Направляясь вместе со своей семьей под конвоем гестаповцев в тюрьму, отец Корри тен Боом все время повторял: «Ну вот и наступает лучшее!» И вскоре оно действительно настало: вместе с двумя своими детьми тен Боом переселился в лучший мир. Ведь сразу после смерти начинается жизнь – гораздо более реальная, чем та, которую мы знали здесь, на земле. Поэтому первые христиане торжественно отмечали день смерти как день рождения к жизни. Давайте же и мы последуем в этом за ними ! Доктор Пауль Йегер пишет: «Первые христиане относились к переходу в мир иной серьезно и не верили в смерть.

Она была для них лишь началом новой жизни, в победе которой они убедились не путем размышлений и исследований. Мощная волна жизни Божьей подхватила их и привела к пониманию реальности этого бытия, свет которого затмевает все существующее и все мыслимое. Отец наш Небесный больше всего (см. Ин. 10:29): Он больше страдания и больше смерти – такова была сияющая основа их живой веры в воскрессшего Господа. Почему же сегодня мы не можем подняться на эту чудессную высоту веры в жизнь? Трудно напугать тех, кто не бооится смерти. Что мешает нам думать о смерти так же, как думали ранние христиане?»

Эта книга посвящена описанию великолепия вечного мира. Мы основываем свои рассуждения на Священном Писании, а изучение библейских текстов всегда приносит много радости. Дыхание вечной жизни, постоянно ощущаемое при этом, не может не оказывать на нас своего воздействия ! Перед поездкой в чужую страну мы получаем представление о ней по фотографиям и картам, а также читая описания путешествий. Книга «Лучшее – впереди» призвана оказать такую помощь каждому, кто понимает, что находится в пути. Сердечно благодарю за прилежное и верное сотрудничество мою дорогую жену, а также служительницу миссии Хельгу

Кербель

Ринекер Фритц - Лучшее – впереди. О жизни после смерти

Пер. с нем.

Корнталь: «Свет на Востоке», 2009. 208 с.

ISBN 978-966-2089-13-4

Ринекер Фритц - Лучшее – впереди. О жизни после смерти - Содержание

Книга 1 СВИДЕТЕЛЬСТВА ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Введение

Часть I Указания на жизнь после смерти в свете способа сотворения человека

Часть II Указания на жизнь после смерти в свете пережитого в невидимом мире опыта

Часть III Указания на жизнь после смерти в свете самой смерти

Книга 2 ОСМЫСЛЕНИЕ БИБЛИИ

Введение

Часть I Священное Писание о жизни после смерти

Часть II Выводы из высказываний Писания

Заключительный вопрос: Произойдет ли воскресение только в день Страшного суда или же — в той или иной форме — сразу после смерти человека?

ПРИМЕЧАНИЯ