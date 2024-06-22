— Ты приехал из Нагорного Карабаха, — услышал Степан вопрос Марины, — там, должно быть, страшное место, не так ли?

Марина уже почти неделю дружила со Степаном. Они познакомились на студенческой дискотеке в университете. Она сразу же почувствовала, насколько этот кавказец привлек ее внимание. Его темная кожа, черные глаза, а особенно его решительные черты лица свидетельствовали о сильном гордом нраве. Такой мужчина ей может нравиться. Степан, несмотря на ее 17 лет, не был ее первым другом. Но другие для нее были скучными, боязливыми. «Кавказская горячая кровь — это хорошая перемена», — думала она.

Сегодня они впервые сидели рядом. Здесь, в приятной атмосфере ресторана «Москва», начался этот удивительный разговор. Они обсуждали события, которыми были особенно богаты последние дни.

— Ты приехал из Нагорного Карабаха, с этой страшной местности, где люди убивают друг друга? — спросила она снова после недолгой паузы, так и не получив ответа на свой первый вопрос.

— Да, Марина, я из Карабаха, и я горжусь этим. И еще одно: пожалуйста, Марина, запомни раз и навсегда: Карабах — это не страшное место. Нигде в целом мире нету прекраснее места, чем моя родина. И мы никогда не смиримся с тем, чтобы нас унижали и оскорбляли. Ты понимаешь?

Его глаза сверкали решительным зловещим огнем. Марине стало страшно от его слов.

— Я вовсе не хотела сказать чего-то плохого, — сказала она быстро. — Я совсем ничего не знаю о твоей родине. Кроме того, я думала, что ты армянин. Разве здесь есть какая-то разница?

— О да, мы — из Карабаха. Армяне — это совсем другое, — ответил Степан уже с ноткой примирения в голосе.

— Ты знаешь, Степан, я бы очень хотела узнать больше о твоем народе, о твоей родине, — сказала Марина и прильнула к нему, обняв и поцеловав.

— Хорошо, Марина, я расскажу тебе, какая моя родина, и ты будешь гордиться, что у тебя есть друг из этого народа, — ответил он радостно и уже спокойней. — Карабах переводится как «Черный сад». Много веков назад турецкие кочевники пришли в нашу страну. Когда они приблизились к нашим горам и увидели густой черный лес, который охватывал горные вершины, как пояс, они в крайнем восхищении воскликнули: «Карабах!» С того времени это турецкое название прилепилось к нашей стране. Но мы ненавидим турков! — с этими словами выплеснулся наружу весь темперамент Степана, и он надолго умолк.

Йоганнес Раймер – Карабах – черный сад

Logos Verlag, б.г. – 126 с.

Йоганнес Раймер – Карабах – черный сад – Содержание