Мы живем в эпоху, когда для принятия самых важных решений в жизни люди все больше руководствуются своим опытом, т.е. тем, что они чувствуют по поводу какой-то ситуации или идеи. Широко распространенным принципом стало высказывание: “Если тебе этого хочется — делай это”. Даже в христианском мире чувства и эмоции часто по своей важности превосходят вероучение. Хотя эмоции могут оказывать сильное положительное влияние на жизнь христианина, они слишком ненадежны и изменчивы, чтобы на них строить свою веру. В Библии не написано: “Праведный эмоциями жив будет”, но “Праведный верою жив будет” — верой в то, что Бог открыл в Своем Слове. Поистине, без такой веры невозможно угодить Богу (Евр. 11:6).

Кто-то утверждает, что люди больше не прислушиваются к вероучению. Люди жалуются, что “оно вызывает слишком много разногласий”. Однако я считаю, что это абсолютно не так. Богословие может быть не только увлекательным предметом для изучения (“царица наук”, как его когда-то называли), христианам просто необходимо знать, во что они верят. Апостол Петр подтвердил это, когда призвал своих читателей быть готовыми дать ответ (от греческого apologia, защита) всякому, кто спросил бы их о вере в Христа (1 Пет. 3:15). Дважды в письме Филиппийской церкви Павел пишет о своем стремлении защищать (apologia) благовествование (Филип. 1:7, 17). Когда надо постоять за веру, независимо от последствий, мы не должны молчать (для Павла это означало тюрьму и пытки); но, если мы не знакомы с основными положениями христианства, скорее всего, нам нечего будет сказать при столкновении со скептиками, будь то люди, искренне интересующиеся христианством, или те, кто хочет увлечь нас на скользкий путь лжеучения. Более того, будучи незнакомыми с учением Библии, христиане с большей вероятностью могут “увлекаться всяким ветром учения”, часто изменяя свое мнение в вопросах веры и легко поддаваясь на обман хитрых религиозных шарлатанов, способных подменить истину ложью (Еф. 4:13,14).

В каком-то смысле каждый христианин занимается богословием, независимо от того, считает ли он себя богословом. Человек может не быть экспертом в этой области; более того, он может не очень хорошо разбираться в богословии, но так или иначе будет богословом. Слово богословие происходит от двух греческих слов: теос, “Бог”, и логос, “слово”. Таким образом, богословие можно определить как слово или познание Бога — Его природы, качеств, целей и дел. Каждый истинный христианин проявляет интерес в этой области и обладает определенными знаниями, в меру которых он способен вести разговор на данную тему, что и делает из него богослова. Тем не менее, каждый из нас должен стремиться к тому, чтобы стать более компетентным богословом, другими словами, уметь четко и убедительно отстаивать ключевые постулаты веры.

Цель этого изучения состоит в том, чтобы восполнить общую нужду в кратком современном сборнике главных, с точки зрения баптистской церкви, библейских учений. Эта книга рассчитана не на ученых, а, скорее, на обычных прихожан и тех, кто начинает изучать богословие и нуждается в справочнике, который помог бы им освоить основы вероисповедания баптистов. Все уроки главным образом основаны на Нью-Гемпширском символе веры — собрании баптистских вероучений, — впервые выпущенном в 1830 году. После нескольких переработок Нью-Гемпширский конвент окончательно одобрил символ веры 15-го января 1833 года. Большинство баптистов Северной Америки приняли именно этот символ веры или одну из его вариаций, а некоторые даже стали относиться к нему как к догмату.

Гарольд Ролингс – Основы баптистского вероисповедания – Толкование ключевых библейских доктрин

Ровно: ПП ДМ, 2010. — 320 с.

ISBN 978-617-515-018-4

Гарольд Ролингс – Основы баптистского вероисповедания – Содержание

БЛАГОДАРНОСТЬ

ВВЕДЕНИЕ

КАКИМ ОБРАЗОМ БОГ ОТКРЫВАЕТСЯ ЛЮДЯМ?

КАК БОГ ДАЛ НАМ БИБЛИЮ?

МОЖНО ЛИ ДОВЕРЯТЬ БИБЛИИ?

ОТКУДА МЫ ЗНАЕМ, ИЗ КАКИХ КНИГ СОСТОИТ БИБЛИЯ?

КАК ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОНЯТЬ ПИСАНИЕ?

ВОЗМОЖНО ЛИ ДОКАЗАТЬ СУЩЕСТВОВАНИЕ БОГА?

КАК МОЖНО ПОЗНАТЬ БОГА?

КАКОВ БОГ?

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ТРИ БОГА ИЛИ О ДИН БОГ В ТРЕХ ЛИЧНОСТЯХ?

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ БОГ ДУХОВНЫМ ОТЦОМ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА?

ЗАЧЕМ СЫН БОЖИЙ СТАЛ ЧЕЛОВЕКОМ?

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ИИСУС БЫЛ РОЖДЕН ОТ ДЕВЫ?

ОТКУДА МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ БОГ?

ОТКУДА МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ИИСУС — ЭТО МЕССИЯ?

НА САМОМ ЛИ ДЕЛЕ ИИСУС ВОСКРЕС ИЗ МЕРТВЫХ?

ПОЧЕМУ ИИСУСА НАЗЫВАЮТ ПРОРОКОМ, СВЯЩЕННИКОМ И ЦАРЕМ?

КАКОВА ПРИРОДА СВЯТОГО ДУХА? ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОН БОГОМ?

КАКОВА МИССИЯ СВЯТОГО ДУХА?

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ КРЕЩЕНИЕ И НАПОЛНЕНИЕ СВЯТЫМ ДУХОМ ОД НИМ И ТЕМ ЖЕ?

КАК ПОЯВИЛСЯ ДЬЯВОЛ И КАКОВА ЕГО ЦЕЛЬ?

КАК ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА

И КАКОВА ЕГО КОНЕЧНАЯ СУДЬБА?

ЕСЛИ ДОБРЫЕ АНГЕЛЫ СУЩЕСТВУЮТ, ТО ЧЕМ ОНИ ЗАНИМАЮТСЯ?

БЫЛА ЛИ ВСЕЛЕННАЯ СОТВОРЕНА ИЛИ ОНА ПРОИЗОШЛА В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭВОЛЮЦИИ?

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПРОДУКТОМ СИЛ ЭВОЛЮЦИИ?

ОТКУДА ПРОИЗОШЕЛ ГРЕХ?

КАКОВЫ ПРЕДЕЛЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ГРЕХА?

ПОЧЕМУ ДОЛЖЕН БЫЛ УМЕРЕТЬ ИИСУС?

ЧТО ЗНАЧИТ “РОДИТЬСЯ СВЫШЕ”?

В КАКОМ СМЫСЛЕ СПАСЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНО?

ДОСТАТОЧНО ЛИ ОПРАВДАНИЯ ТОЛЬКО ПО ВЕРЕ ИЛИ ПО ВЕРЕ С ДЕЛАМИ?

ЧТО ТАКОЕ ИСТИННОЕ ПОКАЯНИЕ?

КАКУЮ РОЛЬ В СПАСЕНИИ ИГРАЕТ ВЕРА?

ВСЕ ЛИ ХРИСТИАНЕ ОСВЯЩЕНЫ?

МОЖЕТ ЛИ СПАСЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК ПОТЕРЯТЬ СВОЕ СПАСЕНИЕ?

КТО ОСНОВАЛ ЦЕРКОВЬ?

КАК ДОЛЖНА УПРАВЛЯТЬСЯ ЦЕРКОВЬ?

ПОЧЕМУ КРЕЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО?

ПОЧЕМУ КРЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО СОВЕРШАТЬСЯ

ЧЕРЕЗ ПОГРУЖЕНИЕ?

В ЧЕМ СМЫСЛ ХЛЕБОПРЕЛОМЛЕНИЯ?

В ЧЕМ СОСТОИТ МИССИЯ ЦЕРКВИ?

КАК ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ ЦЕРКОВЬ?

КАК ХРИСТИАНИН ДОЛЖЕН ОТНОСИТЬСЯ К СВЕТСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ?

МОЖЕМ ЛИ МЫ ВЕРИТЬ ВО ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ?

КОГДА НАСТУПИТ ВЕЛИКАЯ СКОРБЬ?

КАКИМ БУДЕТ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЕ ПРАВЛЕНИЕ ХРИСТА?

ВСЕ ЛИ БУДУТ СУДИМЫ?

КАК ЛЮБЯЩИЙ БОГ МОЖЕТ ПОСЫЛАТЬ ЛЮДЕЙ В АД?

НА ЧТО ПОХОЖИ НЕБЕСА И КТО ТУДА ПОПАДЕТ?

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДРУГИЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БАПТИСТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ВЫБОРОЧНЫЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ