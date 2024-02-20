Роджерс Джей - Зачем Символы веры и исповедания

Зачем книга о символах веры и церковных исповедях?

Я задал себе этот вопрос, когда искал такую книгу в одном из христианских книжных магазинов. Вряд ли вам удастся легко найти такую книгу. В христианских колледжах и семинариях вы можете найти несколько книг с одной или несколькими главами об убеждениях и вероисповеданиях, но даже здесь не часто можно найти книгу, в которой бы содержались все актуальные темы. Из тысяч христианских книг, имеющихся сегодня на рынке, очень мало тех, которые связаны с церковными символами веры.

Вот истинная причина написания этой книги. Кто-то может спросить: «С какой стати современные люди будут заинтересованы в книге об символах веры ранней церкви?» Я должен ответить, что об «интересе» здесь речь не идет. Убеждения и вероисповедания церкви нельзя игнорировать, независимо от того, насколько они могут сегодня нам казаться непонятными и изотерическими. В течение почти двух тысяч лет символы веры церкви - положения, определяющие основополагающие элементы христианства - были основой для определения того, что значит быть христианином. Если же кто-то отклонялся от этих убеждений, то его, соответственно, клеймили как еретика. Во времена протестантской Реформации различные конфессии издавали более полные положения о своих убеждениях, называемые канонами или вероисповеданиями, которые в дальнейшем определяли то, что реформированные церкви думали о спасении, церковном правлении и о других понятиях. Сторонники римско-католической церкви издали декларацию Трентского церковного собора, в которой излагались взгляды Рима на эти вопросы.

Далее вы в полном объеме найдете самые важные убеждения ранней церкви. Располагая тексты в таком порядке, моей целью было просто предоставить в руки читателю книгу, содержащую убеждения, в которые верили все христиане на протяжении столетий - римские католики, православные и протестанты. Когда мы коснемся периода Реформации, то увидим, что вопрос спасения и церковного правления стал предметом дебатов между протестантскими реформаторами и епископами римских католиков. Однако всегда и постоянно была та суть учения, которой придерживались все христиане.

Эта область общей основы для веры называется ортодоксальностыо (ортодоксией). Изучение ортодоксальности является основой для содействия единству, поскольку, по определению, это то, в чем должны согласиться все христиане. Ортодоксия буквально означает «правильное мнение». Все истинные верующие являются ортодоксами, поскольку они придерживаются правильного мнения относительно самых основных христианских доктрин.

Для христиан прошлых столетий сохранение ортодоксии было настолько важным, что за него они отдавали свои жизни. Когда Атанасий опроверг арианство в IV веке, многие придерживались этой ереси, согласно которой Иисус Христос был меньшим богом чем сам Создатель. Атанасий был казнен за свои убеждения, однако он твердо стоял за правду. Таким образом, выражение «А танасиус контра мундум» (Атанасий против мира) стало пословицей для будущих поколений, и говорит о человеке, который стоит за правду не взирая на то, какой ценой она ему достается. На протяжении всей истории ортодоксия не всегда была популярной, но всегда определяла то, во что верили истинные христиане, и правда восторжествовала.

Джей Роджерс - Зачем Символы веры и исповедания? – Основы библейской ортодоксальности

Перевод - Иван Темченко. – Melbourne, FL: Media House International, б.г. – Отпечатано в Украине. – 207 с.

Джей Роджерс - Зачем Символы веры и исповедания? – Содержание

Введение

1 Имена и атрибуты Бога

2 Авторитет Слова Божьего

3 Зачем Символы веры и исповедания?

4 Троица: Отец Сын и Дух Святой

5 Христология: Иисус - в полной мере человек и в полной мере Бог

6 Протестанты и римские католики

7 Христианство и секты

8 Протестантство: православно и католично!

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