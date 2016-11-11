Рав Исроэль Зельман, большой знаток Торы, раввин русскоязычных общин в городе Атланта, имеющий много учеников в разных странах мира, издаёт книгу своих уроков.

«Книга для изучения Торы» очень интересна.

Она раскрывает перед читателями новые оригинальные комментарии, которых никогда не было на русском языке.

Читатель почувствует вкус комментариев автора книги Афлаа, Хатам Софера, Хида и других.

Бен-Цион Зильбер

Рав Исроэль Зельман - Книга для изучения Торы

Составитель И. Зельман

CHAD VECHALAK PUBLISHING

2160 Dunwoody Glen

Dunwoody GA USA

2013 (5773)

Рав Исроэль Зельман - Книга для изучения Торы - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Книга Берешит (בראיית)

Главы «Брохо» (ברכה) - «Брейшис»

Глава «Берешит»

Глава «Ноах» (!ניד)

Глава «Ноах»

Глава «Лех Лехо» (לך לך)

Глава «Лех Леха»

Глава «Вайейро» ויךא_))

Глава «Вайера»

Глава «Хайей Соро» (7חיי שךד)

Глава «Хайей Сара»

Глава «Тойлдойс» (תולדות)

Глава «Толдот»

Глава «Вайейцей» (ויצא)

Глава «Вайеце»

Глава «Вайишлах» (וישלח)

Глава «Вайишлах»

Глава «Вайейшев» (וישב)

Глава «Вайешев»

Глава «Микейц» (מקץ)

Глава «Микец»

Глава «Вайигаш» (וי ג ש)

Глава «Вайигаш»

Глава «Вайехи» (ויחי)

Глава «Вайехи»

2. Книга Шмот (קמות)

Глава «Шмойс»

Глава «Шмот»

Глава «Воэйро» (ו אך א)

Глава «Ваэра»

Глава «Бой» (בא)

Глава «Бо»

Глава «Бешалах» (בשלח)

Глава «Бешалах»

Глава «Йисрой» (יתרו)

Глава «Йитро»Глава «Мишпотим» (משפטים)

Глава «Мишпатим»

Глава «Трумо» (תרומה)

Глава «Трума»

Глава «Тецаве» (רדערה)

Глава «Тецаве»

Глава «Ки сисо» (כי תשא)

Глава «Ки тиса»

Глава «ВаякЬель» (ויקהל)

Главы «ВаякЬель»-«Пикудей»

Глава «Пекудей» (פקודי)

Глава «Пекудей»

3. Книга Вайикра (וי־לןךא)

Глава «Вайикро»

Глава «Ваикра»

Глава «Цав» (צו)

Глава «Цав»

Глава «Шмини» (הזמיני)

Глава «Шмини»

Глава «Тазрия» (תזו־יע)

Главы «Тазрия-Мецора»

Глава «Мецойро» (מצךע)

Глава «Мецора»

Глава «Ахрей Мойе» (אחךי מות)

Главы «Ахрей Мот»־«Кдошим»

Глава «Кдойшим» (קדשים)

Глава «Кдошим»

Глава «Эмойр» (אמר)

Глава «Эмор»

Глава «БеЬар» (בהר)

Главы «БеЬар»־«Бехукотай»

Глава «Бехукойсай» (ב:חקתי)

Глава «Бехукотай»

4. Книга Бамидбар (במךבר)

Глава «Бамидбар»

Глава «Бамидбар»

Глава «Носой» (נשא)

Глава «Насо»Глава «БеЬаалойсхо» (בהעלתך)

Глава «БеЬаалотха»

Глава «Шелах» (שלח)

Глава «Шелах»

Глава «Койрах» (קו־ח)

Глава «Корах»

Глава «Хукас» (רוקת)

Глава «Хукат»

Глава «Болок» (בלק)

Глава «Балак»

Глава «Пинхос» (פי?חס)

Глава «Пинхас»

Главы «Матойс»-«Масэй» (מטות מסעי)

Главы «Матот»-«Масэй»

5. Книга Дварим (ךברים)

Глава «Дворим»

Глава «Дварим»

Глава «Воэсханан» (ואתחנן)

Глава «Ваэтханан»

Глава «Эйкев» (עקב)

Глава «Экев»

Глава «Реэй» (ךאה)

Глава «Реэ»

Глава «Шойфтим» (שפטים)

Глава «Шофтим»

Глава «Ки сейцей» (כי תצא)

Глава «Ки теце»

Глава «Кисовой» (כי תבוא)

Глава «Китаво»

Главы «Ницовим» - «Вайелех» (נעבים וילך)

Глава «Ницавим»

Глава «Вайейлех»

Глава «Вайелех»

Глава «Ьаазину» (האזינו)

Глава «Ьаазину»

Глава «ВезойсЬаБрохо» (וזאת הבךכה)

Глава «Везот ЬаБраха»

Рав Исроэль Зельман - Книга для изучения Торы - КНИГА БЕРЕШИТ Главы «Брохо»— «Брейшис»

Качество воды в источнике зависит от многих причин: чтобы она была чистой и вкусной, требуется сочетание разнообразных факторов (порой неожиданных для непосвященного). Химический состав, температура воздуха, качество почвы, характер и частота осадков, даже - нравы, обычаи и род занятий тех, кто живет в округе, - все сказывается на том, какие ручьи текут в тех краях.

Таково и проникновение в смысл Мудрости Создателя: множество преград на пути к Вратам Постижения, множество условий (кажущихся излишними, иногда даже несуразными тому, кто далек от этой дороги вверх). Требуется не только соответствие самого человека Образу и Подобию (во всем - от мыслей до рациона питания), но и соответствующий «фон» - минимальный уровень праведности людей, окружающих мудреца.

Новый круг изучения Святой Торы кажется правильным начать с новой возвышенности, с одного из тех имен, за чьим произнесением открывается, как с горной вершины, прекрасный вид на теряющиеся за горизонтом, недоступные для слабых человеческих глаз дали.

Праведник и учитель рав Йоэль Тейтельбойм, Сатмарский ребе, станет нашим проводником в страну, где родниковая вода чиста и вкусна. При прочтении книг этого великого человека поражает не только и не столько объем знаний (слава Б-гу, за последние сто лет рав Йоэль был не единственным мудрецом, свободно ориентировавшимся во всей Традиции - ТаНаХе, Талмуде, Мидрашах, «ЗоЬаре», «первых» и «последних» комментаторах, «Своде Законов», а также в обширном хасидском наследии).

Обезоруживает другое - удивительное зрение, способность видеть в этом безбрежном океане каждое течение, каждую волну отдельно, и, выбирая единственно нужное, нанизывать выделенные отрывки на ровную «логическую нить».