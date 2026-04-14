Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Резунков - Славянские боги в русском языке

Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philology Literature, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Paganism
Series Славянские мифы (1 book)

Книга «Славянские боги в русском языке, или Боги, как мы их понимаем» приглашает читателя в увлекательное путешествие по истокам родной речи. Автор, Андрей Резунков, предлагает необычный взгляд на привычные слова, доказывая, что образы древних славянских божеств до сих пор живут в нашем повседневном языке. Мы произносим «Спасибо» или «Дай бог», часто не задумываясь о том, какая глубокая мифологическая и сакральная традиция стоит за этими фразами.

Издание выпущено в серии «Славянские мифы» и отличается богатым визуальным оформлением. Книга не только раскрывает этимологию слов, связанных с верованиями предков, но и знакомит с народными праздниками и ритуалами. Автор устанавливает живую связь между прошлым и настоящим, помогая современному человеку осознать культурный код, заложенный в русском языке. Это красочное издание станет отличным подарком для всех, кто интересуется историей, лингвистикой и духовным наследием славян.

Резунков А. Г. — Славянские боги в русском языке

СПб.: Питер, 2025. — 176 с.: ил. (Серия «Славянские мифы»).
ISBN 978-5-00116-444-9

Резунков А. Г. — Славянские боги в русском языке - Содержание

  • Уникальный ракурс: Исследование мифологии через живую ткань русского языка и этимологию привычных выражений.

  • Подарочное оформление: Цветное издание с большим количеством иллюстраций, отражающих атмосферу славянских преданий.

  • Малоизвестные факты: Раскрытие забытых аспектов славянских верований и их трансформации в христианскую эпоху.

  • Связь времен: Объяснение того, как верования предков продолжают влиять на наше восприятие мира сегодня.

  • Народный календарь: Дополнительные сведения о праздничных циклах, обрядах и традициях славянских народов.

Views 32
Rating
Added 14.04.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

