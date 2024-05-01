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Роллестон - Мифы и легенды кельтов

Роллестон, Томас - Мифы и легенды кельтов - Коллекционное издание
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philology Literature, Mythology Legends
Пришествие Партолона
Кельты, как мы узнали от Цезаря, считали себя потомками Бога Подземного мира, Бога мертвых. Говорят, что Партолон пришел в Ирландию с запада, где за неизведанным и бескрайним Атлантическим океаном находилась сказочная Страна Живых, она же страна Счастливых Мертвецов. Отца Партолона звали Сера.
Он прибыл к ирландским берегам с королевой по имени Дальния и несколькими спутниками. Ирландия тогда физически отличалась от той страны, какую мы знаем сейчас. Тогда там было всего три озера, девять рек и только одна равнина.
Фоморы
Говорят, что партолонцам пришлось сражаться со странным племенем, звавшимся фоморы. Они были огромными, уродливыми, вспыльчивыми и жестокосердными людьми, олицетворявшими силы зла. Одного из них звали Кенхос, что означает Безногий, вероятно, что бы подчеркнуть его связь с не имевшим ни ног, ни рук Витрой, Богом Зла в мифологии вед.
С сонмом этих демонов Партолон и бился за свое господство, в итоге изгнав их к северным морям, но даже оттуда они время от времени нападали на страну.
Конец рода Партолона печален: его потомков поразил мор, и люди собрались вместе на Старой Равнине (Сенмаг) для удобства последующего захоронения тел, а в итоге все погибли. Ирландия вновь опустела и замерла в ожидании новых жителей.

Роллестон, Томас - Мифы и легенды кельтов - Коллекционное издание

Перевод с английского Е. В. Ноури. — Москва : Эксмо, 2024. — 336 с. : ил.
ISBN 978-5-04-185722-6

Роллестон, Томас - Мифы и легенды кельтов – Содержание

  • ГЛАВА I: МИФЫ О ВТОРЖЕНИЯХ В ИРЛАНДИЮ
  • ГЛАВА II: РАННИЕ МИЛЕЗИЙСКИЕ КОРОЛИ
  • ГЛАВА III: СКАЗАНИЯ УЛАДСКОГО ЦИКЛА
  • ГЛАВА IV: ЛЕГЕНДЫ ОССИАНИЧЕСКОГО ЦИКЛА
  • ГЛАВА V: ПУТЕШЕСТВИЕ МАЙЛЬ-ДУЙНА
  • ГЛАВА VI: МИФЫ И СКАЗАНИЯ ВАЛЛИЙЦЕВ
Views 245
Rating 5.0 / 5
Added 01.05.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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