Резниковы - Помилованные

Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Книга «Помилованные» — это глубоко личное и пронзительное жизнеописание Виктора и Тамары Резниковых, которое на примере одной семьи раскрывает драматическую историю евангельского движения в Советском Союзе. Повествование охватывает десятилетия испытаний, через которые пришлось пройти верующим в условиях государственного атеизма: обыски, допросы, тюремные заключения и социальную изоляцию. Однако авторы делают акцент не на тяготах преследований, а на торжестве Божьей благодати и верности, которая поддерживала их в самые темные моменты жизни, превращая путь страданий в историю духовной победы.

В центре сюжета находится тема искупления и Божьего суверенитета, которая перекликается с названием книги. Резниковы делятся сокровенными переживаниями о том, как Бог направлял их стопы, даровал силы сохранять любовь к врагам и находить радость в малом. Книга наполнена живыми свидетельствами о чудесах повседневности и о том, как вера трансформирует человеческий характер, делая его стойким перед лицом системы. Это не просто мемуары, а духовное наследие, призванное напомнить современному читателю о цене свободы и о том, что истинное помилование человек получает не от земных властей, а от Творца.

История жизни Виктора и Тамары служит мостом между поколениями, передавая опыт «катакомбного» христианства тем, кто живет в эпоху религиозной свободы. Авторы пишут простым и искренним языком, избегая пафоса, что делает их рассказ особенно близким и достоверным. Книга призывает к переоценке жизненных ценностей и вдохновляет на бескомпромиссное следование за Христом, вне зависимости от внешних обстоятельств. Она оставляет послевкусие надежды, доказывая, что никакие человеческие преграды не способны остановить действие Божьей любви в сердце того, кто полностью Ему доверился.

Виктор и Тамара Резниковы – Помилованные – История жизни

Ровно: Христианская миссия «Живое слово», 2005. – 64 с.

Виктор и Тамара Резниковы – Помилованные – Содержание

  • Глава 1

  • Глава 2

  • Глава 3

  • Глава 4

  • Глава 5

  • Глава 6

  • Глава 7

  • Глава 8

  • Глава 9

  • Послесловие

Поэзия

  • Я знаю, что я не поэт

  • До и после

  • Когда сердца касается Бог

  • Как могла я?

  • Горе

  • Открытие

  • Я истину хочу познать

  • Что такое семья?

  • Молитва

  • Твои пути

  • Много раз я пытаюсь представить себя на кресте

Views 79
Rating 5.0 / 5
Added 21.02.2026
Author brat christifid
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

