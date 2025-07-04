Ребе Рашаб – Источник из дома Г-сподня

Рашаб – Источник из дома Г-сподня
Хасидское учение – Сокровищница души
Выполняю твою просьбу составить вводную часть, предваряющую кунтрес «У-мааян». Кратко охарактеризую тот период времени: между месяцем теветом 5660 года, когда почитаемый отец мой, святой Ребе [Рашаб], да покоится душа его в раю и да защитит нас память о нем, соизволил удостоить нас выходом в свет кунтреса «Га-тфила», и месяцем элулем 5663 года, когда мы удостоились кунтреса «У-мааян». Привожу отрывки из дневника, который я вел в течение этих четырех лет. Я включил в него письма и пояснения, поскольку того требует понимание обстоятельств написания кунтреса и выхода его в свет. Эти четыре года стали целой эпохой и вторым периодом становления и воспитания учеников ешивы «Томхей тмимим», да пребудет с ними Г-сподь.
С момента публикации кунтрес «Га-тфила» широко распространился среди читающей публики всех кругов. А когда потом в месяце адаре вышло в свет новое, исправленное издание книги «Тания», оно было радостно встречено всеми хасидами нашего круга, и вскоре возник обычай публичного изучения этой книги. Запись беседы моего отца, Ребе, которую он провел с учениками ешивы в Симхат Тора 5660 года, разошлась по хасидским местечкам в сотнях копий. Его слова воспламенили сердца хасидов, многие из которых стали молиться неспешно и вдумчиво. Теперь особенности такой молитвы обсуждаются на всех хасидских фарбренгенах. В прежние времена хасиды собирались два раза в году: 10 и 19 кислева — эти дни были выделены для подобных фарбренгенов. Но когда в 5657 году открылась ешива «Томхей тми- мим», мой святой отец, Ребе, ее основатель и глава, велел мне организовывать фарбренгены с ее учениками каждое новомесячье.
В Любавичах их проводили хасидский раввин Ханох-Ген- дель и я, а в отделении ешивы в Жембине — хасидский раввин Шмуэль-Гронем, да покоится душа его в раю. Этот новый обычай со временем распространился и в других хасидских общинах. К 5661 году фарбренгены обрели тот вид, который имеют сегодня. Кроме их сущности как собраний, — ведь в дополнение к обязанности постигать хасидское учение и вдумчиво молиться хасиды должны собираться на дружеские застолья, — сами застолья приняли определенную форму, в них образовался порядок и наметились постоянные темы для обсуждения. Понятно, что ученики ешивы в письмах домой и друзьям рассказывали обо всем происходящем в их жизни и учебе и о том, о чем мой отец, Ребе, соизволил с ними беседовать. Естественно, эти новости становились в среде хасидов поводом для жарких дискуссий.
Идеи, изложенные в вышеупомянутой беседе, осветили разум хасидов более глубоким пониманием хасидского учения, пробудили в них сильное желание молиться неспешно и вдумчиво. Много добра принесли те из учеников, которые, разъезжаясь на каникулы по домам, своим примером показывали, как нужно изучать хасидское учение и молиться. В том же году милостью Б-га начался наплыв учеников в ешиву. Отовсюду приходили запросы прислать новое издание «Тании», записи речей моего отца, Ребе, за 5659 год, в особенности маамара под названием «Гехалцу», а также кунтреса «Га-тфила» и упомянутой выше беседы в Симхат Тора. Реб Шмуэль, наш переписчик, был загружен до предела и жаловался, что не справляется.
Ребе Рашаб – Источник из дома Г-сподня
Серия – «Хасидское учение – Сокровищница души»
Москва – 5783 / 2023 г.
Ребе Рашаб – Источник из дома Г-сподня – Содержание
- Руководство по борьбе с дурным началом
- Предисловие Любавичского Ребе к первому изданию 5703 года
- Из письма Ребе Раяца к его зятю Менахему-Мендлу
- Отрывки из дневника
- Тяжелое экономическое положение евреев России, черта оседлости и растущий антисемитизм
- Чиновничий антисемитизм
- Встречи в Москве
- Элиэзер Гинзбург — еврейский деятель и благотворитель
- Ложный навет
- Сердечный и настойчивый призыв о помощи
- Успешные поездки и встречи
- Фарбренген 10 Кислева в Москве
- Поездка Ребе Рашаба в Петербург
- Подготовка к 19 Кислева
- Послание Ребе Рашаба к 19 Кислева
- Посещение Любавичей Слонимским Ребе
- Распространение послания Ребе Рашаба
- Защита традиционного еврейского образования
- Предстоит тяжелая борьба
- Ребе Рашаб тяжело переживает ситуацию, но не прекращает борьбу
- Ребе Рашаб готовит письмо поддержки
- Письмо в поддержку занимающихся борьбой за традиционное еврейское образование
- Основание в России общества «Махзикей га-дат»
- Отклики на провозглашение 19 Кислева днем Рош га-шана хасидизма
- Донос Общества распространителей Гаскалы
- Посещение огеля
- Следствие, предпринятое тайной полицией
- Арест
- Постановление полиции
- Агенты тайной полиции в ешиве
- Доносчики уличены
- Размышления на отдыхе
- Пояснение к написанному в «Сефер йецира»
- Наслаждение высших миров
- Полицейские преследования
- Послание Ребе Рашаба
- Бурная дискуссия между Ребе Рашабом и инспектором школ губернии
- Ответы Ребе Рашаба на вопросы о движении сионизма
- Отклики на послание Ребе Рашаба о создании общества «Махзикей га-дат»
- Текущая работа
- Молчаливый старец из Городищ
- Обед с бабушкой
- Важность изучения хасидского учения
- Замысел кунтреса «У-мааян»
- Праздник 18 элула
- Кунтрес «У-мааян»
- Краткое содержание маамаров
- Приложение к кунтресу «У-мааян»
- Справочный раздел
- Родословная Адморов Хабада
- Порядок нисхождения бесконечного света
- Условные сокращения
- Персоналии
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