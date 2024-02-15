Раунтри - Священная невеста

Мужчин часто отождествляют со священством Христа, а женщин — с Его невестой. Но на самом деле ни образ священника, ни образ невесты не имеют ничего общего с нашим полом. Наш небесный Отец ищет в нас только Своего Сына.

Он хочет видеть, проявляем ли мы святость и праведность, в которых должна была проходить жизнь Его библейских священников. Он хочет видеть, проявляем ли мы нераздельное посвящение, столь свойственное любящей невесте — той, которая не желает ничего, кроме жизни в совершенном союзе со своим супругом, — как и Христос, живя в подобном союзе со Своим Отцом.

Поскольку наш Отец задумал совершенный союз, Он создал нас таким образом, что и Его дети будут стремиться к подобному союзу. В Библии древний ритуал обручения является картой духовной дороги, по которой верующие могут прийти к всепоглощающей близости с Богом во Христе.

Когда мы рождаемся свыше, то соединяемся с Христом в духе, переходим из царства тьмы в царство любви Сына Божьего, воцаряемся с Ним на небесах и являемся сонаследниками Бога Отца вместе с Иисусом Христом. Мы начинаем на самой высоте, но не в глубине. Глубина — это путь.

Если на этом пути мы ищем Господа только ради Него Самого, если мы жаждем познать Его, тогда Его близость к нам станет реальностью. Он утвердит завет обручения, в который мы вступили во время нового рождения, установленный нашим небесным Отцом. Он привлечет нас к Себе и вырастит до той поры, которую Библия называет «временем любви» (Иез. 16:8). Современный международный перевод говорит так: «Я взглянул на тебя и увидел, что ты вошла в возраст любви» (Иез. 16:8), описывая эту стадию как ухаживание.

Раунтри A. - Священная невеста – Открывая тайну брачного завета с Богом

СПб.: Новое и Старое, 2005. — 240 с.

ISBN 5-8318-0130-6

Раунтри A. - Священная невеста – Содержание

Предисловие

1 Посещение

2 Восхождение

3 Возлюбленный

4 Опыт птиц

5 Пруд отражений

6 Сад Божий

7 Долина смертной тени

8 Трофейный зал сатаны

9 Что-то взятое напрокат, что-то голубое

10 Посвящение

11 Церемония обручения

12 Дух и невеста

Примечания

Толковый словарь основных терминов