Экспертов по книге Откровение не существует. Мы живем в куль-туре, которая доверяет «экспертам», предоставляющим авторитетные ответы на наши вопросы о политике, финансах, здоровье, образовании и семейных отношениях. Мы ищем специалистов, которые решили бы наши проблемы, включая головоломку книги Открове-ние. Однако, что касается Апокалипсиса, непререкаемых авторитетов не существует. Вопреки заявлениям влиятельных телевизионных евангелистов и так называемых «учителей пророчеств», прославившихся тем, что якобы расшифровали тайны книги Откровение касательно конца времен, ни у кого нет ключика, открывающего ларец со всеми разгадками, связанными с этой книгой.

Кроме того, не существует ее абсолютно беспроблемных толкова-ний. Никто не сидел рядом с Иоанном на острове Патмос в тот мо-мент, когда он «был в духе». Фактически, он сам иногда выглядит озадаченным тем, что лицезрел в мире видений (5:4; 17:6; 19:10). Чтобы помочь Иоанну понять, что он созерцал и записал, ангельские гиды предоставляли ему толковательные ключи! Простому толкованию препятствует сложная символистическая природа апокалиптическо-го жанра?. Будьте осторожны с учителями Библии, которые пропове-дуют на фоне стены, заполненной схемами исполнения пророчеств и изображениями страшного суда, претендуя на авторитетное мне-ние о смысле видений книги Откровение . Относитесь подозрительно к любым обложкам книг, описаниям сайтов или приглашениям на конференции, предлагающим (за плату) долгожданные ключи, открывающие тайны Апокалипсиса.

Грег Роббинс - Апокалипсис для начинающих. Разумный подход к самой загадочной книге Библии

Християнський науково-апологетичний центр, 2026

-192 c.

ISBN 978-0–89900–147-0

Грег Роббинс - Апокалипсис для начинающих. Разумный подход к самой загадочной книге Библии - Содержание

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Предисловие

Благодарности

Введение. Откровение без сложностей

Глава 1. Примите странность

Глава 2. Будьте смиренны

Глава 3. Проверьте свой багаж

Глава 4. Переход через мост

Глава 5. Назад в будущее

Глава 6. Ищите подсказки

Глава 7. Знайте свою историю

Глава 8. Нанесите визит

Глава 9. Играйте по правилам

Глава 10. Сверяйтесь с первоисточниками

Глава 11. Уберите свои калькуляторы

Глава 12. Послушайте!

Глава 13. Сделайте выбор

Глава 14. Приготовьтесь к концу

Глава 15. Увидеть общую картину

Глава 16. «Съешьте» эту книгу

Примечания