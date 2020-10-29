«Официальное» издание «Евангелия от Иуды» всячески старается доказать, что Кодекс Тхакос — не современная подделка. Но в научных кругах никто и не сомневался в этом! Впрочем, широкой публике легко запутаться и решить, что доказательства «аутентичности» документа означают, будто его содержание исторически верно. Судя по всему, это Фонд Уэйтта, прежде чем согласился передать солидную сумму Национальному географическому обществу, потребовал доказательств того, что Кодекс Тхакос не является современной подделкой.

Разумеется, гораздо важнее то, насколько близка копия «Евангелия от Иуды» в Кодексе Тхакос к оригинальному «Евангелию от Иуды», написанному, как принято считать, в середине II века.

Специалистам, конечно же, известен тот факт, что Евангелия часто подвергаются исправлениям, дополнениям, подгонке к новым реалиям. Более того, это даже скорее правило, чем исключение: Евангелие от Марка было объединено с Евангелием изречений Q — сначала с позиций иудео-христианской церкви, превратившись в Евангелие от Матфея, а затем с позиций языческо-христианской церкви, став Евангелием от Луки. Да что там: не исключено, что Евангелие от Марка было переписано в более спиритуалистическом ключе для внутреннего пользования Александрийской церковью, затем расширено карпократианскими гностиками в соответствии с их видением гностицизма, а затем снова сокращено Александрийской церковью, чтобы стать тем Евангелием от Марка, которое было канонизировано в Новом Завете. Возможно, именно этим объясняются различия между оригинальным Евангелием от Марка, послужившим основой Евангелий от Матфея и Луки, и каноническим Евангелием от Марка — ибо Матфей и Лука, цитируя Марка, местами согласуются друг с другом, но не с самим Марком (это называется «незначительными совпадениями»).

Джеймс M. Робинсон - Тайна истинного Евангелии от Иуды. Манускрипт, способный перевернуть мир

Харьков: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»; Еелгород: ООО «Книжный муб “Клуб семейного досуга”», 2007 г. - 272 с.

ISBN 978-966-343-626-5 (Украина)

ISBN 978-5-9910-0179-3 (Россия)

ISBN 978-0-06-117064-5 (англ.)

Джеймс M. Робинсон - Тайна истинного Евангелии от Иуды. Манускрипт, способный перевернуть мир - Содержание

Введение

Предисловие: Пасхальная буффонада-2006

Глава первая. Появление «Евангелия от Иуды» в Женеве

Глава вторая. Торговля «Евангелием от Иуды»

Глава третья. Публикация и значение «Евангелия от Иуды

Глава четвертая. Новозаветный Иуда

Глава пятая. Исторический Иуда

Глава шестая. Гностический Иуда

Глава седьмая. «Евангелие от Иуды»

Примечания к главам

Джеймс M. Робинсон - Тайна истинного Евангелии от Иуды. Манускрипт, способный перевернуть мир - Введение

«Евангелие от Иуды» — давным-давно утерянная вымышленная история, возводящая Иуду в ранг героя, — наконец-то найдено! Но до Пасхи 2006 года находку держали в тайне, чтобы максимально увеличить финансовую выгоду для швейцарских правообладателей и их американских агентов. Торжественное обнародование тайны, приуроченное для пущего эффекта к Пасхе, состоялось от имени Национального географического общества. До того момента все посвященные хранили молчание, торжественно поклявшись то ли на Библии, то ли на папирусных свитках.

Впрочем, мы, непосвященные, знали о происходящем на удивление много. Книжица, которую вы сейчас держите в руках, была написана именно человеком, не посвященным в подробности публикации «Евангелия от Иуды». Многие из вас возьмутся за мою книгу лишь потому, что либо читали, либо слышали, либо видели по телевизору что-то о великих деяниях Национального географического общества — а может, даже читали обе изданные им книги, наделавшие столько шума.

Но у меня есть неоспоримое преимущество перед вами, знакомыми лишь с «официальной» версией, — собственно, поэтому вам и следует прочитать мою книгу, если вы действительно хотите разобраться в истории с «Евангелием от Иуды». Ибо мое повествование не подчищено, не сглажено и не приукрашено в угоду читательским интересам. Вся эта затея, устроенная ради наживы, пахнет довольно дурно; на зрителей и читателей без предупреждения обрушили тонну информации, а они имеют право знать всю правду.

Я пишу как ученый, и в скором времени вы убедитесь, что я уже с давних пор принимаю непосредственное участие в этой авантюре. Однако вы убедитесь и в том, что как ученый я нахожусь в смятении и даже испытываю отвращение к тому, как все обернулось. Я излагаю все сведения, подкрепленные документами, которые мне удалось собрать, чтобы вы могли сделать собственные выводы.

Я не могу обещать вам приятного чтения, но ручаюсь — оно будет захватывающим!

Во второе издание мы планировали включить новый перевод «Евангелия от Иуды», ведь теперь транскрипция с коптского доступна широким научным кругам на сайте Национального географического общества. Знаменитый Гарольд У. Аттридж, декан богословского факультета Йельского университета и признанный авторитет в области гностицизма, который тоже с самого начала участвовал в эпопее с «Евангелием от Иуды», согласился сделать этот перевод. Его работа выгодно отличается от перевода, опубликованного Национальным географическим обществом на Пасху 2006 года. Но оказалось, что авторское право на онлайновую транскрипцию с коптского, принадлежащее Меценатскому фонду древнего искусства, не позволяет остальным издательствам печатать другие переводы «Евангелия от Иуды». Как выражаются юристы Национального географического общества:

«Данная транскрипция является не просто транскрипцией разборчиво написанных на папирусе коптских слов, но результатом реставрации и толкования, основанного на научных трудах и познаниях проф. Кассера, Bypста и других ... Данное произведение защищено авторским правом, изначально является плодом знаний профессоров Родольфа Кассера, Грегора Вурста и других и заказано Меценатским фондом древнего искусства... Публикация перевода транскрибированного текста физическим лицом или издательством является нарушением авторского права».

Но дела обстоят иначе в Европе и Южной Америке, где новые переводы печатают все кому не лень.