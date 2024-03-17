Райсмен Джонатан - Неизведанное тело - Удивительные истории о том, как работает наш организм

Райсмен - Неизведанное тело
Форма нашего тела сложна: луковицеобразная голова, четыре смутно напоминающих цилиндры конечности и выступающие головки костей очень далеки от простой геометрии. Однако фактически тело можно разделить всего лишь на две части: внутреннюю и внешнюю. Внешняя начинается на поверхности кожи и ежедневно контактирует с воздухом, природой и другими людьми, позволяет нам воспринимать образы извне и участвовать в разговорах. Большинство людей сосредоточены только на внешнем мире, но обучение медицине предполагает обязательный фокус на внутренней жизнедеятельности организма — той, которую многие игнорируют до той самой минуты, пока какой- нибудь симптом не привлечет внимание и не внушит страх перед жутким и таинственным глубинным процессом. Несмотря на то что мы видим внутренние органы только в операционных или после серьезных травм, они составляют биологическую основу человеческого тела.
Я подробно запоминал структуру и функции каждой части тела, работал с анатомическими моделями, законсервированными образцами и изучал клеточное строение под микроскопом. Я постигал функции каждого органа в здоровом и больном состоянии, а затем подробно воспроизводил полученные знания на сложном экзамене, перед тем как перейти к следующему. В процессе учебы я все ближе знакомился с внутренними органами, и каждый из них заинтриговывал меня.
Я никогда не хотел быть врачом. Прежде чем я стал исследователем человеческого тела, моей страстью было изучение природы. Как ни странно, мой интерес к ней зародился во время освоения курса математики в колледже в центре Манхэттена. Думаю, именно угнетающие каменные джунгли и абстрактное, неестественное совершенство математики побудили меня записаться на экскурсию по диким съедобным растениям в Центральном парке. Это был теплый летний день, мы гуляли по парку, вдали виднелись высокие здания. Мы нашли острый, жгучий кресс-салат и собрали горсть вкусной дикой малины. Меня привлекла идея получения продуктов питания непосредственно из природы, а знания о том, как определять некоторые виды растений, открыли передо мной новый мир.
Райсмен Джонатан - Неизведанное тело - Удивительные истории о том, как работает наш организм
пер. с англ. Е. Ципилевой ; науч. ред. О. Сергеева
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022, 288 c.
Серия "Тело. Инструкция"
ISBN 978-5-00195-410-1
Райсмен Джонатан - Неизведанное тело - Удивительные истории о том, как работает наш организм - Оглавление
Введение
- 1. Горло
- 2. Сердце
- 3. Фекалии
- 4. Гениталии
- 5. Печень
- 6. Эпифиз
- 7. Мозг
- 8. Кожа
- 9. Моча
- 10. Жир
- 11. Легкие
- 12. Глаза
- 13. Слизь
- 14. Пальцы
15. Кровь
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