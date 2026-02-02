Классический труд выдающегося англиканського епископа XIX века Джона Чарльза Райла «Размышления над Евангелием от Матфея» — это образец ясного, глубокого и практичного толкования Священного Писания. Автор, которого современники называли «человеком-гранитом с детским сердцем», ставил своей целью не академическую дискуссию, а назидание души. Его тексты лишены искусственной сложности, но пропитаны бескомпромиссной верностью евангельским истинам.

Каждый раздел книги представляет собой последовательный разбор евангельского повествования: от родословия Христа до Его славного Воскресения. Райл мастерски вычленяет ключевые духовные уроки из каждой главы, будь то Нагорная проповедь, притчи о Царстве Небесном или описание страданий Спасителя. Его размышления направлены на то, чтобы читатель не просто узнал факты, но встретился с живым Христом и применил Его учение в своей повседневной жизни.

Несмотря на то, что работа была написана более столетия назад, она остается поразительно актуальной. Райл умеет говорить прямо к совести, предостерегая от формализма, самообмана и мирской суеты. Это издание станет незаменимым спутником для каждого, кто желает углубиться в изучение первого Евангелия, ища в нем не просто информацию, а пищу для веры и руководство для христианского пути.

Джон Райл — Размышления над Евангелием от Матфея

Перевод с англ. — Самара: Благая весть, 2025. — 404 с.

ISBN 978-5-7454-1971-3

Джон Райл — Размышления над Евангелием от Матфея — Содержание