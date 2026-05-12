Рашаб (Шнеерсон) - Источник из дома Г-сподня
Книга пятого Любавичского Ребе Шалома-Довбера Шнеерсона (Рашаба) «Источник из дома Г-сподня» (кунтрес «У-мааян») в издании 2025 года — это глубокое исследование человеческой психологии и духовной самодисциплины сквозь призму хасидского учения. Основной текст, написанный более века назад, дополнен уникальными отрывками из дневников его сына, Ребе Раяца, что превращает книгу не только в практическое пособие по саморазвитию, но и в захватывающее историческое свидетельство. Центральная тема труда — борьба с «духом глупости», который затуманивает разум человека и мешает ему реализовать свой внутренний потенциал.
Главная мысль издания заключается в том, что духовные заблуждения и этические ошибки преодолимы через осознанность и интеллектуальный труд. Ребе Рашаб, которого называют «Рамбамом хасидизма», систематизирует сложные мистические идеи в доступные методы работы над своим «дурным началом». Книга учит, как трансформировать повседневные слабости в созидательную энергию, и объясняет, почему работа над собой остается актуальной для каждого, независимо от уровня его знаний или жизненного опыта.
Шнеерсон Ш.-Д. (Ребе Рашаб) - Источник из дома Г-сподня - Книга о заблуждениях в служении Всевышнему и способах их преодоления
М.: Благотворительный фонд «770», 2025. — 582 с. — (Хасидское учение — сокровищница души).
ISBN 978-5-6048801-2-8.
Шнеерсон Ш.-Д. (Ребе Рашаб) - Источник из дома Г-сподня - Содержание
Историческая хроника (Дневники Ребе Раяца): Описание драматического периода конца XIX — начала XX веков: борьба за право на традиционное образование, противостояние доносам, визиты в Петербург и Москву, а также история создания самой ешивы «Томхей тмимим».
Анатомия «духа глупости»: Подробный анализ психологических механизмов, которые уводят человека от истины, и описание того, как временное ослепление разума приводит к жизненным ошибкам.
Методология духовной борьбы (28 маамаров): Практическое руководство по обузданию эгоцентризма и страстей, основанное на интеллектуальном осмыслении Божественного присутствия в мире.
Справочный аппарат: Обширный глоссарий терминов, биографии ключевых фигур хасидизма, библиография и наглядная схема «Порядка нисхождения Бесконечного света» для понимания основ каббалы.
