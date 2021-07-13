Николас Томас Райт

Издательство Коллоквиум избрало Богословом года Николаса Томаса Райта - на сайте издательства (которое кануло в лету!) было много интересных публикаций о Райте.

Богослов года 2013/14 — Николас Том Райт - Барт Эрман - Дискуссия о прлоблеме зла

Три выпуска оформил в виде удобных файлов для чтения на читалке.

Сейчас там можно найти:

Богослов года 2013/14 — Николас Том Райт

Израиль

Вера, добродетель, оправдание и путь к свободе

Дискуссия между Н. Т. Райтом и Бартом Эрманом о проблеме зла и страданий

На последней хочу заострить ваше внимание.

Цитирую с "Коллоквиума":

Барт Эрман

"Большую часть своей жизни я был преданным христианином, верил в Бога, который принимает активное участие в нашей жизни и в спасение во Христе. Уже в годы своей юности я стал евангельским верующим и твердо верил, что Библия — это богодухновенное и безошибочное Слово Божье. В те годы у меня был простой и незамысловатый ответ на вопрос: почему в мире так много боли и страданий? Бог наделил нас свободой выбора (мы — не запрограммированные роботы), и мы может творить как добро, так и зло — отсюда Холокост, геноцид в Камбодже и многое другое. Это, конечно, не объясняло всего зла в мире, поэтому я верил, что Бог в конце концов выведет на свет правду, накажет грешников и восстановит порядок на земле.

Позднее я ушел из евангельской церкви, но оставался христианином еще около двадцати лет: я верил в Бога, посещал церковь, исповедовал свои грехи, хотя уже не верил в безошибочность Писания. Тем не менее я продолжал верить, что Библия содержит слово Божье, заслуживающее доверия как источник для богословских заключений. Чем больше я изучал христианскую традицию, сначала как аспирант в семинарии, затем преподавая библеистику в университетах, тем сложнее мне как богослову было ответить на многие вопросы, касающиеся понимания мира и нашего в нем места.

Страдания в мире становились все большей проблемой для меня и моей веры. Почему столько боли и страданий в нашем мире, когда Бог — творец и искупитель всего — правит на земле и делает все, чтобы его воля исполнялась как в мире, так и в жизни каждого из нас? Я спрашивал себя, почему в мире так много людей ежедневно умирает от голода? Почему столько боли и страданий приносят засуха, эпидемии, ураганы и землетрясения? Если Бог слышит наши молитвы, почему он не услышал молитвы своих верных евреев во время Холокоста?

Или верных христиан, которые страдали от пыток и умирали в нацистских лагерях? Если каждая молитва, даже самого простого верующего, не останется без ответа, тогда почему остались неуслышанными молитвы миллионов верующих, которым перерезали горло «красные кхамеры» в Камбодже, или когда в результате оползня за считанные минуты погибло 30 тысяч мирно спящих колумбицев? Я широко исследовал эти вопросы. Я искал ответы у философов, богословов, библеистов и великих литературных гениев, от Платона до Сартра, от Апулея до Достоевского, от апостола Павла до Генри Нувена, от Шекспира до Элиота, от Клайва Люиса (которым я сильно был увлечен) до Гарольда Кушнера и Эли Визеля.

В конце концов, оставаясь христианским мыслителем, я пришел к вере в то, что Бог глубоко переживает происходящее зло в нашем мире и близок к страждущим. Христианская весть для меня состояла в том, что Иисус Христос — это Божье откровение людям, на его примере мы можем видеть, как Бог относится к миру. Иисус не завоевывал мир, но страдал вместе с ним. Он не воссел на троне в Иерусалиме, чтобы править Божьим царством. Он был распят римлянами, перенес страдания, пытки и унизительную смерть ради нас. Каков же Бог? Он тот, кто страдает. Он помогает перенести боль, страдая вместе с нами и рядом с нами.

Так я понимал многие годы и все еще считаю такое представление достаточно серьезным богословским заключением. Я бы продолжал держаться этой позиции, если бы оставался христианином, но я уже не христианин.

Девять или десять лет тому назад я понял, что более не могу оставаться христианином. И основная причина моего крушения в вере — проблема страданий в мире. Я больше не мог придерживаться прежних взглядов — которые я считал сутью христианской веры — что Бог активно принимает участие в жизни этого мира, отвечает на молитвы, защищает интересы своих верных последователей, принес спасение в прошлом и в конечном итоге (в последнее время) восстановит справедливость, оправдает свое имя и свой народ и установит свое царство мира и правды (будь то после нашей смерти или здесь на земле в необозримом будущем).

Мы живем в мире, где каждые пять секунд ребенок умирает от голода. Каждые пять секунд. Каждую минуту умирает около 25 человек из-за нехватки чистой питьевой воды. Каждый час умирает 700 человек от малярии. Куда смотрит Бог? Мы живем в мире, где землетрясения уносят жизни сотен тысяч людей, оставляя миллионы без крова в лютый мороз. Ураган в Новом Орлеане и цунами в Таиланде унесли жизни сотен тысяч жизней за считанные часы. Миллионы детей рождаются с врожденными физическими недостатками. И где же Бог? То, что он вмешается в конечном итоге и наведет порядок, сейчас мне кажется, не более чем выдавать желаемое за действительное. Как обнаружилось, мои потуги решить эту проблему привели меня, человека ставшего впоследствии агностиком, обратно к Библии, чтобы увидеть, как различные библейские авторы решали этот вопрос, величайших из всех человеческих вопросов. Результатом стала моя недавняя книга «Проблема Бога.

Неудачные попытки библейских авторов дать ответ на наш самый важный вопрос: почему мы страдаем?». Я рассматриваю в этой книге, как многие библейские писатели отвечали на вопрос: почему люди (особенно Божий народ) страдают? Библейские ответы поражают своей простотой и силой (страдания — это наказание от Бога за грехи; страдания — это испытание веры; страдания — это результат восстания космических сил против Бога и его народа; страдание — это великая тайна, и мы не вправе задаваться вопросом, почему это произошло; страдание носит искупительный характер, через него Бог спасает мир и т. д.). Некоторые из этих ответов явно противоречат другим (так все-таки Бог или космические враги несут хаос и разрушения в мир?), но все же продолжают питать умы современных христианских мыслителей.

Я, конечно, надеюсь, что моя книга не сделает моих читателей агностиками, подобно мне. Я лишь хочу, чтобы люди задумались над величайшим из всех вопросов и поразмыслили над исторически и культурно значимыми ответами на него, которые можно найти в самой важной книге в истории нашей цивилизации."

Далее дисскуссию вы сможете прочесть сами на сайте издательства или на своей читалке.

Некоторые свои заметки привожу.

Конечно более убедителен Эрман. У него все козыри на руках - в 1 веке думали, что всё - уже началось, что уже приблизилось и при их жизни произойдёт! И вот те на на - 2 тыс лет и ни чего. Почему "не срослось", несмотря на слова и Иисуса Христа и ап. Павла и других - не известно, тайна!

Интересно, а как проблема зла решает иудаизм?

Теодицея по Сергею Аверинцеву выглядит так:



1 Реальность — это реальность, она несовершенна, мы живем в юдоли плача, в мире, где нам обещано, что мы скорбь будем иметь, но это та реальность, какая нам дана Богом, в которую мы помещены, и мы не должны придумывать никакой другой, мы не должны жить в реальности воображаемой.

2 Господь призывает нас к мужеству — не к горделивому мужеству, а к мужеству доверия. Доверие к Отцу, сыновнее доверие должно победить в нас страх. Не говорится, что наша земная жизнь лишена опасностей, — мир наполнен скорбями и опасностями. Но в том-то и дело, что в действительности все мы, неимущие, состоятельные, обеспеченные, непрактичные и самые практичные, хитрые, слабые и сильные, больные и здоровые, — все мы каждое мгновение знаем или вовсе об этом не догадываемся, что идем над пропастью.

Другого пути в земной жизни нет ни для кого. Наше основанное единственно на доверии к Богу спокойствие, мир, который дает нам Бог так, как мир сей не может нам дать, — они основаны только на доверии к Провидению. Больше нам надеяться не на что.

А радость, внутренний свет даются только полным, чистым, беспримесным доверием к отцовскому попечению Промысла, к отеческому промышлению Божьему.

Дополнение 12.04.14 В этом году Райт не приедет в Украину

Как сообщили в издательстве Коллоквиум, в этом году поездка Томаса Райта в Украину не состоится из-за сложной обстановки на Украине. Бум надеяться, что она осуществится в мае 2015...

