Двадцать глав, содержащиеся в этой книге, - это скромный вклад в дело, которое вызывает большой интерес в настоящее время - я имею в виду суть библейской святости. Это то, что должен являть всякий любящий Христа и желающий распространять Его Царство в мире. Каждый может сделать что-то, и я хочу внести свою лепту.

Читатель найдет мало спорного в этой работе. Я тщательно воздерживался от упоминания имен современных учителей и названий книг. Я хотел представить на ваш суд результат моего изучения Библии, моих личных раздумий, моих молитв и собственного прочтения святых прошлого. Если в чем-нибудь я заблуждаюсь, надеюсь, мне это будет открыто прежде, чем покину сей мир. Мы все видим гадательно и носим сокровище в глиняных сосудах. Надеюсь, я готов учиться. В течение многих лет у меня сложилось глубокое убеждение, что практическая святость и полное посвящение Богу недостаточно волнует современных христиан в нашей стране. Политика, споры, разделения, мирской дух выхолостили из многих сердец живое благочестие. Печально, но тема личного благочестия отошла на задний план. Стандарты святости стали чрезвычайно низкими во многих кругах. Упущено из виду огромное влияние христиан, украшающих учение «Спасителя нашего Бога» (Тит. 2:10) через свои ежедневные поступки и привычки. Мирские люди иногда жалуются (и не без причины!), что так называемые «религиозные» верующие не любезны, не бескорыстны и не добродушны, равно как и другие, которые не исповедуют никакую религию. Тем не менее, освящение в каком-то смысле так же важно, как и оправдание. Призыв протестантского и евангельского учения бесполезен, если не сопровождается святой жизнью. Более того, такое учение даже вредно - оно презираемо проницательными людьми мира как нечто пустое и нереальное, что приводит к поношению веры. Таково мое впечатление: нам нужно возрождение библейской святости, и я глубоко благодарен, что к этому вопросу привлекается все большее внимание.

Джон Райл - Святость

