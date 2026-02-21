Мифы — это питающие воспоминания, «невероятные для умников, но вызывающие доверие мудрецов». Если мы думаем, что постигли всю премудрость, то мы схожи с деревом, которое хочет быть только кроной, без корней, сплошным настоящим без прошлого, из которого происходит, сплошной наукой без «припоминания».

Задача мифа — напомнить нам о наших корнях; и все, что годится для такого напоминания, называется мифом или служит ему заменой. Душа живет и умирает вместе со своим прообразом, как вместе с дриадой умирает дерево: миф — это дух роста. Показать, как это относится к Платону, и было нашей задачей. Но и сам Платон тоже отображение первоначального образа — мифа о сотворении мира: высшие силы души сами совершили в нем свою космогонию.

Карл Рейнхардт - Мифы Платона

Издательство «Владимир Даль», 2019. – 316 с.

ISBN 978-5-93615-206-1

Карл Рейнхардт - Мифы Платона – Содержание

Прокопенко В. В. Другой Платон Карла Рейнхардта

Его время

Общество

Прорыв

«Протагор»

«Горгий»

«Пир»

Эсхатологические мифы среднего периода