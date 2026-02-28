Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Йоханнес Раймер - Возможны ли сегодня сверхъестественные духовные дары?

Перевод с немецкого Альфреда Анзелъма. – Harsewinkel, Bild & Medien, 2008. – 68 с.

ISBN 978-3-936605-09-9

Йоханнес Раймер - Возможны ли сегодня сверхъестественные духовные дары? - Содержание

Предисловие

I. Сессационизм — корни, учение, вопросы

  • 1. Корни

  • 2. Бенджамин Б. Уорфилд

  • 3. Сессационистский аргумент (аргумент конечности)

  • 4. Обоснованы ли аргументы?

    • 4.1. Что можно сказать о герменевтике, которая опирается на философию здравого рассудка? - 4.2. Всегда ли чудеса являются знамениями Особого Откровения Бога? - 4.3. Свидетельствуют ли чудеса о полномочиях посланного? - 4.4. Только ли апостолы творили чудеса и знамения?

II. Что говорит Новый Завет?

  • Ключевой текст— 1 Кор. 13:8-12 23 - Когда наступит совершенное - Попытки интерпретации

    • 1.1. Совершенное — канон Нового Завета - 1.2. Совершенное — духовная зрелость христиан - 1.3. Совершенное — Второе Пришествие Иисуса

III. Были ли чудодейственные дары в истории церкви?

  • 1. Никаких следов даров после апостолов?

  • 2. Духовные дары в истории церкви

    • 2.1. Дары Духа в послеапостольское время - 2.2. Духовные дары в истории великих церквей - 2.3. Духовные дары у реформаторов - 2.4. Духовные дары в эпоху анабаптизма и пиетизма

  • Итог

IV. Почему мы не можем отказаться от даров?

  • 1. Духовные дары или дары благодати?

  • 2. Одарен, чтобы служить

  • 3. Задание, соответствующее дару

  • 4. Какие духовные дары существуют?

  • 5. Почему мы так редко испытываем духовные дары?

  • 6. Как мы можем распознать наши дары?

    • 6.1. Установить граничные условия - 6.2. Место, где могут быть обнаружены дары - 6.3. Нужны ли вспомогательные средства? - 6.4. От теории к практике

Словарь терминов

Библиография

Views 70
Rating
Added 28.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

