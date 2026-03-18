Римская империя - Рассказы о повседневной жизни
Сборник «Римская империя. Рассказы о повседневной жизни», подготовленный А. Фортунатовым и коллективом авторов, представляет собой масштабную панораму античного мира, охватывающую период от заката Республики до окончательного падения Рима. Авторы ставят задачу «оживить» сухие исторические факты, поместив читателя в гущу событий через бытовые зарисовки, диалоги и детализированные описания среды. Основная идея книги заключается в том, что история империи — это не только список императоров и войн, но и повседневный опыт самых разных людей: от великих диктаторов до бедных ремесленников, от заговорщиков в Риме до германских варваров на границах ойкумены.
Содержательная часть книги выстроена хронологически и тематически, предлагая читателю совершить путешествие сквозь века. Первый блок посвящен трансформации римского общества в эпоху Гая Мария и Цезаря, где через призму военных реформ и политических интриг показан упадок старых республиканских нравов. Особый интерес представляют разделы, посвященные «золотому веку» Августа, где автор рисует живые картины утренних приемов и званых обедов, а также детальные реконструкции жизни в Помпеях и провинциальных деревнях. Заключительные главы повествуют о духовном переломе — столкновении старой религии с ранним христианством и постепенном увядании имперского величия, завершающемся драматическими картинами жизни в Равенне и Риме накануне варварских вторжений.
Текст написан в увлекательном, научно-популярном стиле, который сочетает в себе строгость исторического исследования с художественной выразительностью. Авторы мастерски используют археологические данные и литературные источники, чтобы воссоздать звуки римских терм, атмосферу мастерских и напряженность сенатских дебатов. Работа служит великолепным пособием для всех, кто хочет почувствовать «вкус» эпохи и понять, как функционировала сложнейшая социальная машина древности на низовом уровне. Это чтение помогает осознать, что Рим пал не только под ударами мечей, но и в результате длительной эрозии привычного жизненного уклада, превращая великую историю в поучительный рассказ о человеческих судьбах.
Римская империя. Рассказы о повседневной жизни – Сборник
А. Фортунатов и др.: Вече; Москва; 2023. – 625 с.
ISBN 978-5-4484-8820-7
Римская империя. Рассказы о повседневной жизни – Содержание
Новое войско и его вожди
I. Гай Марий
II. «Счастливый»
На заводах и в мастерских Древнего Рима (начало I века до P.X.)
«Темные люди» Рима I века
I. «Дробители» (81–80 гг. до P.X.)
II. Наместник-хищник (73–71 гг.)
Заговор Катилины
Цезарь в Галлии
Помпей и Цезарь
Последние республиканцы
Последняя ночь Цицерона
Август и его приближенные
I. Утренний прием
II. Обед в доме у Августа
III. Народное собрание при Августе
IV. В сенате при Августе
В Риме при Нероне
Новые божества (I в. по P.X.)
Варвары и Рим
День в Помпеях
У наместника провинции во II в
Римский город на германском рубеже
В провинциальной деревне конца II в
У преторианцев
В термах Каракаллы
Среди христиан ранних веков
Во дворце Диоклетиана
Падение старой религии (II–IV вв.)
I. У Лукиана
II. Последний император-язычник
Падение империи
Германские воины
В деревне
В городе
Взгляд назад
Равенна
По дороге в Рим
В Риме
Снова в Норике
