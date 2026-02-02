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Райл - Размышления над Евангелием от Матфея

Райл - Размышления над Евангелием от Матфея
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology

Классический труд выдающегося англиканського епископа XIX века Джона Чарльза Райла «Размышления над Евангелием от Матфея» — это образец ясного, глубокого и практичного толкования Священного Писания. Автор, которого современники называли «человеком-гранитом с детским сердцем», ставил своей целью не академическую дискуссию, а назидание души. Его тексты лишены искусственной сложности, но пропитаны бескомпромиссной верностью евангельским истинам.

Каждый раздел книги представляет собой последовательный разбор евангельского повествования: от родословия Христа до Его славного Воскресения. Райл мастерски вычленяет ключевые духовные уроки из каждой главы, будь то Нагорная проповедь, притчи о Царстве Небесном или описание страданий Спасителя. Его размышления направлены на то, чтобы читатель не просто узнал факты, но встретился с живым Христом и применил Его учение в своей повседневной жизни.

Несмотря на то, что работа была написана более столетия назад, она остается поразительно актуальной. Райл умеет говорить прямо к совести, предостерегая от формализма, самообмана и мирской суеты. Это издание станет незаменимым спутником для каждого, кто желает углубиться в изучение первого Евангелия, ища в нем не просто информацию, а пищу для веры и руководство для христианского пути.

Джон Райл — Размышления над Евангелием от Матфея

Перевод с англ. — Самара: Благая весть, 2025. — 404 с.
ISBN 978-5-7454-1971-3

Джон Райл — Размышления над Евангелием от Матфея — Содержание

  • Предисловие к русскому изданию

  • Предисловие

  • 1:1-17 Родословие Христа

  • 1:18-25 Воплощение и имя Христа

  • 2:1-12 Волхвы с востока

  • 2:13-23 Бегство в Египет и размышления о Назарете

  • 3:1-12 Служение Иоанна Крестителя

  • 3:13-17 Крещение Иисуса Христа

  • 4:1-11 Искушение

  • 4:12-25 Начало служения Иисуса Христа; призыв первых учеников

  • 5:1-12 Заповеди блаженства

  • 5:13-20 Характер истинного христианина; связь учения Иисуса Христа с Ветхим Заветом

  • 5:21-37 Подтверждение духовности закона на трех примерах

  • 5:38-48 Христианский закон любви

  • 6:1-8 Против показного даяния и молитвы

  • 6:9-15 Молитва «Отче наш» и обязанность прощать друг друга

  • 6:16-24 Правильный пост; богатство на небесах; чистое око

  • 6:25-34 Против излишнего беспокойства об этом мире

  • 7:1-11 Против критицизма; побуждение к молитве

  • 7:12-20 Правило долга перед другими; тесные и широкие врата; предупреждение против лжепророков

  • 7:21-29 Бесполезность исповедания без исполнения; благоразумный и безрассудный строитель

  • 8:1-15 Чудесное исцеление проказы, паралича и горячки

  • 8:16-27 Мудрость Христа в обращении с последователями; успокоение бури и волн

  • 8:28-34 Изгнание беса в стране Гергесинской

  • 9:1-13 Исцеление парализованного; призвание мытаря Матфея

  • 9:14-26 Новое вино и новые мехи; возвращение к жизни дочери правителя

  • 9:27-37 Исцеление двух слепых; жалость Христа к толпе; долг учеников

  • 10:1-13 Призвание первых христианских проповедников

  • 10:16-23 Наставления для первых христианских проповедников

  • 10:24-33 Предупреждения первым христианским проповедникам

  • 10:34-42 Слова ободрения первым христианским проповедникам

  • 11:1-13 Свидетельство Христа об Иоанне Крестителе

  • 11:16-24 Безрассудство неверующих; опасность пренебрегать светом

  • 11:23-30 Величие Христа; полнота евангельского призыва

  • 12:1-13 Истинное учение о субботе; очищенное от фарисейских заблуждений

  • 12:14-21 Порочность фарисеев; описание характера Христа

  • 12:22-37 Хула врагов Христа; грех против знания; праздные слова

  • 12:38-30 Сила неверия; опасность незаконченного преобразования; любовь Христа к ученикам

  • 13:1-23 Притча о сеятеле

  • 13:24-43 Притча о пшенице и плевелах

  • 13:44-30 Притчи о сокровище, жемчужине и неводе

  • 13:31-38 Отношение ко Христу на Его родине; опасность неверия

  • 14:1-12 Смерть Иоанна Крестителя

  • 14:13-21 Чудо с хлебами и рыбками

  • 14:22-36 Христос ходит по воде

  • 15:1-9 Лицемерие книжников и фарисеев; опасность традиций

  • 15:10-20 Лжеучителя; сердце — источник греха

  • 15:21-28 Женщина Хананеянка

  • 15:29-39 Чудо исцеления

  • 16:1-12 Враждебность книжников и фарисеев; предупреждение Христа против них

  • 16:13-20 Исповедание Петра

  • 16:21-23 Выговор Петру

  • 16:24-28 Необходимость самоотречения; ценность души

  • 17:1-13 Преображение

  • 17:14-21 Исцеление молодого человека, одержимого бесом

  • 17:22-27 Рыба и деньги для сбора

  • 18:1-14 Необходимость обращения и смирения; реальность ада

  • 18:15-20 Правила разрешения конфликтов между братьями; церковная дисциплина

  • 18:21-35 Притча о злом рабе

  • 19:1-15 Отношение Христа к разводу; любовь Христа к малым детям

  • 19:16-22 Богатый юноша

  • 19:23-30 Опасность богатства; призыв оставить все ради Христа

  • 20:1-16 Притча о работниках в винограднике

  • 20:17-23 Заявление Христа о приближении Его смерти; смесь невежества и истинной веры в учениках

  • 20:24-28 Мерило величия среди христиан

  • 20:29-34 Исцеление двух слепых

  • 21:1-11 Открытый въезд Христа в Иерусалим

  • 21:12-22 Изгнание покупающих и продающих из храма; бесплодная смоковница

  • 21:23-32 Ответ Христа фарисеям, требующим подтверждения Его власти; два сына

  • 21:33-46 Притча о злых виноградарях

  • 22:1-14 Притча о брачном пире

  • 22:15-22 Вопрос фарисеев о подати

  • 22:23-33 Вопрос саддукеев о воскресении

  • 22:34-46 Вопрос законника о наибольшей заповеди; Христос задает вопрос Своим врагам

  • 23:1-12 Предупреждение Христа против учения книжников и фарисеев

  • 23:13-33 Восемь обвинений против книжников и фарисеев

  • 23:34-39 Последние слова Христа народу

  • 24:1-14 Пророчество на горе Елеонской: о разрушении Иерусалима, втором пришествии Христа и конце этого мира

  • 24:15-28 Продолжение пророчества: о скорбях, которые постигнут Иерусалим при первой и второй осадах

  • 24:29-35 Описание второго пришествия Христа

  • 24:36-51 Описание времени перед самым приходом Христа; наказ бодрствовать

  • 25:1-13 Притча о десяти девах

  • 25:14-30 Притча о талантах

  • 25:31-46 Последний суд

  • 26:1-13 Женщина, помазавшая благовониями голову Иисуса

  • 26:14-25 Лжеапостол и его грех

  • 26:26-35 Вечеря Господня и ее первые участники

  • 26:36-46 Гефсиманские страдания

  • 26:47-56 Предательский поцелуй лжеапостола; добровольное подчинение Христа

  • 26:57-68 Христос перед синедрионом

  • 26:69-75 Отречение Петра

  • 27:1-10 Конец Иуды Искариота

  • 27:11-26 Христос осужден перед Пилатом

  • 27:27-44 Страдания Христа от рук солдат и распятие

  • 27:45-56 Смерть Христа и сопровождавшие ее знамения

  • 27:57-66 Погребение Христа и бесплодные попытки Его врагов предотвратить воскресение

  • 28:1-11 Воскресение Христа

  • 28:12-20 Последние наставления Христа ученикам

Views 436
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Added 02.02.2026
Author brat Vadim
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