Все мы мечтаем… Все мы хотим верить в гармоничность своей души, в то, что обладаем каким-то особым даром, что отличаемся от других или видим мир иначе и можем изменить его к лучшему. В какой-то момент своей жизни у нас создается представление об определенном у ровне жизни, к которому мы стремимся и которого заслуживаем. Тем не менее для многих из нас эти мечты окутаны такой плотной пеленой разочарований и рутиной повседневной жизни, что мы не делаем даже попытки их реализовать.

У очень многих со временем эта мечта исчезает – а вместе с ней исчезает и желание сформировать свою судьбу. Многие утрачивают то чувство уверенности, которое приводит человека к победе. Делом моей жизни было восстановить мечту и сделать ее реальностью, заставить каждого из нас вспомнить ее и использовать ту неограниченную энергию, которая дремлет в глубине души каждого из нас. Никогда не забуду того дня, когда мне стало ясно, что я живу в соответствии со своей мечтой. Я летел на своем вертолете с делового совещания, проходившего в Лос-Анджелесе, в Апельсиновую Страну, на один из семинаров. Пролетая над городком Глендейл, я неожиданно узнал одно огромное здание и, остановив вертолет, завис над ним. Посмотрев вниз, я узнал это здание – в нем я работал швейцаром. Это было более двенадцати лет назад!

Энтони Роббинс - Разбуди в себе исполина

Попурри, Минск, 2014

ISBN 978-985-15-3023-2

Энтони Роббинс - Разбуди в себе исполина - Содержание

Выражение признательности

Предисловие

Часть первая Дайте волю своей энергии 1. Мечты о счастье 2. Решения: путь к обретению силы 3. Сила, формирующая вашу жизнь 4. Системы убеждений: сила созидания и сила разрушения 5. Может ли изменение произойти мгновенно? 6. Как изменить все в своей жизни: наука о нейроассоциативной обусловленности 7. Как добиться желаемого 8. Вопрос – это и есть ответ 9. Азбука максимального успеха 10. Разгреби камни, повали стену, сбрось с себя путы и радостно мчись к успеху: сила общеизвестных метафор 11. Десять эмоций силы 12. Одержимость, не знающая преград: создание неотразимого будущего 13. Десятидневный мыслительный тренинг

Часть вторая Умение контролировать – это основная система оценок 14. Ваша система оценок 15. Жизненные ценности: ваш персональный компас 16. Принципы: если вы несчастливы, то вся причина в этом! 17. Подтверждения: материя жизни 18. Индивидуальность: ключ к процветанию

Часть третья Семь дней, которые помогут сформировать вашу жизнь 19. Эмоции: секрет успеха День первый 20. Физиология: темница страданий или дворец радости День второй 21. Отношения: умение брать и давать День третий 22. Финансовое благополучие: какие шаги – такая удача День четвертый 23. Ваши нормы поведения: будьте безупречны День пятый 24. Управлять своим временем и своей жизнью День шестой 25. Отдых и развлечения: даже Бог взял себе день отдыха! День седьмой

Часть четвертая Уроки судьбы 26. Величайший дар: что может сделать один человек



Энтони Роббинс - Разбуди в себе исполина - Предисловие

Будучи главным психологом больницы «Bellevue» в Нью-Йорке, мне приходится видеть слишком много человеческих страданий не только психически больных пациентов, которых мы лечим, но также и «нормального», «здорового» служебного персонала этого учреждения. Я наблюдаю подобного рода несчастья также среди сравнительно преуспевающих, активных людей, которых лечу, занимаясь частной практикой. Страдания и боль не являются неизбежными составляющими жизни, если люди берут под контроль свои убеждения, чувства и поступки с целью изменить свою жизнь. К сожалению, чаще всего они этого не делают. Они чего-то выжидают, затем пытаются переделать неудачный результат, а чаще всего берут на себя роль вечных плакальщиков, которые сетуют на свою горькую участь или изыскивают возможность обрести устойчивость с чьей-то помощью.

Заставить людей осознать, что их жизнь является результатом собственной жизнедеятельности, – далеко не легкая задача… В сущности, эта проблема всегда многогранна. И поэтому я постоянно изыскивал пути использования новых методов и технических приемов, которые можно было бы применить и в этой больнице, и в моей частной практике. Пять лет назад я впервые услыхал о работе Тони Роббинса и посетил один из его семинаров в Нью-Йорке. Я предполагал, что проведу интересный вечер. Но все же проницательное понимание Тони человеческого поведения и взаимоотношений людей было для меня неожиданностью. В тот вечер я узнал, что Тони разделяет мое убеждение в том, что каждый человек по своей сути может стать психически здоровым, управлять собой и жить полной жизнью. Вскоре после этого я посетил двухнедельные дипломированные курсы Тони и перенес большую часть того, что там узнал, на своих коллег и пациентов. Я назвал эти курсы основным жизненным тренингом. Потом я стал рекомендовать своим пациентам магнитофонные записи и его первую книгу «Беспредельная власть».

И хотя некоторые из моих коллег обижаются или удивляются, когда я рекомендую им работы такого молодого человека, не имеющего известности в научных кругах, те, кто действительно читает или слушает Тони, соглашаются со мной. К тому же Тони обладает талантом передачи информации в доступной, интересной форме и своеобразным стилем, способствующим легкому усвоению его материала. В конце концов мы с женой прошли курс «Свидание с судьбой», в котором содержатся многие концепции из последней работы Тони «Разбуди в себе исполина». Этот уик-энд подсказал нам средство для изменения собственных ценностей, принципов и контроля над собой, что позволило в последние два года сделать нашу жизнь гораздо более насыщенной и результативной.

Я смотрю на Тони как на великого тренера в игре, называемой жизнью. Его точная интуиция, интеллект, страсть и чувство долга всегда приходят на помощь в нужный момент и вдохновляют к действию. Читая эту книгу, чувствуешь себя как бы рядом с Тони и ведешь с ним захватывающую, увлекательную беседу. К ней хочется возвращаться снова и снова как к руководству, к которому обращаются, когда жизнь подбрасывает тебе новую проблему или требует немедленных перемен. Она предлагает арсенал средств для долгосрочных изменений, равно как и уроки для обобщения жизненного опыта. В сущности, если многие люди прочтут эту книгу и скрупулезно последуют приведенным в ней рекомендациям, то это может оставить меня и моих коллег без работы.

Фредерик Л. Кован