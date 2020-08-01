Райт Николас Томас - Бог и пандемия - Христианская реакция на коронавирус и его последствия
Современное богословие
Это классический труд Н. Т. Райта. Он доступен практически для всех, кто задается вопросами, и все же ему удается быть взыскательным для тех, кто думает, что знает ответы. Этот труд великолепно написан, полностью основан на Библии и оставляет человека удоволетворенным тем, что он узнал, и все же хочет узнать больше. Я читаю этот труд сейчас с великим удовольствием, в его провокационности и информативности. Всем рекомендую!
Джастин Уэлби, архиепископ Кентерберийский
Николас Томас Райт - Бог и пандемия - Христианская реакция на коронавирус и его последствия
[пер. с англ. asaddun для библиотеки богословского клуба ESXATOS]. — 2020. – 109 с. – (Современное богословие).
Электронное издание исключительно в рамках частного использования.
ISBN 978-0-310-12081-0 (англ).
Перевод исключительно в рамках частного использования осуществлен с издания:
God and the Pandemic. Tom Wright. Zondervan ePub Edition May 2020.
ISBN 978-0-310-12081-0.
Николас Томас Райт - Бог и пандемия - Христианская реакция на коронавирус и его последствия - Содержание
- Предисловие и признательность
- 1 С чего начать?
- 2 Чтение Ветхого Завета
- 3 Иисус и Евангелия
- 4 Прочтение Нового Завета
- 5 Куда мы идем дальше?
Николас Томас Райт - Бог и пандемия - Христианская реакция на коронавирус и его последствия - Предисловие и признательность
Эта маленькая книга не была бы написана, если бы не было предложения от журнала TIME написать короткую статью в начале пандемии COVID-19. Я благодарю Белинду Лускомб за то, что она заказала и отредактировала эту статью, а также многим, кто написал мне впоследствии, в основном, чтобы поблагодарить меня, а некоторые - за то, чтобы упрекнуть меня. Настоящее обсуждение является еще одной попыткой выяснить, что можно сказать мудро и библейски в такое время, как это. По прошествии нескольких недель изоляции я, как я полагаю, и большинство людей пережили целый ряд эмоций по поводу всего этого; но мне кажется важным держать наши реакции в библейских пределах, и это то, что я пытаюсь сделать здесь.
Таким образом, цель этой книги не состоит в том, чтобы предложить «решения» вопросов, поднятых в результате пандемии, дать какой-либо полный анализ того, что мы могли бы извлечь из нее, или что мы должны сейчас делать. Мой главный аргумент заключается именно в том, что мы должны противостоять реакциям коленного рефлекса, которые так легко приходят на ум. Прежде чем мы сможем ответить на эти вопросы как-то яснее, кроме как в самом широком плане, нам нужно время скорби, сдержанности, чтобы точно не перейти к правильным «решениям». Они могут прийти, если Бог даст, но если мы не отступим от наших мгновенных реакций, мы не сможем их услышать. Если мы проводим время в молитве сожаления, может прийти новый свет, а не просто повторение того, о чем мы, возможно, хотели бы сказать в предсказуемых шаблонных реакциях.
Я очень благодарен Филипу Ло и его коллегам в SPCK за их готовность в кратчайшие сроки приступить к реализации этого проекта, а также старым друзьям, которые читали черновики и комментировали, некоторые из них были довольно резкими. Особенно я думаю о Майкле Ллойде, Брайане Уолше, Кэри Ньюмане, Саймоне Кингстоне, Питере Роджерсе и Джеймсе Эрнесте; а также моя дочь Хэтти. Они, конечно, не несут ответственности за все, что я сказал. Моя любимая жена Мэгги, чей оригинальный отзыв о статье в «TIME» подтолкнуа меня к тому, чтобы продвигаться вперед, но не помешало ей дать мне точную последовательную критику моих черновиков.
Tom Wright
Wycliffe Hall, Oxford
April 2020
Спасибо! Автор, как всегда, непревзойден.
Честно говоря, скептически отношусь вообще к самой идее написания книги на эту тему. Многие проповедники спешат дать "божий" ответ на сложившуюся ситуацию. Как будто в страданиях мира Бог обязан (или по крайней мере, может) сказать ещё что-то, кроме того, что Он открыл в Сыне и через Сына. Поэтому взялся за чтение исключительно из любви к автору.
Как обычно бывает у Тома, он начинает сразу несколько линий размышлений, постепенно сводя их к единой конечной точке. И когда они сходятся, ты просто восклицаешь - "Ух!". Но наибольшее восхищение было, когда он закрутил историю о смерти и воскресении Лазаря, как центральной истории Евангелия от Иоанна и вообще мировой истории: Бог, плачущий у гроба друга, властно взывает "выйди вон". Да, это подлинная история мира, открывшаяся во Христе!
Спасибо огромное! Важно прочитать мнение известного библеиста и богослова современности!