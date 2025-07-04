Ребе Рашаб – Источник из дома Г-сподня

Хасидское учение – Сокровищница души

Выполняю твою просьбу составить вводную часть, предваряющую кунтрес «У-мааян». Кратко охарак­теризую тот период времени: между месяцем теветом 5660 года, когда почитаемый отец мой, святой Ребе [Рашаб], да по­коится душа его в раю и да защитит нас память о нем, соизволил удостоить нас выходом в свет кунтреса «Га-тфила», и месяцем элулем 5663 года, когда мы удостоились кунтреса «У-мааян». Привожу отрывки из дневника, который я вел в течение этих четырех лет. Я включил в него письма и пояснения, поскольку того требует понимание обстоятельств написания кунтреса и выхода его в свет. Эти четыре года стали целой эпохой и вторым периодом становления и воспитания учеников ешивы «Томхей тмимим», да пребудет с ними Г-сподь.

С момента публикации кунтрес «Га-тфила» широко распро­странился среди читающей публики всех кругов. А когда потом в месяце адаре вышло в свет новое, исправленное издание книги «Тания», оно было радостно встречено всеми хасидами на­шего круга, и вскоре возник обычай публичного изучения этой книги. Запись беседы моего отца, Ребе, которую он провел с ученика­ми ешивы в Симхат Тора 5660 года, разошлась по хасидским местечкам в сотнях копий. Его слова воспламенили сердца хасидов, многие из которых стали молиться неспешно и вдум­чиво. Теперь особенности такой молитвы обсуждаются на всех хасидских фарбренгенах. В прежние времена хасиды собирались два раза в году: 10 и 19 кислева — эти дни были выделены для подобных фарбренгенов. Но когда в 5657 году открылась ешива «Томхей тми- мим», мой святой отец, Ребе, ее основатель и глава, велел мне ор­ганизовывать фарбренгены с ее учениками каждое новомесячье.

В Любавичах их проводили хасидский раввин Ханох-Ген- дель и я, а в отделении ешивы в Жембине — хасидский раввин Шмуэль-Гронем, да покоится душа его в раю. Этот новый обы­чай со временем распространился и в других хасидских общинах. К 5661 году фарбренгены обрели тот вид, который имеют сегодня. Кроме их сущности как собраний, — ведь в дополне­ние к обязанности постигать хасидское учение и вдумчиво мо­литься хасиды должны собираться на дружеские застолья, — сами застолья приняли определенную форму, в них образовался порядок и наметились постоянные темы для обсуждения. Понятно, что ученики ешивы в письмах домой и друзьям рассказывали обо всем происходящем в их жизни и учебе и о том, о чем мой отец, Ребе, соизволил с ними беседовать. Есте­ственно, эти новости становились в среде хасидов поводом для жарких дискуссий.

Идеи, изложенные в вышеупомянутой беседе, осветили раз­ум хасидов более глубоким пониманием хасидского учения, пробудили в них сильное желание молиться неспешно и вдум­чиво. Много добра принесли те из учеников, которые, разъез­жаясь на каникулы по домам, своим примером показывали, как нужно изучать хасидское учение и молиться. В том же году милостью Б-га начался наплыв учеников в ешиву. Отовсюду приходили запросы прислать новое издание «Тании», записи речей моего отца, Ребе, за 5659 год, в осо­бенности маамара под названием «Гехалцу», а также кун­треса «Га-тфила» и упомянутой выше беседы в Симхат Тора. Реб Шмуэль, наш переписчик, был загружен до предела и жаловался, что не справляется.

Ребе Рашаб – Источник из дома Г-сподня

Серия – «Хасидское учение – Сокровищница души»

Москва – 5783 / 2023 г.

Ребе Рашаб – Источник из дома Г-сподня – Содержание