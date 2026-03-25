Реале - Антисери - Западная философия от истоков до наших дней - 1 - 2
Дарио Антисери и Джованни Реале - Западная философия от истоков до наших дней. Античность и Средневековье (1-2)
Санкт-Петербург «Издательство Пневма» - 2003 г - 688 с
ISBN 5-901151-04-6
Дарио Антисери и Джованни Реале - Западная философия от истоков до наших дней. Античность и Средневековье (1-2) - Содержание
АНТИЧНОСТЬ
Часть первая. ГРЕЧЕСКИЕ ИСТОКИ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ
Глава первая ГЕНЕЗИС, ПОНЯТИЕ И ЦЕЛЬ ГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Генезис философии - Источники - Понятие и цель античной философии
Глава вторая НАТУРАЛИСТЫ-ДОСОКРАТИКИ
Первые ионийцы о начале всех вещей - Пифагор и пифагорейцы - Физики-плюралисты
Часть вторая. ОТКРЫТИЕ ЧЕЛОВЕКА софисты, Сократ, сократики и Гиппократ
Глава третья СОФИСТИКА И СМЕЩЕНИЕ ОСИ ФИЛОСОФСКОГО ПОИСКА С КОСМОСА НА ЧЕЛОВЕКА
Истоки, природа и цели движения софистов - Протагор и метод противоречий - Горгий и риторика - Продик и синонимика - Натуралистическое течение в софистике: Гиппий Антифонт - Эристы и софисты-политики - Заключение
Глава четвертая СОКРАТ И МЛАДШИЕ СОКРАТИКИ
Сократ и основание философии западной морали - Младшие сократики - Заключение
Глава пятая ЗАРОЖДЕНИЕ МЕДИЦИНЫ КАК АВТОНОМНОГО НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
Как рождается медик и научная медицина - Гиппократ и "Корпус Гиппократа" - "Корпус Гиппократа" - Клятва Гиппократа - Трактат "о природе человека" и теория четырех состояний
Часть третья. ПЛАТОН И ГОРИЗОНТ МЕТАФИЗИКИ
Глава шестая ПЛАТОН И АНТИЧНАЯ АКАДЕМИЯ
Платоновский вопрос - Обоснование метафизики - Познание, диалектика.искусство и платоническая любовь - Концепция человека - Идеальное государство и его исторические формы - Заключение
Часть четвертая. АРИСТОТЕЛЬ Первая систематизация знания
Глава седьмая АРИСТОТЕЛЬ И ПЕРИПАТЕТИКИ
Метафизика - Физика и математика - Психология - Практические науки: этика и политика - Логика, риторика и поэтика - Упадок школы перипатетиков после смерти Аристотеля
Часть пятая. ФИЛОСОФСКИЕ ШКОЛЫ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ ЭПОХИ кинизм, эпикуреизм, стоицизм,скептицизм
Глава восьмая ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ ЭПОХИ
Революция Александра Великого - Расцвет кинизма и распа сократических школ - Эпикур и основание "Сада" - Основание Стой - Скептицизм и эклектицизм
Глава девятая РАЗВИТИЕ И НАУЧНЫЕ ЗАВОЕВАНИЯ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ ЭПОХИ
События, связанные с основанием "музея" и "библиотеки", и их последствия - Рождение филологии - Великий расцвет частных наук
Часть шестая. ПОСЛЕДНЕЕ ЦВЕТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ ЯЗЫЧЕСКОГО АНТИЧНОГО МИРА Плотин и неоплатонизм
Глава десятая ЯЗЫЧЕСКИЕ ШКОЛЫ ПЕРВЫХ ВЕКОВ ХРИСТИАНСКОЙ ЭРЫ
Жизненность эпикуреизма в первые два века христианской эры - Возрождение философии Портика в Риме: неостоицизм - Возрождение пирронизма и неоскептицизма - Возрождение кинизма - Возрождение аристотелизма - Медиоплатонизм
Глава одиннадцатая ПЛОТИН И НЕОПЛАТОНИЗМ
Генезис и структура плотиновской системы - Развитие неоплатонизма и конец языческой античной философии
Глава двенадцатая АНТИЧНАЯ НАУКА В ЭПОХУ ИМПЕРИИ
Закат эллинистической науки - Птоломей и синтез античной астрономии - Гален и синтез античной медицины - Конец великих научных школ Александрии и закат науки античного мира
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Часть седьмая. ДУХОВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ БИБЛЕЙСКОГО ПОСЛАНИЯ
Глава тринадцатая БИБЛИЯ И ЕЕ ПОСЛАНИЕ
Структура и значение Библии
Часть восьмая. ПАТРИСТИКА Разработка библейского послания и философствование в вере
Глава четырнадцатая РАЗРАБОТКА БИБЛЕЙСКОГО ПОСЛАНИЯ В КУЛЬТУРНОМ АРЕАЛЕ ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА
Доктринальные и философские проблемы, связанные с Библией - Филон Александрийский - Гносис - Апологеты-греки и первая философская разработка христианства, проделанная катехизисной школой Александрии - Золотой век патристики (IV — первая половина V века) - Последние могикане греческой патристики: Дионисий Ареопагит, Максим Исповедник и Иоанн Дамаскин
Глава пятнадцатая ЛАТИНСКАЯ ПАТРИСТИКА И СВЯТОЙ АВГУСТИН
Латинская патристика до Августина - Святой Августин и апогей патристики
Часть девятая. ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ И РАСПАД СХОЛАСТИКИ Разум и вера в Средневековье
Глава шестнадцатая ОТ ПАТРИСТИКИ — К СХОЛАСТИКЕ
Сочинения Северина Боэция - "Институции" Кассиодора - "Этимологии" Исидора Севильского
Глава семнадцатая ПЕРВЫЕ ТЕОРЕТИЗАЦИИ "РАЦИО" В МОДУСЕ ВЕРЫ
Школы, университеты, схоластика - Иоанн СкотЭриугена - Шартрская школа - Пьер Абеляр
Глава восемнадцатая ДУЧЕНТО И ВЕЛИКИЕ СИСТЕМАТИЗАЦИИ РАЗУМА И ВЕРЫ
Политическая и культурная ситуация - Аристотелизм Авицены - Аристотелизм Аверроэса - Моисей Маймонид и еврейская философия - Переводчики и коллегиум из Толедо - Альберт Великий - Фома Аквинский - Бонавентура из Баньореджо - Сигер Брабантский'и латинский аверроизм - Экспериментальная философия и первые научные исследования эпохи схоластики - Иоанн Дуне Скот
Глава девятнадцатая ТРЕЧЕНТО: ПОТЕРЯ РАВНОВЕСИЯ МЕЖДУ РАЗУМОМ И ВЕРОЙ
Социально-историческая ситуация - Уильям Оккам - Споры о роли Церкви - Майстер Экхарт и немецкая спекулятивная мистика - Логика средневековья
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
