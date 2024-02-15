Раунтри - Священная невеста
Мужчин часто отождествляют со священством Христа, а женщин — с Его невестой. Но на самом деле ни образ священника, ни образ невесты не имеют ничего общего с нашим полом. Наш небесный Отец ищет в нас только Своего Сына.
Он хочет видеть, проявляем ли мы святость и праведность, в которых должна была проходить жизнь Его библейских священников. Он хочет видеть, проявляем ли мы нераздельное посвящение, столь свойственное любящей невесте — той, которая не желает ничего, кроме жизни в совершенном союзе со своим супругом, — как и Христос, живя в подобном союзе со Своим Отцом.
Поскольку наш Отец задумал совершенный союз, Он создал нас таким образом, что и Его дети будут стремиться к подобному союзу. В Библии древний ритуал обручения является картой духовной дороги, по которой верующие могут прийти к всепоглощающей близости с Богом во Христе.
Когда мы рождаемся свыше, то соединяемся с Христом в духе, переходим из царства тьмы в царство любви Сына Божьего, воцаряемся с Ним на небесах и являемся сонаследниками Бога Отца вместе с Иисусом Христом. Мы начинаем на самой высоте, но не в глубине. Глубина — это путь.
Если на этом пути мы ищем Господа только ради Него Самого, если мы жаждем познать Его, тогда Его близость к нам станет реальностью. Он утвердит завет обручения, в который мы вступили во время нового рождения, установленный нашим небесным Отцом. Он привлечет нас к Себе и вырастит до той поры, которую Библия называет «временем любви» (Иез. 16:8). Современный международный перевод говорит так: «Я взглянул на тебя и увидел, что ты вошла в возраст любви» (Иез. 16:8), описывая эту стадию как ухаживание.
Раунтри A. - Священная невеста – Открывая тайну брачного завета с Богом
СПб.: Новое и Старое, 2005. — 240 с.
ISBN 5-8318-0130-6
Раунтри A. - Священная невеста – Содержание
Предисловие
- 1 Посещение
- 2 Восхождение
- 3 Возлюбленный
- 4 Опыт птиц
- 5 Пруд отражений
- 6 Сад Божий
- 7 Долина смертной тени
- 8 Трофейный зал сатаны
- 9 Что-то взятое напрокат, что-то голубое
- 10 Посвящение
- 11 Церемония обручения
- 12 Дух и невеста
Примечания
Толковый словарь основных терминов
No comments yet. Be the first!