, или Грунтовое средокрестие

  • НАША КАЛАНЧА, или Железное средокрестие

  • ВОДОПОЕЦ, или Речное средокрестие

  • ПО ВОЛОЦКОЙ ДОРОГЕ

  • КОРОВИЙ БРОД И ЗОЛОТОЙ РОЖОК

  • МЕСТО ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ, или Явленное средокрестие

  • ПУТИНКИ, или Средокрестие морока

  • ПОД ЛИТЕРОЙ «F», или Потаенное средокрестие

  • ВРЕМЯ БАРОККО

  • ШАПКА И КОРОНА

  • НАД ПОТОПОМ

  • СРЕТЕНКА ГЕРОЕВ

  • НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛЯ

  • КРАСНОЕ И ЧЕРНО-БЕЛОЕ

  • МОНУМЕНТЫ 1909 ГОДА

  • НАШЕДШЕМУ ЧЕРЕП

  • ИМЯ ПЕТР

  • СТРАШНО, или Имя Петр — 2

  • ЖИВОЙ КАМЕНЬ, или Имя Петр — 3

  • БЫЛЬ И НЕБЫЛЬ

Примечания

