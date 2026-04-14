Резунков - Славянские боги в русском языке
Книга «Славянские боги в русском языке, или Боги, как мы их понимаем» приглашает читателя в увлекательное путешествие по истокам родной речи. Автор, Андрей Резунков, предлагает необычный взгляд на привычные слова, доказывая, что образы древних славянских божеств до сих пор живут в нашем повседневном языке. Мы произносим «Спасибо» или «Дай бог», часто не задумываясь о том, какая глубокая мифологическая и сакральная традиция стоит за этими фразами.
Издание выпущено в серии «Славянские мифы» и отличается богатым визуальным оформлением. Книга не только раскрывает этимологию слов, связанных с верованиями предков, но и знакомит с народными праздниками и ритуалами. Автор устанавливает живую связь между прошлым и настоящим, помогая современному человеку осознать культурный код, заложенный в русском языке. Это красочное издание станет отличным подарком для всех, кто интересуется историей, лингвистикой и духовным наследием славян.
Резунков А. Г. — Славянские боги в русском языке
СПб.: Питер, 2025. — 176 с.: ил. (Серия «Славянские мифы»).
ISBN 978-5-00116-444-9
Резунков А. Г. — Славянские боги в русском языке - Содержание
Уникальный ракурс: Исследование мифологии через живую ткань русского языка и этимологию привычных выражений.
Подарочное оформление: Цветное издание с большим количеством иллюстраций, отражающих атмосферу славянских преданий.
Малоизвестные факты: Раскрытие забытых аспектов славянских верований и их трансформации в христианскую эпоху.
Связь времен: Объяснение того, как верования предков продолжают влиять на наше восприятие мира сегодня.
Народный календарь: Дополнительные сведения о праздничных циклах, обрядах и традициях славянских народов.
