Реннер - Свет во тьме - Том 2 - Никаких компромиссов

Книга Рика Реннера «Свет во тьме. Том 2. Никаких компромиссов» представляет собой масштабное историко-богословское исследование, посвященное анализу посланий Иисуса Христа к трем из семи церквей Асии: Пергаму, Фиатире и Сардису. Автор ставит задачу реконструировать духовную и социальную атмосферу первого века, чтобы показать, с какими беспрецедентными вызовами сталкивались ранние христиане в языческом окружении. Основная идея произведения заключается в том, что современная Церковь находится в аналогичной ситуации культурного давления, и призыв Христа к бескомпромиссной верности и святости остается единственным путем выживания и победы в условиях морального релятивизма.

Содержательная часть второго тома детально анализирует каждый стих из 2-й и 3-й глав Книги Откровения, погружая читателя в археологический и лингвистический контекст. Реннер последовательно разбирает значение таких понятий, как «престол сатаны» в Пергаме, влияние лжеучения Иезавели в Фиатире и состояние духовного омертвения в Сардисе. Автор уделяет значительное внимание греческой этимологии ключевых слов, раскрывая глубокие смысловые оттенки божественных обличений и обетований. В книге исследуется тонкая грань между христианской свободой и опасным сожительством с миром, превращая исторический комментарий в острое пророческое воззвание к обновлению личных отношений с Богом.

Текст написан в строгом, академическом и вместе с тем глубоко пастырском стиле, снабженном уникальными фотографиями и иллюстрациями исторических артефактов. Рик Реннер мастерски соединяет скрупулезную работу с источниками и живое духовное наставление, делая древние тексты предельно актуальными для сегодняшнего дня. Работа служит фундаментальным ресурсом для служителей, студентов библейских школ и всех, кто серьезно изучает эсхатологию и экклезиологию. Это чтение помогает осознать, что компромисс с грехом всегда начинается с малого, но только радикальная преданность Истине способна сохранить «светильник» Церкви горящим посреди наступающей тьмы.

Рик Реннер - Свет во тьме - Том 2 - Никаких компромиссов - Послание Ииcуcа Христа сегодняшней Церкви

Перевод: Багрецов Сергей

Рик Реннер - Свет во тьме - Том 2 - Никаких компромиссов - Послание Ииcуcа Христа сегодняшней Церкви - Содержание

Слова признательности

Предисловие д-ра Билла Беннета

Вступление

Введение

РАЗДЕЛ 1: ОСМЫСЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Глава 1: Язычество в прошлом и настоящем

РАЗДЕЛ 2: ПЕРГАМ

Глава 2: Пергам

Глава 3: Послание Иисуса Пергамской церкви

Заключение

Послание Иисуса Пергамской церкви: краткий обзор

В конце первого столетия Церковь переживала непростые времена, как, впрочем, и сегодняшняя Церковь. Однако Иисус, великий Глава Церкви, не оставил Свой народ. Он лично посещал каждое собрание и пребывал среди верующих (см. Откровение 1:13). Он собственными глазами видел и всё хорошее, и всё плохое, что было в церквях. В адрес каждой конкретной церкви Он выразил и похвалу, и упрёк, и предупреждение. Но в завершение непременно озвучил обетования для побеждающих. Лишь две из семи церквей услышали от Иисуса слова похвалы и обетования - обличать их Иисусу было не в чем. В Своём обращении к семи церквям Иисус отметил все актуальные факты. Это послание было адресовано верующим тех давних дней, но и сегодня, спустя 2000 лет, Иисус обращается к Церкви по всему миру с теми же словами.

Отношение нынешнего поколения к Церкви в общем и целом можно выразить следующими словами: «Иисус? Может быть, и да. Но Церковь - нет!» Мнение же Иисуса в корне отличается: «Церковь, Моё Тело - да! И пока она на земле, вратам ада и смерти её не одолеть! А затем она вознесётся во славу и навеки станет Моей Невестой» (см. Матфея 16:18)!

«Никаких компромиссов» (серия «Свет во тьме», т. 2) - это, бесспорно, трубный зов, возвещающий о единственном Свете, что способен избавить Церковь от её нынешнего состояния и помочь ей обрести былую святость, воспрянуть в силе и вновь оказывать влияние на окружающий мир, который всё больше погружается во тьму. Более того, эта книга подчёркивает важный факт, что современная антихристианская, богоборческая и враждебная по отношению к церкви культура во многом сходна с культурой, в которой развивалась Церковь почти 2000 лет назад.

Так что же конкретно сказал Иисус тем семи церквям в самом начале эпохи Церкви? И что Он говорит Церкви сегодня? Ответ таков: и тогда, и сегодня слова Иисуса Церкви одни и те же! И записаны они в книге Откровение, второй и третьей главах. А истолковать эти слова столь же ясно, чётко и основательно, на мой взгляд, не удалось ещё никому, кроме Рика Реннера в книге «Никаких компромиссов» (серия «Свет во тьме», т. 2).

В Своём обращении к Пергамской церкви Иисус указывает на единственный способ, как церковь не только не исчезнет, но и сможет процветать во враждебной обстановке. Я читал множество толкований этих глав, ознакомился с большим количеством материалов самых разных богословов и преподавателей-библеистов, но никто не смог представить столь же основательного разъяснения слов Иисуса Христа в адрес пергамских верующих и помочь мне понять настолько же чётко и глубоко значение и смысл сказанного, как это сделал Рик Реннер.

Если вы любите Иисуса, вы будете любить и Его Церковь, а значит, вам непременно понравится второй том серии «Свет во тьме» под названием «Никаких компромиссов». Итак, изучите эту книгу и поступайте, как в ней написано. Поделитесь её истинами с другими, проповедуйте на основе её содержания, а затем передайте своему знакомому. Весть, запечатлённая на страницах этой книги, настолько актуальна для нашей эпохи, что всем нам должно услышать зов Господина: «Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам...» (Откровение 2:17).

Д-р Билл Беннетт, доктор богословия, Новоорлеанская богословская семинария; основатель и президент служения Mentoring Men for the Master International; капеллан при Юго-восточной баптистской богословской семинарии г. Уэйк-Форест

По мере приближения к Пергаму в первом столетии путникам открывался вид на верхнюю часть долины и стоявшее на вершине невысокой горы крупное и прочное сооружение из блестевшего в лучах солнца мрамора. Этим сооружением была цитадель древнего города, о котором богослов Уильям Баркли впоследствии написал следующее: «географическое положение лишь делало Пергам ещё более впечатляющим. Город был возведён на склонах высокого холма конической формы, возвышаясь на берегах реки Каик... В этом городе встретились история и почесть».

Языческое поклонение, культы и обряды получили в Пергаме широкое распространение. Древнейшие поселения Пергама датируются периодом ранее 1000 лет до Рождества Христова. В первом же столетии Пергам являлся официальным средоточием власти проконсула римской провинции Азия, обширного региона в западной части Малой Азии. Определённым политическим весом обладали и другие города региона, такие, например, как Ефес и Смирна, но Пергам в тот период оставался крупнейшим политическим центром в регионе.

Раскинувшийся в бассейне реки Каик в северо-западной части Малой Азии Пергам соединялся дорогами с другими крупными городами провинции Азия, в том числе с Ефесом, Смирной, Фиатирой, Сардисом, Лаодикией и Филадельфией. Удалённость Пергама от береговой линии Эгейского моря составляла всего лишь 23 км. До ближайшего крупного города — Смирны - было приблизительно 90 км, до Ефеса - около 160 км, до Фиатиры - 60 км. На протяжении первого столетия, когда апостол Павел и его помощники основывали церкви в Малой Азии, среди всех городов Римской империи Пергам выделялся тем, что там в полной мере процветало язычество.

С течением столетий этот древний город стал не только признанной трибуной политической власти, но и обрёл репутацию сообщества учёных, поэтов и деятелей искусства. Пергам стал известен и своими скульптурами, архитектурой, текстильным и кожевенным производством, развитием науки, философии и математики. (Подробнее об этом читайте в разделе «Известные исторические фигуры Пергама» на стр. 47-51.)

Пергам начал укреплять своё политическое влияние ещё в четвёртом столетии до нашей эры; в тот же период он уже становился и центром языческого поклонения, ведь храмов и идолов в городе было в преизбытке5. К моменту основания в городе первой христианской церкви (первое столетие) уже на протяжении почти 400 лет паломники и путешественники приезжали в пергамские храмы для поклонения языческим богам и принесения им жертв. Тёмный дым, клубясь и создавая вокруг гнетущую атмосферу, поднимался к небу с жертвенников.