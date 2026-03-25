Реале - Антисери - Западная философия от истоков до наших дней - 1 - 2

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy

Дарио Антисери и Джованни Реале - Западная философия от истоков до наших дней. Античность и Средневековье (1-2)

Санкт-Петербург «Издательство Пневма» - 2003 г - 688 с

ISBN 5-901151-04-6

Дарио Антисери и Джованни Реале - Западная философия от истоков до наших дней. Античность и Средневековье (1-2) - Содержание

АНТИЧНОСТЬ

Часть первая. ГРЕЧЕСКИЕ ИСТОКИ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

  • Глава первая ГЕНЕЗИС, ПОНЯТИЕ И ЦЕЛЬ ГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

    • Генезис философии - Источники - Понятие и цель античной философии

  • Глава вторая НАТУРАЛИСТЫ-ДОСОКРАТИКИ

    • Первые ионийцы о начале всех вещей - Пифагор и пифагорейцы - Физики-плюралисты

Часть вторая. ОТКРЫТИЕ ЧЕЛОВЕКА софисты, Сократ, сократики и Гиппократ

  • Глава третья СОФИСТИКА И СМЕЩЕНИЕ ОСИ ФИЛОСОФСКОГО ПОИСКА С КОСМОСА НА ЧЕЛОВЕКА

    • Истоки, природа и цели движения софистов - Протагор и метод противоречий - Горгий и риторика - Продик и синонимика - Натуралистическое течение в софистике: Гиппий Антифонт - Эристы и софисты-политики - Заключение

  • Глава четвертая СОКРАТ И МЛАДШИЕ СОКРАТИКИ

    • Сократ и основание философии западной морали - Младшие сократики - Заключение

  • Глава пятая ЗАРОЖДЕНИЕ МЕДИЦИНЫ КАК АВТОНОМНОГО НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

    • Как рождается медик и научная медицина - Гиппократ и "Корпус Гиппократа" - "Корпус Гиппократа" - Клятва Гиппократа - Трактат "о природе человека" и теория четырех состояний

Часть третья. ПЛАТОН И ГОРИЗОНТ МЕТАФИЗИКИ

  • Глава шестая ПЛАТОН И АНТИЧНАЯ АКАДЕМИЯ

    • Платоновский вопрос - Обоснование метафизики - Познание, диалектика.искусство и платоническая любовь - Концепция человека - Идеальное государство и его исторические формы - Заключение

Часть четвертая. АРИСТОТЕЛЬ Первая систематизация знания

  • Глава седьмая АРИСТОТЕЛЬ И ПЕРИПАТЕТИКИ

    • Метафизика - Физика и математика - Психология - Практические науки: этика и политика - Логика, риторика и поэтика - Упадок школы перипатетиков после смерти Аристотеля

Часть пятая. ФИЛОСОФСКИЕ ШКОЛЫ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ ЭПОХИ кинизм, эпикуреизм, стоицизм,скептицизм

  • Глава восьмая ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ ЭПОХИ

    • Революция Александра Великого - Расцвет кинизма и распа сократических школ - Эпикур и основание "Сада" - Основание Стой - Скептицизм и эклектицизм

  • Глава девятая РАЗВИТИЕ И НАУЧНЫЕ ЗАВОЕВАНИЯ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ ЭПОХИ

    • События, связанные с основанием "музея" и "библиотеки", и их последствия - Рождение филологии - Великий расцвет частных наук

Часть шестая. ПОСЛЕДНЕЕ ЦВЕТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ ЯЗЫЧЕСКОГО АНТИЧНОГО МИРА Плотин и неоплатонизм

  • Глава десятая ЯЗЫЧЕСКИЕ ШКОЛЫ ПЕРВЫХ ВЕКОВ ХРИСТИАНСКОЙ ЭРЫ

    • Жизненность эпикуреизма в первые два века христианской эры - Возрождение философии Портика в Риме: неостоицизм - Возрождение пирронизма и неоскептицизма - Возрождение кинизма - Возрождение аристотелизма - Медиоплатонизм

  • Глава одиннадцатая ПЛОТИН И НЕОПЛАТОНИЗМ

    • Генезис и структура плотиновской системы - Развитие неоплатонизма и конец языческой античной философии

  • Глава двенадцатая АНТИЧНАЯ НАУКА В ЭПОХУ ИМПЕРИИ

    • Закат эллинистической науки - Птоломей и синтез античной астрономии - Гален и синтез античной медицины - Конец великих научных школ Александрии и закат науки античного мира

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Часть седьмая. ДУХОВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ БИБЛЕЙСКОГО ПОСЛАНИЯ

  • Глава тринадцатая БИБЛИЯ И ЕЕ ПОСЛАНИЕ

    • Структура и значение Библии

Часть восьмая. ПАТРИСТИКА Разработка библейского послания и философствование в вере

  • Глава четырнадцатая РАЗРАБОТКА БИБЛЕЙСКОГО ПОСЛАНИЯ В КУЛЬТУРНОМ АРЕАЛЕ ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА

    • Доктринальные и философские проблемы, связанные с Библией - Филон Александрийский - Гносис - Апологеты-греки и первая философская разработка христианства, проделанная катехизисной школой Александрии - Золотой век патристики (IV — первая половина V века) - Последние могикане греческой патристики: Дионисий Ареопагит, Максим Исповедник и Иоанн Дамаскин

  • Глава пятнадцатая ЛАТИНСКАЯ ПАТРИСТИКА И СВЯТОЙ АВГУСТИН

    • Латинская патристика до Августина - Святой Августин и апогей патристики

Часть девятая. ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ И РАСПАД СХОЛАСТИКИ Разум и вера в Средневековье

  • Глава шестнадцатая ОТ ПАТРИСТИКИ — К СХОЛАСТИКЕ

    • Сочинения Северина Боэция - "Институции" Кассиодора - "Этимологии" Исидора Севильского

  • Глава семнадцатая ПЕРВЫЕ ТЕОРЕТИЗАЦИИ "РАЦИО" В МОДУСЕ ВЕРЫ

    • Школы, университеты, схоластика - Иоанн СкотЭриугена - Шартрская школа - Пьер Абеляр

  • Глава восемнадцатая ДУЧЕНТО И ВЕЛИКИЕ СИСТЕМАТИЗАЦИИ РАЗУМА И ВЕРЫ

    • Политическая и культурная ситуация - Аристотелизм Авицены - Аристотелизм Аверроэса - Моисей Маймонид и еврейская философия - Переводчики и коллегиум из Толедо - Альберт Великий - Фома Аквинский - Бонавентура из Баньореджо - Сигер Брабантский'и латинский аверроизм - Экспериментальная философия и первые научные исследования эпохи схоластики - Иоанн Дуне Скот

  • Глава девятнадцатая ТРЕЧЕНТО: ПОТЕРЯ РАВНОВЕСИЯ МЕЖДУ РАЗУМОМ И ВЕРОЙ

    • Социально-историческая ситуация - Уильям Оккам - Споры о роли Церкви - Майстер Экхарт и немецкая спекулятивная мистика - Логика средневековья

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Related Books

All Books