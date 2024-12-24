«Зеркальце, зеркальце на стене, кто самая красивая во всей стране?» - с мольбой взывает королева к зеркалу, и этот вопрос хорошо знаком всем, кто в детстве слушал сказки. Возможно, благодаря королеве, сидящей перед зеркалом, мы впервые задумались над тем, что такое зависть. Завидовать означает не желать добра другим: королева не в состоянии жить, зная, что красива не только она, но и другие. А, может быть, они еще красивее.

Эта постоянно повторяющаяся формула из сказки о Белоснежке может стать лейтмотивом пяти сказок, в которых тема зависти особенно ярко противопоставлена теме доброжелательства. Очевидно, что эти сильные эмоции и поведение, им соответствующее, известны с тех пор, как человечество себя помнит; уже в те времена, когда возникали сказки, эти важные темы волновали людей. В сказках встречаются и серьезные размышления о возможных причинах таких эмоций, что заставляет и нас взглянуть на себя в зеркало.

Глядя на себя в зеркало, мы сможем лучше понять эту тему. Что же мы видим, когда смотримся в зеркало? В зеркале я вижу себя снаружи как целостный образ, в то время как обычно я знаю себя изнутри, во всяком случае, что касается лица, знаю как ту, кому принадлежит это лицо, кто живет в этом лице.

Весь мир, включая любую часть моего тела, я вижу своими глазами, однако свои глаза я не вижу. Собственные глаза, как и лицо, я вижу лишь в зеркале. Только с помощью зеркала я осознаю свое лицо, то, как я выгляжу, выражение лица и даже свою идентичность.

Примерно в двухлетнем возрасте каждый человек узнает себя в зеркале и начинает говорить «я». Лишь благодаря зеркалу мы узнаем о том, что главное в нас самих, в чем наша идентичность. Только теперь может начаться сравнение с кем-то другим - у меня карие глаза, а у тебя голубые - сначала это просто отличие, которое ясно показывает, что я другой, чем ты, что эти нос и лоб только мои, а твои нос и лоб другие. Ты смеешься иначе, чем я, у тебя при смехе, быть может, ямочки на щеках. Поначалу все это не подлежит оценке. Мне нравится твое лицо, и мое лицо мне нравится, и это во многом зависит от того, достаточно ли рано и глубоко я осознал, что и другим, важным для меня людям нравится мое лицо. И что они мне улыбаются, и я, в свою очередь, если улыбаюсь, могу наколдовать отражение радости на их лицах при виде меня.

Ингрид Ридель - Зеркальце, зеркальце на стене... - Сказки о зависти и доброжелательстве

Перев. с нем. - Μ.: Сказка и миф, 2022. - 131 с., илл.

ISBN 978-5-6045008-3-5

Ингрид Ридель - Зеркальце, зеркальце на стене... – Содержание