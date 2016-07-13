Вопрос о сходстве богословских идей двух великих современников: рейнского мистика Иоанна Экхарта (ок. 1260-1328 гг.) и афонского исихаста Григория Паламы (ок. 1296-1357 гг.), был впервые поставлен в докторской диссертации В.Н. Лосского «Отрицательное богословие и познание Бога у Мейстера Экхарта». Лосский писал: «Различие, которое могло бы быть сопоставлено с различием между ovoia и evegyeia в византийском богословии, предусматривается экхартовской теологией в ее целом. Представленный в творениях Бог (Божество), Им же вся быша, является реальностью, отличной от Бога, сущего в Себе и непознаваемого в Своей неопределенной сущности бытия. Впрочем, в том и в другом случаях речь идет об одном и том же Боге-Бытии, тождественном Себе Самому». По свидетельству архиеп. Василия (Кривошеина), незаконченная монография Лосского об Экхарте была только первым и, в известном смысле, подготовительным шагом в осуществлении итогового замысла по сопоставлению византийского и немецкого мистических течений XIV в.

Реутин Михаил - «Христианский неоплатонизм» XIV века - Опыт сравнительного изучения богословских доктрин Иоанна Экхарта и Григория Паламы - Парижские диспутации Иоанна Экхарта

М: РГГУ, 2011. 246 с. (Библиотека "Arbor Mundi")

ISBN 978-5-7281-1262-4

Реутин Михаил - «Христианский неоплатонизм» XIV века - Опыт сравнительного изучения богословских доктрин Иоанна Экхарта и Григория Паламы - Парижские диспутации Иоанна Экхарта - Содержание

«Христианский неоплатонизм» XIV века. Опыт сравнительного изучения богословских доктрин Иоанна Экхарта и Григория Паламы Часть I 1. Вводные замечания a) Освещение вопроса в науке

b) Постановка проблемы

c) Методологические посылки 2. «Энергии» и «духовные совершенства» a) Лексика и риторика

b) Недостаточные определения

c) Общий очерк: смысловая эманация Часть II 1. Проблема имени и языка a) «Лигвоэманационизм»

b) Три уровня слова 74 c) Иисусова молитва, имя Божье

d) Тетраграмма

e) Гр. Палама и имяславие 2. Теория богопознания: положительный, отрицательный методы и «путь превосходства» a) Три методологии

b) Методология платоновского «Парменида» ....

c) Методология Дионисия Ареопагита

d) Методология Моше бен Маймона

e) Эманационизм и методология богопознания 3. Антропология и учение об экстазе a) Отправные посылки

b) Критерии мистического опыта 4. Заключительные замечания a) Источники

b) Проблемы интерпретации Парижские диспутации Иоанна Экхарта Предисловие к переводу 1. Вводные замечания 2. История создания 3. Знак, стихия субсистенции a) Ранний период

b) Зрелый и поздний периоды 4. Герменевтика Парижская диспутация I. Тождественны ли в Боге бытие и познание? Парижсская диспутация II. Является ли познание ангела, ибо оно означает деятельность, его бытием? Парижсская диспутация III. Диспутация магистра Гонсальва, содержащая аргументы магистра Экарда, Благородней ли хвала Богу на небесах, чем любовь к Нему на земле? Парижская диспутация IV. Заключает ли [утверждение, что] некоторое движение не имеет предела, какое-либо противоречие? Парижская диспутация V. Сохранились ли формы элементов в теле Христовом после Его крестной смерти? Список сокращений

Реутин Михаил - «Христианский неоплатонизм» XIV века: Опыт сравнительного изучения богословских доктрин Иоанна Экхарта и Григория Паламы. Парижские диспутации Иоанна Экхарта - Предисловие к переводу