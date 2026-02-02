Это и есть нормальное библейское христианство. Иначе говоря, значительные массы людей, утверждающие, что их взаимоотношения с Христом важны в их жизни, не являются "обособленными". Они не творят добрых дел, нетерпимы к окружающим. К тому же, они не являются активными христианами и не придают значения молитве. Это означает, что миллионы людей в Америке внушают себе, что они принадлежат Иисусу Христу, но их жизнь не соответствует тому, кем они себя называют.

Другой опрос общественного мнения, проведенный институтом Гэллапа, обнаружил "весьма незначительное различие в поведении членов церкви и не членов церкви в широком спектре деятельности, в том числе и в вопросах лжи, обмана и воровства".

Рей Комфорт - Утерянный ключ к благовестию

Пер. с англ., М.: 2002,192 с.

ISBN 5-86181-277-2

Рей Комфорт - Утерянный ключ к благовестию - Содержание

Глава 1. Феноменальный рост

Глава 2. Решение проблемы

Глава 3. Образ жизни, лишенный жизни

Глава 4. Предназначение закона

Глава 5. Наш сломанный хребет

Глава 6. Главное — правильно сложить

Глава 7. Изувеченный тела

Глава 8. Как сделать благодать удивительной

Глава 9. От чего они убегали?

Глава 10. Мотив и результат

Глава 11. Опыт, истинная проверка

Глава 12. "Значок" власти

Глава 13. Не бросай меня в таком положении! 1

Глава 14. Возьми две скрижали и призови меня во время скорби

Глава 15. Разгневанный Бог

Глава 16. Загадка рыбы

Глава 17. Загадка решена

Глава 18. Озабоченные судьбой погибающего мира

Глава 19. Богач

Глава 20. Чье печенье?

Глава 21. Похитители содержимого утерянного ковчега

Рей Комофорт - Утерянный ключ к благовестию - Введение

Далее в статье приводятся результаты опроса Барна, показывающие, что из этого числа подростков шестьдесят пять процентов заявили, что они ежедневно молятся. Удивительно, но семьдесят два процента верят в Библию. Однако шестьдесят шесть процентов признались в том, что за последние три месяца они говорили неправду родителям или учителям; пятьдесят пять процентов вступали в половую связь; пятьдесят пять процентов списывали на экзамене; двадцать процентов пребывали в состоянии алкогольного опьянения и применяли запрещенные наркотики.

Один из христианских молодежных лидеров недавно дал интервью популярной радиопередаче. Он выразил сильное беспокойство по поводу того, что молодежь "толпами уходит из церкви". Потом он указал основную причину того, что они отворачиваются от Бога. Чтобы узнать, почему это происходит, он провел опрос и обнаружил, что причина всему — "недостаток возможностей в Церкви". В заключении он сказал, что Церкви необходимо действовать и предоставлять молодежи больше возможностей.