Райсмен Джонатан - Неизведанное тело - Удивительные истории о том, как работает наш организм

Форма нашего тела сложна: луковицеобразная голова, четыре смутно напоминающих цилиндры конечности и выступающие головки костей очень далеки от простой геометрии. Однако фактически тело можно разделить всего лишь на две части: внутреннюю и внешнюю. Внешняя начинается на поверхности кожи и ежедневно контактирует с воздухом, природой и другими людьми, позволяет нам воспринимать образы извне и участвовать в разговорах. Большинство людей сосредоточены только на внешнем мире, но обучение медицине предполагает обязательный фокус на внутренней жизнедеятельности организма — той, которую многие игнорируют до той самой минуты, пока какой- нибудь симптом не привлечет внимание и не внушит страх перед жутким и таинственным глубинным процессом. Несмотря на то что мы видим внутренние органы только в операционных или после серьезных травм, они составляют биологическую основу человеческого тела.

Я подробно запоминал структуру и функции каждой части тела, работал с анатомическими моделями, законсервированными образцами и изучал клеточное строение под микроскопом. Я постигал функции каждого органа в здоровом и больном состоянии, а затем подробно воспроизводил полученные знания на сложном экзамене, перед тем как перейти к следующему. В процессе учебы я все ближе знакомился с внутренними органами, и каждый из них заинтриговывал меня.

Я никогда не хотел быть врачом. Прежде чем я стал исследователем человеческого тела, моей страстью было изучение природы. Как ни странно, мой интерес к ней зародился во время освоения курса математики в колледже в центре Манхэттена. Думаю, именно угнетающие каменные джунгли и абстрактное, неестественное совершенство математики побудили меня записаться на экскурсию по диким съедобным растениям в Центральном парке. Это был теплый летний день, мы гуляли по парку, вдали виднелись высокие здания. Мы нашли острый, жгучий кресс-салат и собрали горсть вкусной дикой малины. Меня привлекла идея получения продуктов питания непосредственно из природы, а знания о том, как определять некоторые виды растений, открыли передо мной новый мир.

Райсмен Джонатан - Неизведанное тело - Удивительные истории о том, как работает наш организм

пер. с англ. Е. Ципилевой ; науч. ред. О. Сергеева

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022, 288 c.

Серия "Тело. Инструкция"

ISBN 978-5-00195-410-1

Райсмен Джонатан - Неизведанное тело - Удивительные истории о том, как работает наш организм - Оглавление

Введение

1. Горло

2. Сердце

3. Фекалии

4. Гениталии

5. Печень

6. Эпифиз

7. Мозг

8. Кожа

9. Моча

10. Жир

11. Легкие

12. Глаза

13. Слизь

14. Пальцы

15. Кровь

Примечания

Благодарности

Об авторе