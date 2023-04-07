«Византийская теократия» С. Рансимена является наглядной иллюстрацией неспособности отделить институт Церкви от империи. Император по-прежнему не только первосвященник (тогда как патриарх всего лишь второе лицо), но и образ Христа-Пантократора: «Наместник Бога на земле должен был помнить свое место, оно было высоко. Император на публике появлялся величественным и милостивым, великодушным и благосклонным и должен был милостиво внимать просителям, искавшим у него правосудия или помощи. Он обязан был смиряться перед Богом. Но идея, столь популярная в наше время, что правитель должен непринужденно болтать с "человеком улицы", возмутила бы религиозные чувства византийцев и их представления о приличиях».

Стивен Рансимен - Восточная схизма - Византийская теократия

Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1998. — 239 с.

ISBN 5-02-016999-4

ISBN 5-02-011703-Х

Стивен Рансимен - Восточная схизма - Византийская теократия - Содержание

С. Рансимен и его византология (Л.Л. Тайван)

ВОСТОЧНАЯ СХИЗМА

Предисловие автора

Глава 1. Исторические основания

Глава 2. Михаил Керуларий

Глава 3. От 1054 года до Первого крестового похода

Глава 4 Церковь и крестовые походы

Глава 5. Дипломатия и диспуты

Глава 6. Рост враждебности в обществе

Глава 7. Четвертый крестовый поход

Глава 8. Датировка и природа схизмы

Примечания

Библиографический список

ВИЗАНТИЙСКАЯ ТЕОКРАТИЯ

Предисловие автора

Введение

Глава 1. Христианская империя: образ Бога на земле

Глава 2. Наместник Бога: расцвет императорской власти

Глава 3. Борьба образов: вызов общественному верованию

Глава 4. Удачный компромисс: границы императорской власти

Глава 5. Монахи и народ: оппозиция дворцу и иерархии

Глава 6. У падок и крах: конец царства Божия

Примечания

Стивен Рансимен - Восточная схизма - Византийская теократия – Византийская теократия - Введение

Цель нашего небольшого исследования — дать представление об империи, конституция которой — если пользоваться этим юридическим термином — была основана на чисто религиозном убеждении, что империя есть образ Царства Божия на земле. Многие племена и народы считали себя излюбленными чадами Божьими или его избранниками. При установлении любой монархии монарх всегда представлялся в начале или эманацией Бога, или сыном Божьим, или по крайней мере Его Верховным Священником — человеком, предуказанным Богом для того, чтобы пасти людей.

Однако империя, которую для простоты мы называем Византийской, придерживалась более сложных представлений. Византия считала себя вселенской империей. Идеально она должна была соединить всех людей на земле, которые — идеально — должны были бы стать членами единственной истинной христианской церкви, т. е. членами ее собственной православной церкви. Как человек был создан по подобию Божию, так и царство людей на земле было создано по подобию Царства Божьего. Как Господь царствует на небесах, так и император по Его подобию должен править на земле по Его заповедям.

Зло, однако, проникло в Божье создание и повредило человека грехом. Но если бы удалось достичь подобия — греческое слово mimesis «имитация», а император с министрами и советниками подражали бы Богу с Его архангелами и ангелами и сонмом святых, тогда бы и сама жизнь на земле действительно стала приготовлением к истинной жизни на Небе. Византийская империя просуществовала одиннадцать веков, причем в основном это было время ее упадка, так что в конце император правил не более чем разваливающимся городом-государством. Грех восторжествовал, и Господь наказал земное царство за то, что оно не сумело устроиться по образу Божьему. Однако в глазах самих византийцев император до последнего оставался наместником Бога, священным главой людей на земле.