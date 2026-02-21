Мифы — это питающие воспоминания, «невероятные для умников, но вызывающие доверие мудрецов». Если мы думаем, что постигли всю премудрость, то мы схожи с деревом, которое хочет быть только кроной, без корней, сплошным настоящим без прошлого, из которого происходит, сплошной наукой без «припоминания».
Задача мифа — напомнить нам о наших корнях; и все, что годится для такого напоминания, называется мифом или служит ему заменой. Душа живет и умирает вместе со своим прообразом, как вместе с дриадой умирает дерево: миф — это дух роста. Показать, как это относится к Платону, и было нашей задачей. Но и сам Платон тоже отображение первоначального образа — мифа о сотворении мира: высшие силы души сами совершили в нем свою космогонию.
Карл Рейнхардт - Мифы Платона
Издательство «Владимир Даль», 2019. – 316 с.
ISBN 978-5-93615-206-1
Карл Рейнхардт - Мифы Платона – Содержание
Прокопенко В. В. Другой Платон Карла Рейнхардта
Его время
Общество
Прорыв
«Протагор»
«Горгий»
«Пир»
Эсхатологические мифы среднего периода
«Федр»
«Федон»
«Государство»
Мифы позднего периода
«Политик»
«Тимей»
«Критий»
Миф и идея
