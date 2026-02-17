Книга Олега Ремеза «Времена и сроки» — это практическое духовное руководство, посвященное пониманию Божьего расписания для жизни человека и Церкви. Автор отходит от классического теоретического анализа мировых катастроф, фокусируясь на том, как верующему распознавать духовные сезоны и своевременно входить в Божьи цели. Основная идея книги заключается в том, что Бог действует упорядоченно, и для каждого призвания существуют свои «времена и сроки», которые необходимо не просто знать, но и чувствовать через личные отношения со Святым Духом.

Ремез подчеркивает, что непонимание текущего времени часто приводит к духовным поражениям и напрасной трате усилий. Автор учит читателя различать периоды подготовки, ожидания и активного продвижения, основываясь на библейских принципах сеяния и жатвы. Книга призывает к глубокой сонастройке с Божьим ритмом, утверждая, что успех в Царстве Божьем зависит не от человеческой суеты, а от послушания в точно установленный Богом момент. Это издание служит важным инструментом для тех, кто стремится к осознанному хождению перед Богом и эффективному исполнению своего предназначения.

Олег Ремез - Времена и сроки

Киев: Варух, 2008. – 256 с.

ISBN 966-7023-78-8

Олег Ремез - Времена и сроки – Содержание

Вступление

ЧАСТЬ 1 Отрезок времени «прежде создания мира»

Глава 1 Вечность и время

Глава 2 Спланированное Мудростью Божьей в общем и индивидуальном

Глава 3 Божий индивидуальный план для человека

Глава 4 Задания в призвании от Бога

Глава 5 Послушание Богу через послушание человека индивидуальному Божьему плану

Глава 6 Как давать направление жизни в соответствии с Божьим временным расписанием

Глава 7 Молитва

ЧАСТЬ 2 Отрезок времени «до греха»

Глава 1 Сотворение

Глава 2 Благословение

ЧАСТЬ 3 Отрезок времени «после греха»

Глава 1 Грехопадение или отделение от Бога

ЧАСТЬ 4 Отрезок времени «после Креста Иисуса»