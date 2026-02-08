«Две Москвы» — это не путеводитель в привычном смысле слова. Это приглашение к интеллектуальной прогулке. Рустам Рахматуллин пишет удивительно плотным, метафоричным языком, превращая историю архитектуры в магический реализм. Он доказывает, что в Москве нет ничего случайного: ни одна церковь не поставлена «просто так», ни одна улица не искривлена без причины.
Книга учит видеть за фасадами современных бизнес-центров и многоэтажек «вечные» контуры города. Она будет интересна не только москвичам, но и всем, кто интересуется философией пространства и тем, как городская среда формирует сознание и судьбу нации. После прочтения этой книги вы начнете видеть Москву объемной, многослойной и глубоко одухотворенной.
Рахматуллин Рустам - Две Москвы - Метафизика столицы
Москва: Издательство АСТ, 2021. — 544 с.; ил. — (История и наука Рунета).
ISBN 978-5-17-138223-0
Рахматуллин Рустам - Две Москвы – Содержание
Михаил Алленов. ПРЕДИСЛОВИЕ ЧИТАТЕЛЯ
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
ДВЕ МОСКВЫ
БЕЛЫЙ КРЕЧЕТ, или Сказание о новом начале Москвы
ЦАРЬ ДОМОВ И ДОМ ЦАРЯ
ЦАРСТВИЕ ТРЕУГОЛЬНОЕ, или Грунтовое средокрестие
НАША КАЛАНЧА, или Железное средокрестие
ВОДОПОЕЦ, или Речное средокрестие
ПО ВОЛОЦКОЙ ДОРОГЕ
КОРОВИЙ БРОД И ЗОЛОТОЙ РОЖОК
МЕСТО ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ, или Явленное средокрестие
ПУТИНКИ, или Средокрестие морока
ПОД ЛИТЕРОЙ «F», или Потаенное средокрестие
ВРЕМЯ БАРОККО
ШАПКА И КОРОНА
НАД ПОТОПОМ
СРЕТЕНКА ГЕРОЕВ
НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛЯ
КРАСНОЕ И ЧЕРНО-БЕЛОЕ
МОНУМЕНТЫ 1909 ГОДА
НАШЕДШЕМУ ЧЕРЕП
ИМЯ ПЕТР
СТРАШНО, или Имя Петр — 2
ЖИВОЙ КАМЕНЬ, или Имя Петр — 3
БЫЛЬ И НЕБЫЛЬ
Примечания
No comments yet. Be the first!