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Робертс - Вот и всё

Робертс Адам Чарльз - Вот и всё. Зачем мы пугаем себя концом света
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Eschatology, Philosophy, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Sociology Political Science
Конец марта 2020 года. Над входом на станцию «Сокольники» недавно восстановили барельеф, вернув ему (как утверждается) первоначальный вид. Не знаю, что там было 85 лет назад, но теперь это — вселяющая ужас пластилиновая поделка, эталонный образец «искусства новых темных веков», к которому обычно приводит неумелая реставрация. Головы героических метростроевцев оторваны от тел, конечности оплавлены, а кричащие рты настолько искажены, будто их проделали тычком пальца. Я ненадолго замираю напротив гротескных гомункулов, изучая их несуразное шествие. На лестнице репродуктор обдает меня предупреждением, что в городе распространяется опасный вирус и всем пассажирам необходимо «применять средства защиты». На платформе стоят люди в белых скафандрах и с оранжевыми чемоданчиками — таких я уже видел: неделю назад, в поликлинике.
Тогда передо мной к врачу зашел мужчина средних лет и надолго застрял там, очередь не двигалась — двадцать человек покорно ждали перед дверью. Минут через пятнадцать подошли сотрудники больницы в химзащите и без промедлений вывели мужчину, отправили его с сопровождающим куда-то прочь, а затем вернулись в кабинет. Увлеченный зрелищем, я не заметил, что остался в коридоре один, остальных как ветром сдуло. Страх. И вот новая встреча, уже в метро. Я думаю о том, как круто за месяц изменилась жизнь, захожу в открывшиеся двери вагона, шагая в полуметре от упакованного в белоснежный полиэстер человека. Он похож одновременно наученого-ядерщика из Half-Life, еще не знающего, к чему приведет эксперимент, и на неудачливого медика — истребителя заразы из «Обители зла». Последнее время я часто ловлю себя на мысли, что где-то я все это уже видел.
Как и вы, впрочем. Сложно уберечься от апокалиптических образов, когда культура поливает ими нас с завидной регулярностью — попробуй увернись. Так, в 2010-х фильмов об упадке цивилизации или же ее стремительном разрушении вышло в 2,5 раза больше, чем за 1990-е, — и с книгами примерно то же самое. Апокалипсис и то, что будет после него, — давно уже самостоятельные жанры, и произведения внутри них могут быть какими угодно: тяжелыми, легкими, страшными, смешными или даже ностальгическими (раз мы до сих пор живы, то, значит, тридцать лет назад боялись чего-то несерьезного — не то что сейчас). Мы вольны выбирать картину конца света, наиболее подходящую нашим страхам или мечтам. Какую предпочитаете вы?

Робертс Адам Чарльз - Вот и всё. Зачем мы пугаем себя концом света?

в пер. с англ. С. Афонина, В. Бойер
М.: Индивидуум, 2021. 192 с.
ISBN 978-5-6046119-9-9

Робертс Адам Чарльз - Вот и всё. Зачем мы пугаем себя концом света ? - Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
ВВЕДЕНИЕ. КОНЕЦ БЛИЗОК
  • ГЛАВА 1. СПАСАЯСЬ ОТ ГНЕВА ГОСПОДНЯ! СУДНЫЙ ДЕНЬ В МИРОВЫХ РЕЛИГИЯХ
  • ГЛАВА 2. ПОЛЧИЩА НЕЖИТИ! ЗОМБИ-АПОКАЛИПСИС
  • ГЛАВА 3. ВЫНОСИТЕ СВОИХ МЕРТВЕЦОВ! РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ ЧУМА
  • ГЛАВА 4. ЭПОХА МАШИН! НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
  • ГЛАВА 5. ТЕПЛОВАЯ СМЕРТЬ И ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ! КОНЕЦ ВСЕЛЕННОЙ
  • ГЛАВА 6. МИР В ОГНЕ! КЛИМАТИЧЕСКИЙ АРМАГЕДДОН
ЭПИЛОГ. КОНЕЦ НЕ НАСТУПИТ НИКОГДА
Views 486
Rating 4.5 / 5
Added 29.09.2021
Author brat Andron
Rate this publication:
4.5/5 (1)

Comments (2 comments)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.
Y
yuniy 4 years ago

Благодарю!

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