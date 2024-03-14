Регарди Израэль – Каббала

Каббала — это свод традиционной мудрости, предполагающей объяснение in extenso великих вопросов происхождения и природы жизни, а также эволюции человека и вселенной.

Слово «каббала» происходит от древнееврейского корня קבל (QBL), означающего «принимать». По легенде, эта философия является знанием о природе вещей, что было впервые передано Демиургом избранному сообществу духовных разумных сущностей очень высокого чина, после грехопадения сообщивших эти божественные предписания человечеству, среди которого, в действительности, они сами пребывали во плоти. Каббалу называют также Хокма Нистора, «Тайная Мудрость», потому что она изустно передавалась о т адепта к ученику в тайных святилищах инициации. Согласно традиции, н и один из аспектов этой доктрины н е принимался н а веру, н о становился убедительным лишь после того, как выдерживал строгую детальную критику и изучался с помощью тех практических методов, которые описаны ниже.

В историческом смысле слова Каббала — иудейское мистическое учение, толкующее древнееврейские сакральные тексты для посвященных. Это система духовной философии или теософии (в исконном значении греческого Θεός Σόφια), которая в течение многих столетий не только оказывала влияние на Интеллектуальное развитие такого проницательного и здравомыслящего народа, как евреи, но и привлекла внимание ряда известных богословов π философов, в частности, в XVI—XVII вв. Среди тех, кто посвятил себя изучению ее теорем, были Раймунд Луллий, схоласт-метафизик и алхимик; Иоганн Рейхлин, возродивший восточную философию в Европе; Ян-Батист ван Гельмонт, врач и химик, открывший водород; Барух Спиноза, отлученный от Церкви и «упоенный Богом» иудейский философ; доктор Генри Мор, знаменитый кембриджский платоник. Эти люди, — если назвать лишь немногих из тех, кого привлекала каббалистическая идеология, — после беспокойных поисков мировоззрения, которое могло бы дать им истинное объяснение жизни и показать реальную внутреннюю связь всех вещей, п о крайней мере, частично удовлетворили потребности своего ума психологической и философской системой Каббалы.

Сегодня часто можно услышать, что иудаизм и мистицизм находятся на противоположных полюсах мышления и что, следовательно, иудейский мистицизм — грубое противоречие в терминах. Это ошибочное предположение возникает из антитезы закона и веры, сформулированной прозелитствующим умом св. Павла (и, в несколько меньшей степени, связано с рационалистскими попытками Маймонида8 привести всё в соответствие с формальными аристотелевскими принципами), который ложно охарактеризовал иудаизм как религию, приверженную букве закона. Мистицизм — непримиримый враг однозначного религиозного легализма.

Регарди Израэль – Каббала

Пер. с англ. В. Нугатов. — Μ.: Энигма, 2005. — 304 с.

ISBN 5-94698-044-0

Регарди Израэль – Каббала – Содержание

ГРАНАТОВЫЙ САД

Предисловие ко второму изданию

Введение

Глава первая. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Глава вторая. ЯМА

Глава третья. СЕФИРОТ

Глава четвертая. ПУТИ

Глава пятая. АДАМ КАДМОН

Глава шестая. БУКВЕННАЯ КАББАЛА

Глава седьмая. БУКВЕННАЯ КАББАЛА (продолжение)

Глава восьмая. ЛЕСТНИЦА

ИСКУССТВО И ЗНАЧЕНИЕ МАГИИ

1. МАГИЯ Н А ВОСТОКЕ И Н А ЗАПАДЕ

2. ИСКУССТВО МАГИИ

3. ЗНАЧЕНИЕ МАГИИ

Глоссарий

Библиография

Указатель

ИЛЛЮСТРАЦИИ