Райт Николас Томас - Сломанные указатели - Как христианство объясняет мир

В этом вдумчивом продолжении книги "Просто христианин " ведущий современный исследователь Библии, англиканский епископ и признанный автор использует Евангелие от Иоанна, чтобы показать, как христианство представляет собой убедительное и актуальное объяснение нашего мира. Н.Т. Райт утверждает, что каждое мировоззрение должно объяснять семь "указателей", показателей, присущих человечеству: Справедливость, Духовность, Отношения, Красота, Свобода, Истина и Сила.

Если мы не живем в соответствии с этими идеалами, наши общества и индивидуальные жизни становятся несбалансированными, порождая гнев и разочарование - негативные эмоции, которые отделяют нас от самих себя и от Бога, утверждает он. Используя Евангелие от Иоанна в качестве источника, Райт показывает, как христианство определяет каждый из этих признаков, и объясняет, почему мы так часто считаем их "сломанными" и недостижимыми. Опираясь на мудрость Евангелий, Райт объясняет, почему эти указатели сломаны и повреждены и как христианство дает видение, руководство и надежду на то, чтобы снова сделать их целыми, в конечном итоге исцелив нас самих и наш мир.

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Ставя перед собой задачу "осмыслить мир" и приглашая по-новому взглянуть на Евангелие от Иоанна, я занимаю заведомо иную позицию, нежели те, кто видит весь смысл послания Иисуса в том, чтобы спастись от мира. Во многих разновидностях христианской веры и жизни люди косвенно соглашаются, по крайней мере частично, с Сартром: жизнь неприятна и бессмысленна, и лучшее, что можно сделать, - это поменять ее на лучший мир, обычно называемый "небесами". Я прекрасно понимаю, как в мире, где жестокость и коррупция часто кажутся нормой, а болезни или "стихийные бедствия" угрожают целым сообществам, можно прийти к такому выводу - и как люди, столкнувшиеся с такими ужасающими угрозами, могут посмотреть на меня, комфортного западного человека, и подумать: "Ты не знаешь, как это тяжело на самом деле". Я понимаю, о чем идет речь.

Но частью христианской веры с самого начала всегда была убежденность в том, что Бог, явленный в Иисусе и через Иисуса, является именно творцом мира и что он обещал все исправить. Это основа, на которой даже в самые мрачные времена (которые могут по-разному поражать и нас, комфортных западных людей) ответ заключается не в том, чтобы бежать от мира, а в том, чтобы, насколько это возможно, "осмыслить его" обоими указанными мною способами. В этом и заключается смысл данной книги.

Так что же это за семь указателей и как нам с ними бороться? Я уже упомянул два очевидных: справедливость (честность, ощущение того, что все должно быть "исправлено") и отношения (сосредоточенные на столь часто употребляемом слове "любовь", но распространяющиеся во всех направлениях). Как я уже упоминал, в предыдущей книге ("Просто христианин") я добавил еще две: духовность и красоту. Теперь я хочу добавить еще три - свобода, истина и сила, всего их семь.

Эти слова мало что вам скажут. Это неадекватные ярлыки. На самом деле, чем ближе мы подходим к реальности, которую вызывают эти слова, к реальным вопросам, которые они перед нами ставят, тем более неадекватными они кажутся. Они выдают столько же, сколько фотография в паспорте выдает человека, которого вы больше всего любите. Но на данный момент они работают. Каждая из семи книг называет один из главных вопросов жизни. Вместе они служат фундаментом для более или менее всех остальных аспектов того, как мы, люди, относимся друг к другу и к миру.

Я хочу сказать, что в каждом случае мы сталкиваемся с одной и той же загадкой. Все семь способов широко рассматриваются как способы "осмысления мира". Древние римляне верили, что их система правосудия поможет разобраться во всем этом. Макиавелли утверждал - и многие воплощали его идеи в жизнь, - что голая сила - это то, что нужно, даже если для этого придется лгать и обманывать. Америка празднует свою давнюю традицию свободы. И так далее. Как будто мы все знаем, что эти вещи помогут нам разобраться в нашем мире, но большинство из нас не уверены, как собрать все воедино (опять же, как моя мебель из плоской коробки).

Мы можем попытаться избежать этих указателей, если захотим, но они все равно появятся. Иногда они подкрадываются к нам сзади как раз тогда, когда мы думаем, что избавились от них. Они представляют собой загадки, которые скрываются за большинством новостей. Они лежат в основе проблем, которые политики хотели бы решить раз и навсегда, но так и не могут. Они не дают нам покоя на страницах великого романа. Они подталкивают нас локтем, когда мы размышляем над стихотворением. Большинство из них, так или иначе, всплывают в каждом хорошем фильме. Стрессы и напряжения семейной жизни вновь привлекают к ним наше внимание. Они очаровывают и в то же время разочаровывают. Размышлять о них - занятие каждого философа. Оставить их неразрешенными - кошмар каждого философа. Кажется, что в них действительно кроется ключ к осмыслению нашего мира, к пониманию того, что значит быть человеком, что значит для нас, человеческих существ, процветать и благоденствовать.

Райт, Николас Томас. Сломанные указатели. Как христианство объясняет мир

Николас Томас Райт; [текст переведен в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с издания: N.T. Wright - Broken Signposts: How Christianity Makes Sense of the World, HarperCollins Publishers, 2020.]

Электронное издание, Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024. – 155 с.

Серия «Современное богословие».

ISBN: 978-0-06-256410-8 (англ).

Николас Томас Райт - Сломанные указатели. Как христианство объясняет мир - Содержание

Предисловие

Введение: Семь указателей

Глава 1: Справедливость

Интерлюдия: О чтении Иоанна

Глава 2: Любовь

Интерлюдия: Заветная любовь Бога в Писании Иоанна

Глава 3: Духовность

Интерлюдия: Мессия в Евангелии от Иоанна

Глава 4: Красота

Интерлюдия: Иоанн и еврейские праздники

Глава 5: Свобода

Интерлюдия: О чтении Иоанна и слушании Иисуса

Глава 6: Истина

Интерлюдия: Кто же тогда Иисус?

Глава 7: Сила

Заключение: Починка сломанных указателей