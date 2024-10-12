Последнее поручение, данное Иисусом Своим ученикам, гласило: “Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа” (Матфея 28, 19) .

Суть поручения в том, чтобы сделать людей учениками Иисуса. А это достигается не только их обращением. Они должны быть научены соблюдать Слово Божие.

Как часто случается, что люди обращаются (например, при евангелизации), но потом не “растут”, у них нет внутреннего продвижения, они не становятся учениками. Иногда причина лежит в них самих, а иногда и в верующих, которые упустили научить их.

Чтобы научить новообращенных основам библейского учения, очень полезен хороший материал. И мы представляем его вам. Как миссионерскому обществу “Братская рука”, нам очень близки к сердцу как евангелизация, так и обучение ученичеству.

Поэтому мы рады, что Манфред Рёзелер взялся составить этот обширный курс основ библейского учения. Перед публикацией мы испытали этот материал и нашли его очень хорошим. И поэтому, мы сердечно рекомендуем его церквам.

Наше желание, чтобы Бог использовал этот курс, чтобы многие лучше познали Его Слово и претворили в жизни.

Манфред Резелер – Новая жизнь с Иисусом – Основы библейского учения – Часть 1-2

Второе издание 1996. - Lage, Germany: Издательство «Логос», 1996. – 246 с.

ISBN 9975—909—00—0

Манфред Резелер – Новая жизнь с Иисусом – Содержание

Предисловие

Построение курса

Введение

Метод работы