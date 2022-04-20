Роб Риноу - Дальновидные родители

Лето 2004 года было для нас смутным временем. Я и моя жена Эми были благословлены четырьмя детьми. (Сейчас у нас их пятеро!) Я более десяти лет исполнял служение в качестве молодежного пастора. Если бы вы спросили тогда, что для меня, как христианина, было жизненным приоритетом, я бы незамедлительно и с уверенностью ответил: «Мой первый приоритет в жизни – это мои личные взаимоотношения с Богом, за ним следуют мои взаимоотношения с женой. Далее следуют мои дети, а четвертый мой приоритет – это мое служение в церкви». Бог, супруга, дети, другие люди. Я не только проповедовал о христианской жизни, в которой в такой очередности были расставлены приоритеты, я так жил. Если бы позвонил телефон и на другом конце линии был мой начальник с какой-то неотложной проблемой и одновременно позвонил другой телефон и на другом конце линии была Эми с какой-то неотложной проблемой, куда бы я поехал? Как бы я отреагировал? Я бы поехал домой. В кризисной ситуации я не поставил бы свою работу выше своей жены.

Тем летом Святой Дух начал непреклонно озадачивать меня следующим сложным вопросом: «В чем заключаются твои приоритеты помимо кризисной ситуации?» На что я тратил лучшую часть души, рвение, энергию, руководство и видение в течение обычной недели? Когда я посмотрел на свою жизнь в свете этого вопроса, мне не понравилось то, что я увидел. Я проповедовал о христианской жизни, где приоритетами выступали Бог, супруга, дети и другие люди, но в моей повседневной жизни этот порядок был с точностью наоборот: другие люди, дети, Эми, Бог.

Как ни ужасно об этом говорить, но мое сердце принадлежало работе. Когда я был на работе, то думал о работе. Когда я был дома, думал о работе. Мое служение в церкви действительно было моей первой любовью.

Затем следовали мои отношения с детьми. Я не был для них отсутствующим отцом, ни физически, ни эмоционально, и старался проводить с ними время и общаться на личном уровне. Но я не был озабочен планом передачи детям своей веры. Как у молодежного пастора, у меня были грандиозные стратегические планы относительно того, как передать мою веру детям всех остальных людей! Но в отношении бессмертных душ, которые Бог вверил в мое попечение, я проявлял себя лишь поверхностно, отдавая им духовные остатки после того, как полностью исчерпывал себя на работе.

Моим следующим приоритетом был брак с Эми. После того как я отдавал свое самое лучшее работе, а остатки своим детям, Эми получала те некоторые обрывки, которые еще оставались. Это не означает, что я не старался проводить с ней время и делать все, что было в моих силах, чтобы помочь ей по дому, но мое сердце не было в первую очередь с ней. Я считался сильным духовным лидером в своей церкви, в то время как свою жену я не обеспечивал практически никаким духовным поощрением.

Роб Риноу - Дальновидные родители