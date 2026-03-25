Было время, когда мы не проявляли интереса к длинным главам об алтарях и тельцах, и мы пропускали их непрочитанными или были рады, когда, наконец,пробрались через них. Я слышал об одной молодой даме, которой подарили книгу и попросили внимательно прочитать ее. Из уважения к дарителю она сделала это, но нашла книгу неинтересной и сухой. Однако постепенно она познакомилась с ее автором, влюбилась в него и стала его невестой! И тогда с каким интересом и наслаждением она вновь стала читать эту книгу! Для нее это была новая книга! Почему? Потому что она знала и любила того, кто написал ее. То же сегодня происходит и с Божьими святыми. Они знают Бога; они любят Его Книгу. Прообразы — это картины от Самого Бога, и они указывают на Христа.
Джон Ритчи - Скиния в пустыне
Пер. с англ. С. Денисюка.
Ровно: «Живое слово», 2008. — 144 с.
ISBN 978-966-8466-53-3
Джон Ритчи - Скиния в пустыне - Оглавление
Предисловие
Глава 1. Введение
• Что такое прообразы?
• Прообразы в Пятикнижии
Глава 2. Скиния: буквально и символически
• Народ Израиля
• Расположение скинии
• Добровольные приношения (Исход 25:1-9)
• Рабочие (Исход 31:1-6)
Глава 3. Двор (Исход 27:9-15)
• Столбы и завесы
• Виссон
Глава 4. Ворота (Исход 27:16-17)
• Единственный путь
• Ворота для всех
Глава 5. Жертвенник всесожжения (Исход 27:1-8)
• Жертвенник у входа
• Его материалы
• Жертва
Глава 6. Приношения (Левит 1 — 7)
• Два класса жертв
• Жертва повинности (Левит 5:1 — 6:7)
• Жертва за грех (Левит 4)
• Жертва всесожжения (Левит 1)
• Хлебное приношение (Левит 2)
• Мирная жертва (Левит 3)
Глава 7. Умывальник (Исход 30:17-21)
Глава 8. Скиния
• Серебряные подножия (Исход 26:19-25)
• Брусья из дерева ситтим (Исход 26:15-25)
• Шесты (Исход 26:26-29)
• Покрытия и покрывала (Исход 26:1-14)
Глава 9. Святилище
Глава 10. Жертвенник курений (Исход 30:1-10)
• Фимиам (Исход 30:34-38)
Глава 11. Стол хлебов предложения (Исход 25:23-30)
Глава 12. Золотой светильник (Исход 25:31-39)
Глава 13. Завеса (Исход 26:31-33)
Глава 14. Ковчег и крышка (Исход 25:10-22)
• Крышка (Исход 25:17-22)
Глава 15. Служители
• Левиты и их работа
• Разделение труда
• Служение: евангелисты, пастыри, учителя
No comments yet. Be the first!