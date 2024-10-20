Позитивная типология личности - Роберт Ром

Существует четыре основных «типа» личности. Еще их называют «темпераментами». Личность каждого человека представляет собой сложное сочетание этих черт xapaктера. Чтобы помочь вам понять, почему вы чувствуете, мыслите и действуете именно так, как вы это делаете, давайте представим модель человеческого поведения «Четыре темперамента» в графическом виде. Четыре типа личности – как четыре куска пирога. Они пересекаются причудливым образом, сочетаются во множестве моделей - поэтому, ни одну личность нельзя полностью определить только одним набором характеристик. На самом деле, благо- даря бесконечному количеству сочетаний этих элементов все мы очень и очень разные.

Общительный – Замкнутый. Давайте разделим нашу диаграмму-пирог пополам и определим два простых качества человеческой личности: Сверху окажутся «общительные» или те, кто быстро сходится с людьми, а снизу - «замкнутые», или те, кто сходится с людьми медленно. Общительные люди более активны и оптимистичны. Замкнутые - более пассивны и осторожны (некоторые сказали бы, что они реаписты !). Ни одно качество не хуже другого - они просто разные, и одинаково важны.

Общительные (быстро сходятся с людьми). Общительных людей, которые быстро сходятся с окружающими, можно описывать по-разному. Точнее всего их описывает слово «Вперед!» Оно у них в крови. Они постоянно находятся в движении, и им это нравится. Если им звонит друг и спрашивает: «Хочешь пойти в...», то в ответ он услышит то, что хочет услышать: «Да!» Неважно, стоящее это мероприятие, или нет. Общительный человек сам сделает его стоящим внимания. Он не ищет развлечений, он их создает. И куда бы он ни направлялся, он берет «вечеринку» с собой. Такие люди открыты и полны энергии. Они вечно спешат. Будьте осторожны, если решили пообедать вместе с таким человеком. Вы еще не успеете доесть салат, а он будет уже искать в меню десерт! Такие люди - оптимисты, они смотрят на мир позитивно, ищут в каждой куче угля алмазы, а в каждой горсти песка - золото.

В целом, им нравится побеждать, и часто они побеждают с блеском. Для них очень важен внешний вид - зачастую важнее внутреннего содержания. Они участвуют в самых разных проектах, становятся членами самых разных клубов, всевозможных организаций и обычно занимают место лидера. Им нравится руководить - и не потому, что им нравится что-то делать - они предпочитают говорить другим, что им делать! Это не значит, что они ленивы - вовсе нет. Им сложно вовремя остановиться. Их девиз - «Чем больше, тем лучше». К сожалению, это не всегда так. Представители этого типа вполне уверены в себе. Иногда они откусывают больше, чем могут проглотить, но не видят в этом ничего страшного. Они просто напрягутся и добьются результата. Если вы видите машину, на бампере которой красуется наклейка «Веди за собой, следуй за мной или уйди с дороги» - знайте, это написано как раз для представителей этого типа (и - представителем этого типа!)

Замкнутые (медленно сходятся с людьми). На замкнутых людей, которые медленно сходятся с окружающими, тоже можно смотреть по-разному. Такие люди очень надежны. Они могут напоминать черепаху из извест- ной истории: сначала ее обгоняет общительный «заяц», но в конце концов, она приходит к финишу раньше «фаворитов» гонки. Такие люди терпеливы и выносливы. Они доводят начатое до конца. Эти строки - о них: Победу в жизни не всегда Одерживает сильнейший. Рано или поздно выигрывает тот, Кто верит: «Я могу!». Замкнутые люди осторожны и не любят, когда у них слишком много дел. «Не все то золото, иго блестит», - часто говорят они. Они предпочитают довольно долго понаблюдать за ситуацией, и не склонны бросаться в нее, очертя голову. Их жизненную философию можно описать древним китайским изречением «Мудрый видит суть любой ситуации, а простак поступает опрометчиво, и за это расплачивается».

И поговорку «Семь раз отмерь, один раз отрежь» тоже придумали представители этого типа! Замкнутых людей, которые медленно сходятся с окружающими, иногда считают требовательными и склонными к критике. Но это качество помогает им быстро видеть реальную ситуацию. Они смотрят «вглубь» и видят то, что не лежит на поверхности. Они ценят качество. Они хотят быть уверены: то, что хорошо выглядит - так же хорошо и внутри. Они невероятно проницательны. Такие люди предпочитают действовать «за сценой» и оставаться в тени, но всегда заканчивают начатые дела и убеждаются, что все сделано так, как нужно. Они не любят поверхностных отношений, и обычно у них немного друзей. Они не любят быть в толпе приятелей - чаще всего у них есть всего один или два действительно близких друга. Они домоседы и не любят все время «вращаться» в обществе. Они не терпят сюрпризов и незнакомых ситуаций. Индиана Джонс - не их герой!

Выводы. Общительные люди, которые быстро сходятся с окружающими, могут сбалансировать свое поведение, если научатся быть надежными и осторожными. Замкнутым людям, которые медленно сходятся с людьми, полезно быть более открытыми и вдохновлять других.