Во всей истории нет ничего более удивительного и ничего более трудного для объяснения, чем внезапное возникновение цивилизации в Греции. Многое из того, что создает цивилизацию, уже существовало в течение тысячелетий в Египте и Месопотамии и распространилось оттуда в соседние страны. Но некоторых элементов недоставало, пока они не были восполнены греками. Чего они достигли в искусстве и литературе, известно каждому, но то, что они сделали в чисто интеллектуальной области, является даже еще более исключительным.

Они изобрели математику, науку и философию; на место простых летописей они впервые поставили историю; они свободно рассуждали о природе мира и целях жизни, не обремененные путами какого-либо традиционного ортодоксального учения. Происшедшее было настолько удивительным, что люди до самого последнего времени довольствовались изумлением и мистическими разговорами о греческом гении. Однако вполне возможно понять развитие Греции в научных терминах, и такое исследование стоит затраченного времени.

Рассел Бертран - История западной философии - Tом I

[перевод с английского]

Москва :Издательство ACT, 2017. 765 с.

(Эксклюзивная классика)

Научно-популярное издание

ISBN 978-5-17-100427-9

Рассел Бертран - История западной философии - Tом I - Содержание

КНИГА ПЕРВАЯ

Древняя философия

Предисловие

Введение

Часть первая. ДОСОКРАТИКИ Глава I. Возникновение греческой цивилизации Глава II. Милетская школа Глава III. Пифагор Глава IV. Гераклит Глава К Парменид Глава VI. Эмпедокл Глава VII. Афины в отношении к культуре Глава VIII. Анаксагор Глава IX. Атомисты Глава Х. Протагор

Часть вторая. СОКРАТ, ПЛАТОН И АРИСТОТЕЛЬ Глава XI. Сократ Глава XII. Влияние Спарты Глава XIII. Источники взглядов Платона Глава XIV. Утопия Платона Глава XV. Теория идей Глава XVI. Теория бессмертия Платона Глава XVII. Космогония Платона Глава XVIII. Знание и восприятие у Платона Глава XIX. Метафизика Аристотеля Глава XX. Этика Аристотеля Глава XXI. Политика Аристотеля Глава XXII. Логика Аристотеля Глава XXIII. Физика Аристотеля Глава XXIV. Ранняя греческая математика и астрономия

Часть третья. ДРЕВНЯЯ ФИЛОСОФИЯ ПОСЛЕ АРИСТОТЕЛЯ Глава XXV. Эллинистический мир Глава XXVI. Киники и скептики Глава XXVII. Эпикурейцы Глава XXVIII. Стоицизм Глава XXIX. Римская империя и ее отношение к культуре Глава XXX. Плотин



КНИГА ВТОРАЯ Католическая философия

Введение

Часть первая. ОТЦЫ ЦЕРКВИ Глава I. Религиозное развитие евреев Глава II. Христианство в первые четыре столетия Глава III. Три доктора церкви Глава IV. Философия и теология св. Августина Глава V. V и VI столетия Глава VI. Св. Бенедикт и Григорий Великий

Часть вторая. СХОЛАСТЫ Глава VII. Папство в века мрака Глава VIII. Иоанн Скот Глава IX. Церковная реформа XI столетия Глава X. Мусульманская культура и философия Глава XL XII столетие Глава XII. XIII столетие Глава XIII. Св. Фома Аквинский Глава XIV. Францисканские схоласты Глава XV. Упадок папства



Рассел Бертран - История западной философии - Tом I - Предисловие

Чтобы эта книга могла избежать более суровой критики, чем та, которую она, несомненно, заслуживает, необходимо сказать несколько слов в качестве извинения и объяснения. Извинения необходимо принести специалистам по тем или иным философским школам или отдельным философам. За исключением, возможно, одного лишь Лейбница, любой из тех философов, которых я рассматриваю в данной книге, некоторым другим специалистам известен гораздо лучше, чем мне. Если, однако, книги, охватывающие весьма широкие области знания, должны все-таки писаться, то неизбежно, поскольку мы не бессмертны, что те, кто сочиняет подобные книги, должны затрачивать меньше времени на любую их часть, чем, может быть, затрачивается авторами, которые сосредоточивают основное свое внимание на отдельной личности или каком-либо коротком периоде времени. Некоторые, чья ученая строгость непреклонна, сделают заключение, что книги, охватывающие весьма широкие области, вообще не должны писаться или, если они все же пишутся, то их следует составлять из монографий большого числа авторов.

Однако сотрудничество многих авторов связано с известными изъянами в изложении истории философии. Если имеется какое-либо единство в развитии истории, если существует внутренняя связь между тем, что было раньше, и тем, что имело место позже, то для изложения этого совершенно необходимо, чтобы ранний и поздний периоды были синтезированы одним ученым. Человеку, изучающему Руссо, будет, по-видимому, трудно отдать должное той связи, которая существует у Руссо со Спартой Платона и Плутарха, историк же Спарты не мог пророчески предвидеть Гоббса, Фихте или Ленина. Выявление таких связей и представляет собой одну из целей, стоящих перед автором настоящей книги. Поставленная цель может быть достигнута только в обширном обозрении.

Написано много историй философии, но ни одна из них, насколько мне известно, не преследовала такой цели, какую я выдвигаю перед собой. Философы являются одновременно и следствиями, и причинами — следствиями'социальных обстоятельств, политики и институтов того времени, к которому они принадлежат, и причинами (в случае, если те или иные философы удачливы) убеждений, определяющих политику и институты последующих веков. В большинстве историй философии каждый мыслитель действует как бы в пустоте; его взгляды излагаются изолированно, исключая, самое большее, связь их с воззрениями более ранних философов. Я же со своей стороны каждого философа пытаюсь рассматривать (насколько это возможно сделать, не отходя от истины) в качестве продукта окружающей его среды, тб есть как человека, в котором выкристаллизовались и сконцентрировались мысли и чувства, свойственные обществу, частью которого он является. Это привело к тому, что в книгу включены некоторые главы, относящиеся к чисто социальной истории.

Никто не сможет понять стоиков и эпикурейцев без определенного знания эпохи эллинизма или схоластов без хотя бы беглого анализа истории развития церкви с V по XIII столетие. Поэтому я коротко излагаю те моменты основных направлений исторического развития, которые, по моему мнению, оказали наибольшее влияние на философскую мысль, и с возможной полнотой освещаю, может быть, незнакомые некоторым читателям периоды истории; это касается, например, раннего Средневековья. Но из этих исторических глав я строжайшим образом выбрасываю все, что имело небольшое отношение или вовсе не имело никакого отношения к философии данного или последующего периода.

Проблема отбора материала для такой книги, как эта, порождает весьма большие трудности. Лишенная подробностей, книга становится сухой и неинтересной, обилие же деталей заключает в себе опасность сделать ее невыносимо длинной. Я стремился к компромиссу, исследуя воззрения только тех мыслителей, которые, на мой взгляд, имеют выдающееся значение, и упоминания в связи с ними о таких деталях (даже если они не являются определяющими), которые представляют ценность ввиду их иллюстративного и оживляющего характера.

Философия, начиная с древнейших времен, была не просто делом школ или споров между небольшими группами ученых людей. Она являлась неотъемлемой частью жизни общества, и как таковую я и старался ее рассматривать. Если предлагаемая книга обладает какими-либо достоинствами, то источником их является указанная точка зрения. Своим существованием эта книга обязана д-ру Альберту С. Бэрнесу, будучи первоначально задумана и частично прочитана в виде лекций на основе фонда Бэрнеса в Пенсильвании. Как и при написании большинства моих сочинений, начиная с 1932 года мне все время оказывалась большая помощь в исследовательской работе, а также во многих других отношениях моей женой Патрицией

Рассел.

Бертран Рассел

Рассел Бертран - История западной философии - Том II

[перевод с английского]

Москва :Издательство ACT, 2017. 512 с.

(Эксклюзивная классика)

Научно-популярное издание

ISBN 978-5-17-100428-6

Рассел Бертран - История западной философии - Том II - Содержание

КНИГА ТРЕТЬЯ