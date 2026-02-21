Книга «Помилованные» — это глубоко личное и пронзительное жизнеописание Виктора и Тамары Резниковых, которое на примере одной семьи раскрывает драматическую историю евангельского движения в Советском Союзе. Повествование охватывает десятилетия испытаний, через которые пришлось пройти верующим в условиях государственного атеизма: обыски, допросы, тюремные заключения и социальную изоляцию. Однако авторы делают акцент не на тяготах преследований, а на торжестве Божьей благодати и верности, которая поддерживала их в самые темные моменты жизни, превращая путь страданий в историю духовной победы.

В центре сюжета находится тема искупления и Божьего суверенитета, которая перекликается с названием книги. Резниковы делятся сокровенными переживаниями о том, как Бог направлял их стопы, даровал силы сохранять любовь к врагам и находить радость в малом. Книга наполнена живыми свидетельствами о чудесах повседневности и о том, как вера трансформирует человеческий характер, делая его стойким перед лицом системы. Это не просто мемуары, а духовное наследие, призванное напомнить современному читателю о цене свободы и о том, что истинное помилование человек получает не от земных властей, а от Творца.

История жизни Виктора и Тамары служит мостом между поколениями, передавая опыт «катакомбного» христианства тем, кто живет в эпоху религиозной свободы. Авторы пишут простым и искренним языком, избегая пафоса, что делает их рассказ особенно близким и достоверным. Книга призывает к переоценке жизненных ценностей и вдохновляет на бескомпромиссное следование за Христом, вне зависимости от внешних обстоятельств. Она оставляет послевкусие надежды, доказывая, что никакие человеческие преграды не способны остановить действие Божьей любви в сердце того, кто полностью Ему доверился.

Виктор и Тамара Резниковы – Помилованные – История жизни

Ровно: Христианская миссия «Живое слово», 2005. – 64 с.

Виктор и Тамара Резниковы – Помилованные – Содержание

