Было время, когда мы не проявляли интереса к длинным главам об алтарях и тельцах, и мы пропускали их непрочитанными или были рады, когда, наконец,пробрались через них. Я слышал об одной молодой даме, которой подарили книгу и попросили внимательно прочитать ее. Из уважения к дарителю она сделала это, но нашла книгу неинтересной и сухой. Однако постепенно она познакомилась с ее автором, влюбилась в него и стала его невестой! И тогда с каким интересом и наслаждением она вновь стала читать эту книгу! Для нее это была новая книга! Почему? Потому что она знала и любила того, кто написал ее. То же сегодня происходит и с Божьими святыми. Они знают Бога; они любят Его Книгу. Прообразы — это картины от Самого Бога, и они указывают на Христа.

Джон Ритчи - Скиния в пустыне

Пер. с англ. С. Денисюка.

Ровно: «Живое слово», 2008. — 144 с.

ISBN 978-966-8466-53-3

Джон Ритчи - Скиния в пустыне - Оглавление

Предисловие

Глава 1. Введение

• Что такое прообразы?

• Прообразы в Пятикнижии

Глава 2. Скиния: буквально и символически

• Народ Израиля

• Расположение скинии

• Добровольные приношения (Исход 25:1-9)

• Рабочие (Исход 31:1-6)

Глава 3. Двор (Исход 27:9-15)

• Столбы и завесы

• Виссон

Глава 4. Ворота (Исход 27:16-17)

• Единственный путь

• Ворота для всех

Глава 5. Жертвенник всесожжения (Исход 27:1-8)

• Жертвенник у входа

• Его материалы

• Жертва

Глава 6. Приношения (Левит 1 — 7)

• Два класса жертв

• Жертва повинности (Левит 5:1 — 6:7)

• Жертва за грех (Левит 4)

• Жертва всесожжения (Левит 1)

• Хлебное приношение (Левит 2)

• Мирная жертва (Левит 3)

Глава 7. Умывальник (Исход 30:17-21)

Глава 8. Скиния

• Серебряные подножия (Исход 26:19-25)

• Брусья из дерева ситтим (Исход 26:15-25)

• Шесты (Исход 26:26-29)

• Покрытия и покрывала (Исход 26:1-14)

Глава 9. Святилище

Глава 10. Жертвенник курений (Исход 30:1-10)

• Фимиам (Исход 30:34-38)

Глава 11. Стол хлебов предложения (Исход 25:23-30)

Глава 12. Золотой светильник (Исход 25:31-39)

Глава 13. Завеса (Исход 26:31-33)

Глава 14. Ковчег и крышка (Исход 25:10-22)

• Крышка (Исход 25:17-22)

Глава 15. Служители

• Левиты и их работа

• Разделение труда

• Служение: евангелисты, пастыри, учителя