Сборник «Римская империя. Рассказы о повседневной жизни», подготовленный А. Фортунатовым и коллективом авторов, представляет собой масштабную панораму античного мира, охватывающую период от заката Республики до окончательного падения Рима. Авторы ставят задачу «оживить» сухие исторические факты, поместив читателя в гущу событий через бытовые зарисовки, диалоги и детализированные описания среды. Основная идея книги заключается в том, что история империи — это не только список императоров и войн, но и повседневный опыт самых разных людей: от великих диктаторов до бедных ремесленников, от заговорщиков в Риме до германских варваров на границах ойкумены.

Содержательная часть книги выстроена хронологически и тематически, предлагая читателю совершить путешествие сквозь века. Первый блок посвящен трансформации римского общества в эпоху Гая Мария и Цезаря, где через призму военных реформ и политических интриг показан упадок старых республиканских нравов. Особый интерес представляют разделы, посвященные «золотому веку» Августа, где автор рисует живые картины утренних приемов и званых обедов, а также детальные реконструкции жизни в Помпеях и провинциальных деревнях. Заключительные главы повествуют о духовном переломе — столкновении старой религии с ранним христианством и постепенном увядании имперского величия, завершающемся драматическими картинами жизни в Равенне и Риме накануне варварских вторжений.

Текст написан в увлекательном, научно-популярном стиле, который сочетает в себе строгость исторического исследования с художественной выразительностью. Авторы мастерски используют археологические данные и литературные источники, чтобы воссоздать звуки римских терм, атмосферу мастерских и напряженность сенатских дебатов. Работа служит великолепным пособием для всех, кто хочет почувствовать «вкус» эпохи и понять, как функционировала сложнейшая социальная машина древности на низовом уровне. Это чтение помогает осознать, что Рим пал не только под ударами мечей, но и в результате длительной эрозии привычного жизненного уклада, превращая великую историю в поучительный рассказ о человеческих судьбах.

Римская империя. Рассказы о повседневной жизни – Сборник

А. Фортунатов и др.: Вече; Москва; 2023. – 625 с.

ISBN 978-5-4484-8820-7

Римская империя. Рассказы о повседневной жизни – Содержание

Новое войско и его вожди

I. Гай Марий

II. «Счастливый»

На заводах и в мастерских Древнего Рима (начало I века до P.X.)

«Темные люди» Рима I века

I. «Дробители» (81–80 гг. до P.X.)

II. Наместник-хищник (73–71 гг.)

Заговор Катилины

Цезарь в Галлии

Помпей и Цезарь

Последние республиканцы

Последняя ночь Цицерона

Август и его приближенные

I. Утренний прием

II. Обед в доме у Августа

III. Народное собрание при Августе

IV. В сенате при Августе

В Риме при Нероне

Новые божества (I в. по P.X.)

Варвары и Рим

День в Помпеях

У наместника провинции во II в

Римский город на германском рубеже

В провинциальной деревне конца II в

У преторианцев

В термах Каракаллы

Среди христиан ранних веков

Во дворце Диоклетиана

Падение старой религии (II–IV вв.)

I. У Лукиана

II. Последний император-язычник

Падение империи