Конец марта 2020 года. Над входом на станцию «Сокольники» недавно восстановили барельеф, вернув ему (как утверждается) первоначальный вид. Не знаю, что там было 85 лет назад, но теперь это — вселяющая ужас пластилиновая поделка, эталонный образец «искусства новых темных веков», к которому обычно приводит неумелая реставрация. Головы героических метростроевцев оторваны от тел, конечности оплавлены, а кричащие рты настолько искажены, будто их проделали тычком пальца. Я ненадолго замираю напротив гротескных гомункулов, изучая их несуразное шествие. На лестнице репродуктор обдает меня предупреждением, что в городе распространяется опасный вирус и всем пассажирам необходимо «применять средства защиты». На платформе стоят люди в белых скафандрах и с оранжевыми чемоданчиками — таких я уже видел: неделю назад, в поликлинике.

Тогда передо мной к врачу зашел мужчина средних лет и надолго застрял там, очередь не двигалась — двадцать человек покорно ждали перед дверью. Минут через пятнадцать подошли сотрудники больницы в химзащите и без промедлений вывели мужчину, отправили его с сопровождающим куда-то прочь, а затем вернулись в кабинет. Увлеченный зрелищем, я не заметил, что остался в коридоре один, остальных как ветром сдуло. Страх. И вот новая встреча, уже в метро. Я думаю о том, как круто за месяц изменилась жизнь, захожу в открывшиеся двери вагона, шагая в полуметре от упакованного в белоснежный полиэстер человека. Он похож одновременно наученого-ядерщика из Half-Life, еще не знающего, к чему приведет эксперимент, и на неудачливого медика — истребителя заразы из «Обители зла». Последнее время я часто ловлю себя на мысли, что где-то я все это уже видел.

Как и вы, впрочем. Сложно уберечься от апокалиптических образов, когда культура поливает ими нас с завидной регулярностью — попробуй увернись. Так, в 2010-х фильмов об упадке цивилизации или же ее стремительном разрушении вышло в 2,5 раза больше, чем за 1990-е, — и с книгами примерно то же самое. Апокалипсис и то, что будет после него, — давно уже самостоятельные жанры, и произведения внутри них могут быть какими угодно: тяжелыми, легкими, страшными, смешными или даже ностальгическими (раз мы до сих пор живы, то, значит, тридцать лет назад боялись чего-то несерьезного — не то что сейчас). Мы вольны выбирать картину конца света, наиболее подходящую нашим страхам или мечтам. Какую предпочитаете вы?

Робертс Адам Чарльз - Вот и всё. Зачем мы пугаем себя концом света?

в пер. с англ. С. Афонина, В. Бойер

М.: Индивидуум, 2021. 192 с.

ISBN 978-5-6046119-9-9

Робертс Адам Чарльз - Вот и всё. Зачем мы пугаем себя концом света ? - Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ВВЕДЕНИЕ. КОНЕЦ БЛИЗОК

ГЛАВА 1. СПАСАЯСЬ ОТ ГНЕВА ГОСПОДНЯ! СУДНЫЙ ДЕНЬ В МИРОВЫХ РЕЛИГИЯХ

ГЛАВА 2. ПОЛЧИЩА НЕЖИТИ! ЗОМБИ-АПОКАЛИПСИС

ГЛАВА 3. ВЫНОСИТЕ СВОИХ МЕРТВЕЦОВ! РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ ЧУМА

ГЛАВА 4. ЭПОХА МАШИН! НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ГЛАВА 5. ТЕПЛОВАЯ СМЕРТЬ И ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ! КОНЕЦ ВСЕЛЕННОЙ

ГЛАВА 6. МИР В ОГНЕ! КЛИМАТИЧЕСКИЙ АРМАГЕДДОН

ЭПИЛОГ. КОНЕЦ НЕ НАСТУПИТ НИКОГДА