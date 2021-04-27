Библиотека – «Алия»

С первого же взгляда биография Маймонида наводит на мысль о глубоком парадоксе. Философ по темпераменту и по мировоззрению, ревностный поклонник созерцательной жизни, живописующий безмятежность одиночества и стремящийся к духовной полноте медитации, он вел неослабевающе активную жизнь, которая постоянно приводила его на грань изнеможения.

Врач, не ведающий покоя, и добросовестный руководитель своей общины, он сочетал напряженную повседневную профессиональную деятельность с интенсивным занятием наукой, могучим творчеством и продуктивным литературным трудом. Жизнь Маймонида была мозаикой, состоящей из тревог, страданий и, в лучшем случае, невероятно напряженной работы и изнурительной интеллектуальной деятельности. Быть может, это первое, что достойно внимания современного читателя, привыкшего по большей части к комфорту и досугу. Маймонид родился в 1135 году в Кордове, некогда крупнейшем центре мусульманской культуры и еврейской образованности. Его отец был выдающимся судьей и почитаемым знатоком Священного Писания.

Вступление Маймонида в юношеский возраст — он достиг совершеннолетия в 1148 году — было сопряжено с мраком отчаяния: в Испанию вторглись альмохады, фанатичные мусульмане-пуритане, которые поставили всех иноверцев перед однозначным выбором: обращение в ислам или смерть. Некоторые испанские евреи избрали мученическую смерть, другие бежали, многие нехотя взвалили на себя бремя жизни двуличной и раздвоенной, создав тем самым трагический разрыв между своим внешне правоверно-мусульманским поведением и тайной приверженностью иудаизму. Колоритная история евреев в мусульманской Испании, которая достигла головокружительных высот в своем материальном и духовном развитии, пришла к своему неожиданному, бесславному концу.

Семья Маймонида, навсегда покинув свое отечество, где восемь ее поколений служили в качестве раввинов и судей, вступила в бурное десятилетие бегства и скитаний5, прошла через южную Испанию и Северную Африку (примерно в 1148— 1158 годах) и наконец осела на несколько лет в городе Фесе (примерно в 1159—1165 годах), где тоже правили альмохады со своей спартанской строгостью и инквизиторским фанатизмом. Жизнь по-прежнему была наполнена опасностями, вынужденным притворством и клеветой, религиозными преследованиями и страхом физической расправы. В 1165 голу Маймонид сам последовал совету, который он дал своим растерявшимся, отчаявшимся соплеменникам, — и который он повторил через несколько лет пребывавшим в полном смятении йеменским евреям, — любой ценой бежать из страны преследования, ’’невзирая на разлуку с семьей или потерю богатства”, и предпринял рискованное путешествие по морю из Марокко в Эрец-Исраэль.

которая была тогда ареной крестовых походов.

В этот период латинское Иерусалимское королевство крестоносцев, на мгновение восторжествовавшее. достигло военно-политического господства над мусульманами. И так как религиозный фанатизм христиан не уступал их политическому могуществу. Маймонид не нашел прибежища в Святой стране. Его скитания продолжались. Возможно даже. что он считал свою поездку прежде всего паломичеством. Его путешествие из Марокко в Палестину, как оно описывается в отчете, приводимом рабби Элазаром Азикри, жившим в XVI веке, завершилось молитвой у Стены плача: ”В воскресенье вечером, четвертого дня месяца ияр\ я отплыл; в субботу, десятого ияра, года 4925\ поднялся сильный ветер, море взволновалось и нам угрожала смерть в морской пучине.

Я дал обет соблюдать строгий пост эти два дня за себя, за свою семью и своих домочадцев и наказать своим потомкам соблюдать эти дни поста и в будущих поколениях и давать милостыню соразмерно их средствам. Далее я поклялся проводить десятый день месяца ияр в полном уединении и посвящать этот день молитве и учению. В тот день только Бог был со мной на море, поэтому в годовщину этого дня я хочу быть с Богом, а не в обществе человека, если я не буду понужден к иному. В воскресенье вечером, третьего дня месяца сиван9, я благополучно прибыл в Акко и таким образом избежал преследования. День, когда мы ступили на Землю Израильскую, я поклялся соблюдать как день празднества и радости, сопровождаемых раздачей даров бедным, — я, равно как и мое потомство в будущих поколениях.

Во вторник, в четвертый день месяца мар хешван, года 4926, мы прибыли в Иерусалим из Акко после опасной поездки. Я вступил на место великого и священного Храма и молился здесь в четверг, на шестой день месяца мархешван. Этот опыт панического бегства из стран ислама и неумолимая вражда со стороны христианских государств в некоторых отношениях напоминает об общей судьбе евреев, оказавшихся беззащитными между молотом и наковальней христианско-мусульманского соперничества ".