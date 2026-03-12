Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Рассказ об орле

Рассказ об орле
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Cultural Studies Art, Philology Literature

Книга «Рассказ об орле, или Как победить привычки», изданная Институтом основных жизненных принципов в 1991 году, представляет собой уникальное сочетание естественнонаучных наблюдений и христианской психологии. Авторы ставят перед собой задачу провести глубокую аналогию между биологическими особенностями жизни орла и духовным ростом человека. Основная идея произведения заключается в том, что победа над разрушительными привычками и греховными наклонностями возможна не через изнурительную борьбу собственной воли, а через обретение новой духовной природы и «высокого полета» веры, подобно тому как орел использует законы аэродинамики, чтобы парить над штормами.

Содержательная часть книги логически разделена на три этапа трансформации. Первая часть посвящена изучению образа жизни орла: его зрению, мощи крыльев и заботе о потомстве, что служит фундаментом для понимания библейских символов. Вторая часть выступает как предостережение, анализируя признаки опасности, которые человек часто игнорирует в своей повседневной жизни. Самая практическая, третья часть, предлагает конкретную методику преодоления зависимостей. Здесь авторы раскрывают богословские концепции «пребывания во Христе», объясняют причины поражений в борьбе с грехом и предлагают знаменитые «семь шагов к победе», которые включают в себя упражнение веры и правильное упование на Бога.

Текст написан в доступном, дидактическом стиле, характерном для учебных пособий Институтом Билла Готтарда. Книга насыщена практическими заданиями, тестами и вопросами для самопроверки, что превращает её из простого чтения в полноценный рабочий инструмент для самопознания. Работа является классическим образцом протестантской литературы по самопомощи конца XX века, акцентирующей внимание на том, что искушение можно и нужно обращать во благо для укрепления характера. Это чтение, которое предлагает читателю сменить перспективу — перестать «барахтаться» в проблемах и научиться использовать силу Божьего присутствия для преодоления земных притяжений пагубных привычек.

Рассказ об орле, или Как победить привычки

Институт основных жизненных принципов, 1991. – 66 с.

Рассказ об орле, или Как победить привычки – Содержание

Часть I

  • Предисловие

  • Стремительность орла

  • Мощь орлиных крыльев

  • Поразительный полёт орла

  • Внезапность, с которой орёл поражает свою добычу

  • Высота, на которой орёл устраивает своё гнездо

  • Забота орлов о своём потомстве

  • Зрение орла

  • Орёл как символ

Часть II

  • Орёл предостерегает

  • Можете ли вы выделить в этой истории десять признаков, грозящей опасности?

Часть III

  • Чудо орла в полёте

  • Знаете ли вы, как нужно надеяться на Господа?

  • Что происходит, когда мы уповаем на Бога?

  • Пять причин, по которым мы бываем не в силах преодолеть греховные наклонности

  • Как одержать победу над своими привычками

  • Для того, чтобы понять, что значит пребывать во Христе, необходимо сначала узнать, что значит пребывать в Адаме

  • Уверовав мы становимся частью духовного тела Христа и частью всех Его дел

  • Упражняйте крепость своей веры

  • Семь шагов к победе над греховными привычками

  • Тест: Как мы боремся с греховными привычками

  • Получится ли у меня?

  • Ещё несколько слов о преодолении греховных наклонностей

  • Как искушение можно обратить во благо

Views 57
Rating
Added 12.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

