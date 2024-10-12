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Резелер – Новая жизнь с Иисусом

Манфред Резелер – Новая жизнь с Иисусом – Основы библейского учения – Часть 1-2
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Educational
Последнее поручение, данное Иисусом Своим ученикам, гласило: “Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа” (Матфея 28, 19) .
Суть поручения в том, чтобы сделать людей учениками Иисуса. А это достигается не только их обращением. Они должны быть научены соблюдать Слово Божие.
Как часто случается, что люди обращаются (например, при евангелизации), но потом не “растут”, у них нет внутреннего продвижения, они не становятся учениками. Иногда причина лежит в них самих, а иногда и в верующих, которые упустили научить их.
Чтобы научить новообращенных основам библейского учения, очень полезен хороший материал. И мы представляем его вам. Как миссионерскому обществу “Братская рука”, нам очень близки к сердцу как евангелизация, так и обучение ученичеству.
Поэтому мы рады, что Манфред Рёзелер взялся составить этот обширный курс основ библейского учения. Перед публикацией мы испытали этот материал и нашли его очень хорошим. И поэтому, мы сердечно рекомендуем его церквам.
Наше желание, чтобы Бог использовал этот курс, чтобы многие лучше познали Его Слово и претворили в жизни.

Манфред Резелер – Новая жизнь с Иисусом – Основы библейского учения – Часть 1-2

Второе издание 1996. - Lage, Germany: Издательство «Логос», 1996. – 246 с.
ISBN 9975—909—00—0

Манфред Резелер – Новая жизнь с Иисусом – Содержание

Предисловие
Построение курса
Введение
Метод работы
  • Лекция 1. Обращение
  • Лекция 2. Возрождение
  • Лекция 3. Уверенность в спасении
  • Лекция 4. Время общения с Богом
  • Лекция 5. Церковь
  • Лекция 6. Молитва
  • Лекция 7. Послушание
  • Лекция 8. Искушения
  • Лекция 9. Бог - Его познать и любить
  • Лекция 10. Иисус Христос
  • Лекция 11. Святой Дух
  • Лекция 12. Жизнь победы
  • Лекция 13. Человек - по замыслу Божию
  • Лекция 14. Свидетельствовать об Иисусе
  • Лекция 15. Личная евангелизация
  • Лекция 16. Приведи человека ко Христу
  • Лекция 17. Ученичество
  • Лекция 18. Дары - открывать и применять
  • Лекция 19. Приносить плод
  • Лекция 20. Библия
  • Лекция 21. Изучение Библии
  • Лекция 22. Вечеря
  • Лекция 23. Крещение
  • Лекция 24. Познавать волю Божию
Views 677
Rating 5.0 / 5
Added 12.10.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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