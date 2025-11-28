Поезд замедлил ход и, громко заскрежетав тормозами, остановился. - Станция Суворовская - объявил проводник. - Приехали - сказал Николай, взял чемоданы и пошёл к выходу. За ним последовала его жена Агата с двумя детьми. В жарко натопленном вагоне было душно, когда же они вышли на перрон, морозный воздух перехватил дыхание. Агата поспешила натянуть детям шарфы на нос, чтобы они не простудились.

Стояло морозное декабрьское утро. Семья Реймер направлялась в село Ной-Хоффнунг, расположенное в нескольких километрах к северу от станции. Позади остались последние избы. Извилистая дорога тянулась змейкой к вершине холма, за которым располагалось село. Трёхлетний Коля двумя руками вцепился в широкую юбку матери, чтобы не упасть на скользкой дороге. Мама Агата несла в обоих руках узлы с вещами, поэтому малыш должен был сам позаботиться о своей безопасности.

Отец Николай, нагруженный двумя тяжёлыми чемоданами, замыкал шествие. А впереди всех бежала шестилетняя Катюша с детским чемоданчиком в руке.

Беззаботно размахивая руками, она скользила на своих ботинках по накатанной дороге. Лёгкий мороз, яркое солнце и белый снег поднимали ей настроение.

Вдруг они услышали топот копыт - их догоняла упряжка лошадей. Николай узнал бывшего соседа. Это был Яков Кран, один из первых жителей села Ной- Хоффнунг.

- Да это же Реймеры! - воскликнул он. - У вас опять провал?

- Как видишь, - разочарованно ответил Николай.

- Ну, в таком случае, садитесь ко мне в повозку. По моему маленькому Коле будет лучше в повозке, нежели скользить по накатанной дороге, держась за мамину юбку.

При этих словах он спрыгнул с повозки, взял малыша на руки и усадил в телегу на солому. Катя, не дожидаясь посторонней помощи, забралась в повозку, хотя скользить по дороге ей тоже нравилось. Уложив вещи, все уселись поудобнее и тронулись в путь.

Владимир Реймер - Жизненные бури. Том I: Из жизни моих родителей Вальдемара и Риты Реймер

© Samenkorn e.V. Christlicher Schriften- und Liederverlag, Steinhagen, Germany, 2024. — 256 с.

ISBN 978-3-86203-347-8

Владимир Реймер - Жизненные бури. Том I - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПАСТУШЬЯ ХИЖИНА

КОРОВА

ХУТОР СТАВИЦКИЙ

СВОЙ ДОМ

ВОР

ПЯТИГОРСК

РАЗОРВАННАЯ СЕМЬЯ

ТЁТЯ ЗАРА

КАЛАНТАРОВКА

ИЗГНАНИЕ

В ПОЕЗДЕ

НА БАРЖЕ

МАМА

У ЦЕЛИ

ДЕТИ-СИРОТЫ

УГОЛЬЩИКИ

ГРИБНОЙ СУП

УЧЕНИК

ПИРОЖКИ

ПЕРВОЕ ПИСЬМО

СБОР КОЛОСЬЕВ

СОЖЖЁННОЕ ПИСЬМО

РОЖДЕСТВО

НЯНЯ

В СЕМЬЕ ЛЕСНИКОВ

ПОМОЩНИК В НУЖДЕ

ПЕРЕЕЗД

ВНОВОНЕЖИНКЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ МАТЕРИ

В БОЛЬНИЦЕ

БОЖЕСТВЕННЫЙ ВОРОН

МАЛЕНЬКИЙ ПАСТУХ

ПОБЕГ

В КАРАГАНДЕ

КОЛЯ

КУЧЕР

СЁСТРЫ

ДЕВИЧЬЯ КОММУНА

ВОЗВРАЩЕНИЕ ОТЦА

РАДОСТНАЯ ВСТРЕЧА

В КРУГУ СЕМЬИ

СВАДЬБЫ

ПАСПОРТ

В КУШМУРУНЕ

СЕМЬЯ ПЕТКЕР

ЧЕЧЕНСКАЯ ХАТА

СЕМЬЯ РАСТЁТ

СОН

Владимир Реймер - Подвиг веры. Том II: Из жизни моих родителей Вальдемара и Риты Реймер

© Samenkorn e.V. Christlicher Schriften- und Liederverlag, Steinhagen, Germany, 2024. — 228 с.

ISBN 978-3-86203-348-5

Владимир Реймер - Подвиг веры. Том II - Содержание