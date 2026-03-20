Религиоведение

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Educational, Religious Studies Atheism

Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп.

Под ред. М. М. Шахнович

СПб.: Питер, 2012. 448 с.: ил.

ISBN 978-5-459-00884-5

Религиоведение - Оглавление

Введение

ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ

  • Глава 1. Ранние формы религии

  • Глава 2. Национальные религии

    • § 1. Религии Древнего Востока

    • § 2. Религии античного мира

    • § 3. Религии Индии

    • § 4. Религии Китая

    • § 5. Религии Японии

    • § 6. Зороастризм

    • § 7. Иудаизм

  • Глава 3. Мировые религии

    • § 1. Буддизм

    • § 2. Христианство

    • § 3. Ислам

СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ

  • § 1. Классическая социология религии

  • § 2. Конфессиональная и феноменологическая социологии религии

  • § 3. Социальные функции религии

  • § 4. Типология религиозных объединений

  • § 5. Теория секуляризации

  • § 6. Религия, политика, общество

  • § 7. Методы социологических исследований

АНТРОПОЛОГИЯ РЕЛИГИИ

  • § 1. Проблема происхождения религии и формирование антропологического религиоведения

  • § 2. Антропологические теории мифа

  • § 3. Антропологические теории ритуала

  • § 4. Современные направления антропологии религии

ПСИХОЛОГИЯ РЕЛИГИИ

  • § 1. Психология религии как наука

  • § 2. Homo religiosus с точки зрения психологии религии

  • § 3. Религиозный опыт

  • § 4. Религиозная вера

  • § 5. Религиозный символизм и мифология: психологические аспекты

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ РЕЛИГИИ

  • § 1. Феноменология религии: история и метод

  • § 2. Феноменология религии и история религий

  • § 3. Категория «священное

  • § 4. Феноменология религии о homo religiosus

Added 20.03.2026
Author AlexDigger
