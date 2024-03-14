Регарди Израэль – Каббала
Каббала — это свод традиционной мудрости, предполагающей объяснение in extenso великих вопросов происхождения и природы жизни, а также эволюции человека и вселенной.
Слово «каббала» происходит от древнееврейского корня קבל (QBL), означающего «принимать». По легенде, эта философия является знанием о природе вещей, что было впервые передано Демиургом избранному сообществу духовных разумных сущностей очень высокого чина, после грехопадения сообщивших эти божественные предписания человечеству, среди которого, в действительности, они сами пребывали во плоти. Каббалу называют также Хокма Нистора, «Тайная Мудрость», потому что она изустно передавалась о т адепта к ученику в тайных святилищах инициации. Согласно традиции, н и один из аспектов этой доктрины н е принимался н а веру, н о становился убедительным лишь после того, как выдерживал строгую детальную критику и изучался с помощью тех практических методов, которые описаны ниже.
В историческом смысле слова Каббала — иудейское мистическое учение, толкующее древнееврейские сакральные тексты для посвященных. Это система духовной философии или теософии (в исконном значении греческого Θεός Σόφια), которая в течение многих столетий не только оказывала влияние на Интеллектуальное развитие такого проницательного и здравомыслящего народа, как евреи, но и привлекла внимание ряда известных богословов π философов, в частности, в XVI—XVII вв. Среди тех, кто посвятил себя изучению ее теорем, были Раймунд Луллий, схоласт-метафизик и алхимик; Иоганн Рейхлин, возродивший восточную философию в Европе; Ян-Батист ван Гельмонт, врач и химик, открывший водород; Барух Спиноза, отлученный от Церкви и «упоенный Богом» иудейский философ; доктор Генри Мор, знаменитый кембриджский платоник. Эти люди, — если назвать лишь немногих из тех, кого привлекала каббалистическая идеология, — после беспокойных поисков мировоззрения, которое могло бы дать им истинное объяснение жизни и показать реальную внутреннюю связь всех вещей, п о крайней мере, частично удовлетворили потребности своего ума психологической и философской системой Каббалы.
Сегодня часто можно услышать, что иудаизм и мистицизм находятся на противоположных полюсах мышления и что, следовательно, иудейский мистицизм — грубое противоречие в терминах. Это ошибочное предположение возникает из антитезы закона и веры, сформулированной прозелитствующим умом св. Павла (и, в несколько меньшей степени, связано с рационалистскими попытками Маймонида8 привести всё в соответствие с формальными аристотелевскими принципами), который ложно охарактеризовал иудаизм как религию, приверженную букве закона. Мистицизм — непримиримый враг однозначного религиозного легализма.
Регарди Израэль – Каббала
Пер. с англ. В. Нугатов. — Μ.: Энигма, 2005. — 304 с.
ISBN 5-94698-044-0
Регарди Израэль – Каббала – Содержание
ГРАНАТОВЫЙ САД
- Предисловие ко второму изданию
- Введение
- Глава первая. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР
- Глава вторая. ЯМА
- Глава третья. СЕФИРОТ
- Глава четвертая. ПУТИ
- Глава пятая. АДАМ КАДМОН
- Глава шестая. БУКВЕННАЯ КАББАЛА
- Глава седьмая. БУКВЕННАЯ КАББАЛА (продолжение)
- Глава восьмая. ЛЕСТНИЦА
ИСКУССТВО И ЗНАЧЕНИЕ МАГИИ
- 1. МАГИЯ Н А ВОСТОКЕ И Н А ЗАПАДЕ
- 2. ИСКУССТВО МАГИИ
- 3. ЗНАЧЕНИЕ МАГИИ
Глоссарий
Библиография
Указатель
ИЛЛЮСТРАЦИИ
- Рис. 1. Ангел
- Рис. 2. Древо Жизни
- Рис. 3. Верхняя триада
- Рис. 4. Вторая триада
- Рис. 5. Нижний Кватернер
- Рис. 6. Древнееврейский алфавит
- Рис. 7. Пути
- Рис. 8. Человек в мистицизме
- Рис. 9. Строение человека
- Рис. 10. Руах
- Рис. 11. Пентаграмма
- Рис. 12. Четыре Мира
- Рис. 13. Малкут в Кетер
- Рис. 14. Степени
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