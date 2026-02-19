Рамхаль - Рабби Моше-Хаим Луцатто - 138 врат мудрости

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, JUDAICA, Philosophy, Ethics, Religious Studies Atheism
Хвала Вс-вышнему в ваших руках издание глубочайшего труда великого еврейского мыслителя и мистика рабби Моше-Хаима бар Яакова Ауцатто (РАМХАЛЯ; 1707- 1747 гг.).
Издательство выражает огромную благодарность господам Дворецкому Игорю Владимировичу и Абдинову Артуру Тазахановичу, чей интерес к трудам еврейских мудрецов и бескорыстная поддержка позволили нам, с Б-жьей помощью, начать и завершить работу над книгой.
Директор издательского дома «Еврейская книга» Мендель Шапиро
Выпуск этого издания стал возможен благодаря усилиям группы единомышленников из города Запорожья, а также их близких друзей и партнеров (да продлит Вс-вышний их годы и годы их детей в счастье, здоровье и благополучии), решивших принять участие в осуществлении обширного проекта по выпуску еврейских святых книг на русском языке.

Издательский дом "Еврейская Книга"
Директор:
Мендель Шапиро
JEWISH BOOK
ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА
ИЕРУСАЛИМ - ЗАПОРОЖЬЕ
5771 – 2010, 545 с.
Редактура и корректура перевода:
Лея Ашурова
138 Gates of Wisdom
rabbi Moshe-Chaim Lutzatto
Билингва - Иврит - русский

Рабби Моше-Хаим Луцатто - Рамхаль - 138 врат мудрости - Содержание

Врата первые - Врата 138

Рабби Моше-Хаим Луцатто - Рамхаль - 138 врат мудрости - Врата девяносто восьмые

Атик переводит служение, согласно соединениям «МА» и «БоН», из Ацилут в мир награды, восполнение служения вызывает влияние мира награды.
До того; как возникли «МА» и «БоН», всё было исправленным и там не было нужды в какой-либо задержке. В «БоН» возникла порча, а в «МА» - исправление. Необходимо дать им время исполнить своё назначение; пока они не вернутся к тому, что выше миров; а сущность нижних возвышается на основе ветвей Адам Кадмон всё выше и выше; до конца всех возвышений.
Поэтому АтиК; стоящий на основе соединений «МА» и «БоН», должен перенести вещи из существующего сейчас правления в правление вечное. Так как каждый поступок нижних совершает действие в соединениях «МА» и «БоН» и утверждается в вечности. И по завершении всех поступков нижних будет восполнено всё необходимое в соединении «МА» и «БоН», и всё; что должно, будет установлено навечно; быть согласно поступкам; совершённым людьми. Таким образом, всё - в заслугу нижнего человека и по его делам.
В этом высказывании две части. Первая: «До того...», - объясняет, что служение существует только от Ацилут и ниже. Вторая: «Поэтому Атик...», - объясняет служение, идущее в вечность как награда.
Часть первая. «До того, как возникли "МА" и "БоН"». Мы видели разбиение и исправление только в нём(472) - хотя сокрытие было в Акудим, там не было разбиения. Там только произошло некое явление, так, что потом возможно разбиение в Некудим. «Всё было исправленным».
Там не было корня зла и препятствий свету. «И там не было нужды в какой-либо задержке». Каждое действие, начавшись, завершалось сразу - таково бытиё этой ступени. «В «БоН» возникла порча, а в «МА» - исправление». Здесь происходит задержка времени, действие не завершается сразу, но вначале - происходят разрушения. И необходимы люди, которые бы пришли затем и завершили исправления разрушений.
«Необходимо дать им время исполнить своё назначение». В этом весь смысл шести тысяч лет. «Пока они не вернутся к тому, что выше миров».
Именно нижние созданы с такими свойствами, и исправление этой ветви(473) было отложено, пока не возникло зло и нижние, и зло было исправлено нижними. В этом смысл служения до исправления этой ветви, когда она станет исправленной, как остальные.
«А сущность нижних возвышается на основе ветвей Адам Кадмон всё выше и выше, до конца всех возвышений». Верно, что нижние вышли из самой нижней ветви («БоН»), но они должны подняться по всем ветвям, каждая из которых была необходимой для них ступенью(474), и каждая должна действовать.
Added 19.02.2026
Comments (8 comments)

V
valikjan 4 years ago

Подскажите, где можно купить данную книгу?

 
E
esxatos 3 years ago

 


DJVU  по целевой программе заказывать в личном сообщении у админа

Пожертвование членам клуба - 4000 рублей


 
B
brat christifid 5 years ago
Одна из самых знаменитых книг Рамхаля, писавшего другие свои работы обычно некаббалистическим языком. Эту книгу мечтал раздобыть сам Виленский Гаон. Её лучше всего читать после двух других книг Луцатто на Эсхатосе - Путь Творца и Даат Твунот, она самая сложная из них.
V
Vladyslav 9 months ago

Добрый вечер, подскажите пожалуйста если знаете где купить в Украине печатное издание? Хочу товарищу подарить
E
esxatos 9 months ago

ой, тяжелого вы просите, это именно издание было отпечатано в количестве 36 экз и не подлежало продаже, совершенно случайно удалось купить этот экз по неслабой цене  - 1500 USD
K
kaznachey 7 years ago

здравствуйте, а где её можно приобрести...?
E
esxatos 7 years ago

Читайте, там же есть ссылки!
E
esxatos 8 years ago

Нет слов... Редчайшая книга - у нас еще не было книг с таким тиражом издания и такой стоимости!!!

Related Books

All Books