§ 1. Цель алхимии.

Обычно алхимию понимают как искусство превращения так называемых «неблагородных» металлов в золото с помощью некоего трудноопределимого объекта, именуемого «Философский Камень». Но даже с чисто физической точки зрения такой взгляд является довольно поверхностным. Алхимия была одновременно и философией, и экспериментальной наукой, а трансмутация металлов должна была послужить окончательным доказательством верности алхимических гипотез. Иными словами, Алхимия, если рассматривать ее исключительно с физической точки зрения, была попыткой экспериментально продемонстрировать на материальном плане верность определенных воззрений на Космос. В высказывании одного из алхимиков чувствуется подлинно научный дух: «Дай Бог, чтобы все люди стали адептами нашего Искусства, тогда золото, величайший идол человечества, утратило бы свою ценность, и мы бы ценили его лишь как предмет изучения». Однако, к несчастью, немногим алхимикам удалось достичь этого идеала, для большинства из них Алхимия была лишь способом получить дешево золото и обрести несметные богатства.

§ 2. Трансцендентная теория алхимии.

Однако, некоторые мистики придерживаются мнения, что Алхимия не являлась ни физическим искусством, ни наукой, ни в каком смысле ее целью не было производство золота в материальном виде и все алхимические процессы совершались не на физическом плане. Такой трансцендентный подход предполагает, что Алхимия занималась душой человека, и целью ее являлось не совершенствование материальных субстанций, а совершенствование человека в духовном смысле. Те, кто придерживается этой такой зрения на Алхимию или, по крайней мере, рассматривают ее как одно из ответвлений Мистицизма, от которого она отличается лишь использованием особого языка, считают, что труды алхимиков не следует понимать буквально: все эти операции с веществами, печи, реторты, алембики, пеликаны и проч., а также солью, сера, ртуть и золото и другие материальными субстанциями — все это нужно понимать как аллегории духовных откровений. Трансмутация «неблагородных» металлов в золото здесь символизирует спасение человека — превращение души в духовное золото, кое могло быть достигнуто путем избавления от зла и взращиванием добра с милостью Божьей. Такого спасение, или духовную трансмутацию, можно описать как Новое Рождение, состояние единения с Божественным. Если бы эта теория была верна, то из всего этого следовало бы сделать вывод, что все подлинные алхимики были чистыми мистиками, и, следовательно, развитие химической науки шло не благодаря их трудам, но благодаря псевдоалхимикам, которые до сих пор не правильно понимали их записи и толковали их буквально.

§ 3. Опровержение трансцендентной теории.

Однако сэр Артур Эдвард Уэйт убедительно опроверг эту теорию, указав, что ей противоречит весь стиль жизни алхимиков. Истории их жизней доказывают, что они занимались химическими операциями на физическом плане, что из тех или иных побуждений они стремились найти способ превращать неблагородные металлы в настоящее материальное золото. Парацельс так писал о врачах-спагириках, алхимиках его времени: «Они не предаются праздности и безделью... Но посвящают себя своим усердным трудам. Целыми ночами потеют они над своими печами. Не тратят время на пустые разговоры, но наслаждаются работой в своей лаборатории». В записях алхимиков содержатся точные описания (правда, порой, в сочетании с такими вещами, которые с физической точки зрения выглядят фантастическими) многих химических процессов, которые невозможно интерпретировать с позиций трансцендентного подхода. Нет ни малейшего сомнения в том, что химия обязана своим происхождением трудам именно самих алхимиков, а не тем, кто ошибочно толковал их записи.

Герберт Стэнли Редгроув - Алхимия и Верования прошлого

М.: Arbor Vitae, 2019. — 386 с.

ISBN 978-5-9216-0612-8

Герберт Стэнли Редгроув - Алхимия и Верования прошлого - Содержание

Верования прошлого

Глава 1. Некоторые черты средневекового мышления

Глава 2. Философские воззрения Пифагора

Глава 3. Медицина и магия

Глава 4. Суеверия, связанные с птицами

Глава 5. Симпатический порошок: одно любопытное медицинское суеверие

Глава 6. Вера в талисманы

Глава 7. Ритуальная магия в теории и на практике

Глава 8. Архитектурный символизм

Глава 9. В поисках Философского Камня

Глава 10. Фаллический элемент в алхимическом учении

Глава 11. Роджэр Бэкон: дань уважения

Глава 12. Кембриджские платоники

Алхимия