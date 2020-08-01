Современное богословие Это классический труд Н. Т. Райта. Он доступен практически для всех, кто задается вопросами, и все же ему удается быть взыскательным для тех, кто думает, что знает ответы. Этот труд великолепно написан, полностью основан на Библии и оставляет человека удоволетворенным тем, что он узнал, и все же хочет узнать больше. Я читаю этот труд сейчас с великим удовольствием, в его провокационности и информативности. Всем рекомендую! Джастин Уэлби, архиепископ Кентерберийский

Николас Томас Райт - Бог и пандемия - Христианская реакция на коронавирус и его последствия

[пер. с англ. asaddun для библиотеки богословского клуба ESXATOS]. — 2020. – 109 с. – (Современное богословие). Электронное издание исключительно в рамках частного использования. ISBN 978-0-310-12081-0 (англ). Перевод исключительно в рамках частного использования осуществлен с издания: God and the Pandemic. Tom Wright. Zondervan ePub Edition May 2020. ISBN 978-0-310-12081-0.

Николас Томас Райт - Бог и пандемия - Христианская реакция на коронавирус и его последствия - Содержание

Предисловие и признательность

1 С чего начать?

2 Чтение Ветхого Завета

3 Иисус и Евангелия

4 Прочтение Нового Завета

5 Куда мы идем дальше?

Николас Томас Райт - Бог и пандемия - Христианская реакция на коронавирус и его последствия - Предисловие и признательность

Эта маленькая книга не была бы написана, если бы не было предложения от журнала TIME написать короткую статью в начале пандемии COVID-19. Я благодарю Белинду Лускомб за то, что она заказала и отредактировала эту статью, а также многим, кто написал мне впоследствии, в основном, чтобы поблагодарить меня, а некоторые - за то, чтобы упрекнуть меня. Настоящее обсуждение является еще одной попыткой выяснить, что можно сказать мудро и библейски в такое время, как это. По прошествии нескольких недель изоляции я, как я полагаю, и большинство людей пережили целый ряд эмоций по поводу всего этого; но мне кажется важным держать наши реакции в библейских пределах, и это то, что я пытаюсь сделать здесь.

Таким образом, цель этой книги не состоит в том, чтобы предложить «решения» вопросов, поднятых в результате пандемии, дать какой-либо полный анализ того, что мы могли бы извлечь из нее, или что мы должны сейчас делать. Мой главный аргумент заключается именно в том, что мы должны противостоять реакциям коленного рефлекса, которые так легко приходят на ум. Прежде чем мы сможем ответить на эти вопросы как-то яснее, кроме как в самом широком плане, нам нужно время скорби, сдержанности, чтобы точно не перейти к правильным «решениям». Они могут прийти, если Бог даст, но если мы не отступим от наших мгновенных реакций, мы не сможем их услышать. Если мы проводим время в молитве сожаления, может прийти новый свет, а не просто повторение того, о чем мы, возможно, хотели бы сказать в предсказуемых шаблонных реакциях.

Я очень благодарен Филипу Ло и его коллегам в SPCK за их готовность в кратчайшие сроки приступить к реализации этого проекта, а также старым друзьям, которые читали черновики и комментировали, некоторые из них были довольно резкими. Особенно я думаю о Майкле Ллойде, Брайане Уолше, Кэри Ньюмане, Саймоне Кингстоне, Питере Роджерсе и Джеймсе Эрнесте; а также моя дочь Хэтти. Они, конечно, не несут ответственности за все, что я сказал. Моя любимая жена Мэгги, чей оригинальный отзыв о статье в «TIME» подтолкнуа меня к тому, чтобы продвигаться вперед, но не помешало ей дать мне точную последовательную критику моих черновиков.

Tom Wright

Wycliffe Hall, Oxford

April 2020