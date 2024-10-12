Резелер – Новая жизнь с Иисусом
Последнее поручение, данное Иисусом Своим ученикам, гласило: “Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа” (Матфея 28, 19) .
Суть поручения в том, чтобы сделать людей учениками Иисуса. А это достигается не только их обращением. Они должны быть научены соблюдать Слово Божие.
Как часто случается, что люди обращаются (например, при евангелизации), но потом не “растут”, у них нет внутреннего продвижения, они не становятся учениками. Иногда причина лежит в них самих, а иногда и в верующих, которые упустили научить их.
Чтобы научить новообращенных основам библейского учения, очень полезен хороший материал. И мы представляем его вам. Как миссионерскому обществу “Братская рука”, нам очень близки к сердцу как евангелизация, так и обучение ученичеству.
Поэтому мы рады, что Манфред Рёзелер взялся составить этот обширный курс основ библейского учения. Перед публикацией мы испытали этот материал и нашли его очень хорошим. И поэтому, мы сердечно рекомендуем его церквам.
Наше желание, чтобы Бог использовал этот курс, чтобы многие лучше познали Его Слово и претворили в жизни.
Манфред Резелер – Новая жизнь с Иисусом – Основы библейского учения – Часть 1-2
Второе издание 1996. - Lage, Germany: Издательство «Логос», 1996. – 246 с.
ISBN 9975—909—00—0
Манфред Резелер – Новая жизнь с Иисусом – Содержание
Предисловие
Построение курса
Введение
Метод работы
- Лекция 1. Обращение
- Лекция 2. Возрождение
- Лекция 3. Уверенность в спасении
- Лекция 4. Время общения с Богом
- Лекция 5. Церковь
- Лекция 6. Молитва
- Лекция 7. Послушание
- Лекция 8. Искушения
- Лекция 9. Бог - Его познать и любить
- Лекция 10. Иисус Христос
- Лекция 11. Святой Дух
- Лекция 12. Жизнь победы
- Лекция 13. Человек - по замыслу Божию
- Лекция 14. Свидетельствовать об Иисусе
- Лекция 15. Личная евангелизация
- Лекция 16. Приведи человека ко Христу
- Лекция 17. Ученичество
- Лекция 18. Дары - открывать и применять
- Лекция 19. Приносить плод
- Лекция 20. Библия
- Лекция 21. Изучение Библии
- Лекция 22. Вечеря
- Лекция 23. Крещение
- Лекция 24. Познавать волю Божию
No comments yet. Be the first!