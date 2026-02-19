Хвала Вс-вышнему в ваших руках издание глубочайшего труда великого еврейского мыслителя и мистика рабби Моше-Хаима бар Яакова Ауцатто (РАМХАЛЯ; 1707- 1747 гг.). Издательство выражает огромную благодарность господам Дворецкому Игорю Владимировичу и Абдинову Артуру Тазахановичу, чей интерес к трудам еврейских мудрецов и бескорыстная поддержка позволили нам, с Б-жьей помощью, начать и завершить работу над книгой. Директор издательского дома «Еврейская книга» Мендель Шапиро Выпуск этого издания стал возможен благодаря усилиям группы единомышленников из города Запорожья, а также их близких друзей и партнеров (да продлит Вс-вышний их годы и годы их детей в счастье, здоровье и благополучии), решивших принять участие в осуществлении обширного проекта по выпуску еврейских святых книг на русском языке.

Рабби Моше-Хаим Луцатто - Рамхаль - 138 врат мудрости Издательский дом "Еврейская Книга" ИЕРУСАЛИМ - ЗАПОРОЖЬЕ 5771 – 2010, 545 с. Редактура и корректура перевода: Лея Ашурова 138 Gates of Wisdom rabbi Moshe-Chaim Lutzatto Билингва - Иврит - русский

Рабби Моше-Хаим Луцатто - Рамхаль - 138 врат мудрости - Содержание

Врата первые - Врата 138

Рабби Моше-Хаим Луцатто - Рамхаль - 138 врат мудрости - Врата девяносто восьмые

Атик переводит служение, согласно соединениям «МА» и «БоН», из Ацилут в мир награды, восполнение служения вызывает влияние мира награды.

До того; как возникли «МА» и «БоН», всё было исправленным и там не было нужды в какой-либо задержке. В «БоН» возникла порча, а в «МА» - исправление. Необходимо дать им время исполнить своё назначение; пока они не вернутся к тому, что выше миров; а сущность нижних возвышается на основе ветвей Адам Кадмон всё выше и выше; до конца всех возвышений.

Поэтому АтиК; стоящий на основе соединений «МА» и «БоН», должен перенести вещи из существующего сейчас правления в правление вечное. Так как каждый поступок нижних совершает действие в соединениях «МА» и «БоН» и утверждается в вечности. И по завершении всех поступков нижних будет восполнено всё необходимое в соединении «МА» и «БоН», и всё; что должно, будет установлено навечно; быть согласно поступкам; совершённым людьми. Таким образом, всё - в заслугу нижнего человека и по его делам.

В этом высказывании две части. Первая: «До того...», - объясняет, что служение существует только от Ацилут и ниже. Вторая: «Поэтому Атик...», - объясняет служение, идущее в вечность как награда.

Часть первая. «До того, как возникли "МА" и "БоН"». Мы видели разбиение и исправление только в нём(472) - хотя сокрытие было в Акудим, там не было разбиения. Там только произошло некое явление, так, что потом возможно разбиение в Некудим. «Всё было исправленным».

Там не было корня зла и препятствий свету. «И там не было нужды в какой-либо задержке». Каждое действие, начавшись, завершалось сразу - таково бытиё этой ступени. «В «БоН» возникла порча, а в «МА» - исправление». Здесь происходит задержка времени, действие не завершается сразу, но вначале - происходят разрушения. И необходимы люди, которые бы пришли затем и завершили исправления разрушений.

«Необходимо дать им время исполнить своё назначение». В этом весь смысл шести тысяч лет. «Пока они не вернутся к тому, что выше миров».

Именно нижние созданы с такими свойствами, и исправление этой ветви(473) было отложено, пока не возникло зло и нижние, и зло было исправлено нижними. В этом смысл служения до исправления этой ветви, когда она станет исправленной, как остальные.

«А сущность нижних возвышается на основе ветвей Адам Кадмон всё выше и выше, до конца всех возвышений». Верно, что нижние вышли из самой нижней ветви («БоН»), но они должны подняться по всем ветвям, каждая из которых была необходимой для них ступенью(474), и каждая должна действовать.