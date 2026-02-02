Райл - Размышления над Евангелием от Матфея
Классический труд выдающегося англиканського епископа XIX века Джона Чарльза Райла «Размышления над Евангелием от Матфея» — это образец ясного, глубокого и практичного толкования Священного Писания. Автор, которого современники называли «человеком-гранитом с детским сердцем», ставил своей целью не академическую дискуссию, а назидание души. Его тексты лишены искусственной сложности, но пропитаны бескомпромиссной верностью евангельским истинам.
Каждый раздел книги представляет собой последовательный разбор евангельского повествования: от родословия Христа до Его славного Воскресения. Райл мастерски вычленяет ключевые духовные уроки из каждой главы, будь то Нагорная проповедь, притчи о Царстве Небесном или описание страданий Спасителя. Его размышления направлены на то, чтобы читатель не просто узнал факты, но встретился с живым Христом и применил Его учение в своей повседневной жизни.
Несмотря на то, что работа была написана более столетия назад, она остается поразительно актуальной. Райл умеет говорить прямо к совести, предостерегая от формализма, самообмана и мирской суеты. Это издание станет незаменимым спутником для каждого, кто желает углубиться в изучение первого Евангелия, ища в нем не просто информацию, а пищу для веры и руководство для христианского пути.
Джон Райл — Размышления над Евангелием от Матфея
Перевод с англ. — Самара: Благая весть, 2025. — 404 с.
ISBN 978-5-7454-1971-3
Джон Райл — Размышления над Евангелием от Матфея — Содержание
Предисловие к русскому изданию
Предисловие
1:1-17 Родословие Христа
1:18-25 Воплощение и имя Христа
2:1-12 Волхвы с востока
2:13-23 Бегство в Египет и размышления о Назарете
3:1-12 Служение Иоанна Крестителя
3:13-17 Крещение Иисуса Христа
4:1-11 Искушение
4:12-25 Начало служения Иисуса Христа; призыв первых учеников
5:1-12 Заповеди блаженства
5:13-20 Характер истинного христианина; связь учения Иисуса Христа с Ветхим Заветом
5:21-37 Подтверждение духовности закона на трех примерах
5:38-48 Христианский закон любви
6:1-8 Против показного даяния и молитвы
6:9-15 Молитва «Отче наш» и обязанность прощать друг друга
6:16-24 Правильный пост; богатство на небесах; чистое око
6:25-34 Против излишнего беспокойства об этом мире
7:1-11 Против критицизма; побуждение к молитве
7:12-20 Правило долга перед другими; тесные и широкие врата; предупреждение против лжепророков
7:21-29 Бесполезность исповедания без исполнения; благоразумный и безрассудный строитель
8:1-15 Чудесное исцеление проказы, паралича и горячки
8:16-27 Мудрость Христа в обращении с последователями; успокоение бури и волн
8:28-34 Изгнание беса в стране Гергесинской
9:1-13 Исцеление парализованного; призвание мытаря Матфея
9:14-26 Новое вино и новые мехи; возвращение к жизни дочери правителя
9:27-37 Исцеление двух слепых; жалость Христа к толпе; долг учеников
10:1-13 Призвание первых христианских проповедников
10:16-23 Наставления для первых христианских проповедников
10:24-33 Предупреждения первым христианским проповедникам
10:34-42 Слова ободрения первым христианским проповедникам
11:1-13 Свидетельство Христа об Иоанне Крестителе
11:16-24 Безрассудство неверующих; опасность пренебрегать светом
11:23-30 Величие Христа; полнота евангельского призыва
12:1-13 Истинное учение о субботе; очищенное от фарисейских заблуждений
12:14-21 Порочность фарисеев; описание характера Христа
12:22-37 Хула врагов Христа; грех против знания; праздные слова
12:38-30 Сила неверия; опасность незаконченного преобразования; любовь Христа к ученикам
13:1-23 Притча о сеятеле
13:24-43 Притча о пшенице и плевелах
13:44-30 Притчи о сокровище, жемчужине и неводе
13:31-38 Отношение ко Христу на Его родине; опасность неверия
14:1-12 Смерть Иоанна Крестителя
14:13-21 Чудо с хлебами и рыбками
14:22-36 Христос ходит по воде
15:1-9 Лицемерие книжников и фарисеев; опасность традиций
15:10-20 Лжеучителя; сердце — источник греха
15:21-28 Женщина Хананеянка
15:29-39 Чудо исцеления
16:1-12 Враждебность книжников и фарисеев; предупреждение Христа против них
16:13-20 Исповедание Петра
16:21-23 Выговор Петру
16:24-28 Необходимость самоотречения; ценность души
17:1-13 Преображение
17:14-21 Исцеление молодого человека, одержимого бесом
17:22-27 Рыба и деньги для сбора
18:1-14 Необходимость обращения и смирения; реальность ада
18:15-20 Правила разрешения конфликтов между братьями; церковная дисциплина
18:21-35 Притча о злом рабе
19:1-15 Отношение Христа к разводу; любовь Христа к малым детям
19:16-22 Богатый юноша
19:23-30 Опасность богатства; призыв оставить все ради Христа
20:1-16 Притча о работниках в винограднике
20:17-23 Заявление Христа о приближении Его смерти; смесь невежества и истинной веры в учениках
20:24-28 Мерило величия среди христиан
20:29-34 Исцеление двух слепых
21:1-11 Открытый въезд Христа в Иерусалим
21:12-22 Изгнание покупающих и продающих из храма; бесплодная смоковница
21:23-32 Ответ Христа фарисеям, требующим подтверждения Его власти; два сына
21:33-46 Притча о злых виноградарях
22:1-14 Притча о брачном пире
22:15-22 Вопрос фарисеев о подати
22:23-33 Вопрос саддукеев о воскресении
22:34-46 Вопрос законника о наибольшей заповеди; Христос задает вопрос Своим врагам
23:1-12 Предупреждение Христа против учения книжников и фарисеев
23:13-33 Восемь обвинений против книжников и фарисеев
23:34-39 Последние слова Христа народу
24:1-14 Пророчество на горе Елеонской: о разрушении Иерусалима, втором пришествии Христа и конце этого мира
24:15-28 Продолжение пророчества: о скорбях, которые постигнут Иерусалим при первой и второй осадах
24:29-35 Описание второго пришествия Христа
24:36-51 Описание времени перед самым приходом Христа; наказ бодрствовать
25:1-13 Притча о десяти девах
25:14-30 Притча о талантах
25:31-46 Последний суд
26:1-13 Женщина, помазавшая благовониями голову Иисуса
26:14-25 Лжеапостол и его грех
26:26-35 Вечеря Господня и ее первые участники
26:36-46 Гефсиманские страдания
26:47-56 Предательский поцелуй лжеапостола; добровольное подчинение Христа
26:57-68 Христос перед синедрионом
26:69-75 Отречение Петра
27:1-10 Конец Иуды Искариота
27:11-26 Христос осужден перед Пилатом
27:27-44 Страдания Христа от рук солдат и распятие
27:45-56 Смерть Христа и сопровождавшие ее знамения
27:57-66 Погребение Христа и бесплодные попытки Его врагов предотвратить воскресение
28:1-11 Воскресение Христа
28:12-20 Последние наставления Христа ученикам
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