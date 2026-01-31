«Современное государство Израиль — всего лишь прихоть истории, не более и не менее!» Так заявил один профессор христианского колледжа. Этот профессор утверждал, что возрождение государства Израиль в 1948 году было всего лишь случайностью — светской исторической аномалией, совершенно не имеющей отношения ни к Божьему провидению, ни к библейским пророчествам, ни к библейскому народу Израиля.

По его мнению, Церковь и есть «истинный Израиль»; обетование земли, данное Богом Аврааму, Исааку, Иакову и их потомкам, принадлежит Церкви, которая не получит землю Израиля, но вместо этого «унаследует всю землю». Согласно этой точке зрения, еврейский народ больше не занимает особого места в Божьем замысле и не имеет ни библейского права, ни даже подлинной связи со своей исторической родиной.

К сожалению, каждый раз, когда Израиль вынужден защищаться от государств или террористических организаций, стремящихся к его уничтожению, в христианском сообществе находятся те, кто разделяет подобные взгляды. Эти ошибочные представления возникают из-за непонимания нескольких ключевых вопросов, которые Майкл Райделник подробно разбирает в данном исследовании, предлагая библейский взгляд на Израиль, Церковь и Божий замысел.

Майкл Райделник — Как христианам относиться к Израилю

Библейский взгляд на Израиль, Церковь и Божий замысел. — Сиэтл-Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2026. – 103 с.

Серия «Современное богословие». eBook ISBN: 978-0-8024-6742-3 (англ).

Майкл Райделник — Как христианам относиться к Израилю — Содержание