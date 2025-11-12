Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Рома - Молитвенное чтение Библии

Молитвенное чтение Библии. Lectio divina Джузеппино Де Рома
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Церковь всегда чтила Божественное Писание, как и Само Тело Господне, никогда не переставая, в особенности на Божественной Литургии, питаться хлебом жизни от трапезы как Слова Божия, так и Тела Христова, и преподавать его верующим. Церковь всегда смотрела и смотрит на Священное Писание наряду со Священным Преданием как на наивысшее правило своей веры, так как оно, вдохновленное Богом и записанное раз и навсегда, неизменно сообщает Слово Самого Бога и в словах Пророков и Апостолов передает нам глас Святого Духа. Итак, нужно, чтобы всякая церковная проповедь, как и сама христианская религия, питалась и руководствовалась Священным Писанием. Ибо в священных книгах Отец, Который на небесах, с великой любовью идет навстречу Своим чадам и с ними беседует. И в Слово Божие вложена такая сила, такое могущество, что оно представляет собою опору и мощь Церкви, а для детей Церкви — крепость веры, пищу души, чистый и неистощимый источник духовной жизни.
Поэтому ко Священному Писанию замечательно подходят такие речения: «Слово Божие живо и действенно» (Евр 4, 12); оно может «назидать... более и дать ... наследие со всеми освященными» (Деян 20, 32; ср. 1 Фес 2, 13). (...) (Все верующие, и прежде всего монашествующие) пусть охотно приступают к самому священному тексту: либо через священную Литургию, насыщенную Божественными речениями, либо через благоговейное чтение, либо через предназначенные к этому учреждения и прочие подсобные средства, которые в наше время достохвально распространяются повсюду с одобрения и заботами Пастырей Церкви. Но пусть они помнят о том, что чтение Священного Писания должно сопровождаться молитвой, дабы возникало собеседование между Богом и человеком; ибо «мы беседуем с Ним, когда молимся; мы слушаем Его, когда читаем Божественные изречения».
(Dei Verbum 21, 25)

Джузеппино де Рома - Молитвенное чтение Библии - Lectio divina

Издательство: Издательство Францисканцев, 2002 г. - 160 с
ISBN 5-89208-040-4

Джузеппино де Рома - Молитвенное чтение Библии - Lectio divina

Из догматической конституции II Ватиканского собора «Dei Verbum»
Молитвенное чтение Библии
  • Четыре ступени, ведущие к созерцанию Бога
  • Ценность Божественного чтения
  • Встреча со Словом
  • Общинное Божественное чтение
  • Деяние (Operatio)
  • Присутствие Бога
  • Кто идет этой стезей
Слово Божие
  • «Светильник ноге моей»
  • Спасение праведного
  • Сила спасения
  • Явление Бога в истории
  • Бог есть Любовь
  • Лицо моего Бога
Чтение
  • Призывание Духа
  • Выбор Слова
  • Внутренние и внешние предпосылки
  • Экзегеза библейской мудрости
  • Послание
Медитация
  • Повтор и актуализация
  • Божественный замысел
  • Смысл жизни
  • От Слова к жизни
  • Жизнь со Словом
  • Проповедовать Слово
  • Различие между чтением и медитацией
Молитва
  • Вопль из бездны
  • Молиться «исходя из ситуации»
  • Молитва Слову
  • Молиться Словом
  • Молитва, отнесенная лично ко мне
  • Молитва, отнесенная лично ко мне
  • Молитва о жизни
  • Молиться в истине
  • Ходатайственная молитва
Созерцание
  • Цель Творения
  • Созерцание при Божественном чтении
  • Земля чудных дел Божиих
  • Быть в Боге
  • Пребывать в любви
  • Подлинное знание
  • Теперь мои глаза видят Тебя
Опыт Божественного чтения на примере Псалма 139 (138)
  • Эпиклесис
  • Чтение
  • Параллельные места
  • Отправные моменты медитации
  • Молитва
  • Созерцание
Приложения
Приложение 1
Энцо Бьянки «Молитвенное чтение Св. Писания»
  • 1. Слово Божие
  • 2. Литургия Слова,
  • 3. От литургии Слова к молитвенному чтению
  • 4. Воспитание в молитвенном чтении
  • A.Просите Духа Святого, будет дан вам свет
  • Б. Ищите в чтении, найдете с медитацией
  • B.Стучитесь в молитву, войдете в созерцание
  • Примечания
Советы для молитвенного чтения
Письмо брата Энцо, настоятеля общины Бозе, к брату Джованни
  • 1. Молитвенное чтение — опыт Израиля и Церкви
  • 2. Место для молитвенного чтения
  • 3. Час тишины: Господь говорит
  • 4. Сердце мудрое и разумное
  • 5. Призови Духа Святого
  • 6. Читай
  • 7. Размышляй
  • 8. Молись
Письмо Гвиго II Картузианца к другу его Гервасию I о созерцательной жизни
  • 1. Обращение и приветствие
  • 2. Четыре ступени духовной лестницы
  • 3. Назначение вышесказанных ступеней
  • 4. Назначение чтения
  • 5. Назначение медитации
  • 6. Назначение молитвы
  • 7. Действия созерцания
  • 8. Знаки нисхождения благодати
  • 9. Как скрывается благодать
  • 10. Как благодать, скрываясь от нас на некое время, способствует нашему благу
  • 11. Сколь осмотрительно душа должна вести себя после посещения благодати Господней
  • 12. Краткое изложение сути сказанного
  • 13. Как разные ступени связаны между собой
  • 14. Заключение предшествующего
  • 15. Четыре причины, совлекающие нас с этих ступеней
Приложение 2
Опыт молитвенного чтения Библии у св. Франциска
О прилежном чтении Писания
Схема молитвенного чтения Библии (Lectio Divina)
  • 1. Готовься
  • 2. Проси Духа Святого
  • 3. Возьми Библию, читай
  • 4. Ищи через медитацию
  • 5. Говори с Господом, Который говорит с тобой
  • 6. Созерцай... созерцай
  • 7. Сохрани Слово в сердце свое
  • 8. Исполни Слово

Джузеппино де Рома - Молитвенное чтение Библии - Lectio divina - Четыре ступени, ведущие к созерцанию Бога

Молитвенное чтение Библии (Lectio divina) — это род молитвы, берущий свое начало в чтении Священного Писания. Цель Божественного чтения — созерцание лика Божия; оно позволяет нам достичь единения с Христом, а через Него, посредством исполненного любви соприкосновения со словом Бо-жиим, мы можем приблизиться к Отцу.
Божественное чтение практиковалось в монастырях со времен позднего Средневековья и подчинялось столь же строго установленным правилам, как и другие стороны богослужения. Эти правила были закреплены монахом-картузианцем Гвиго II (ум. в 1188) в пространном послании своему ученику — брату Гервасию. Оно носит название Scala paradisi («Лестница в рай»).
Действительно, систему Божественного чтения можно уподобить лестнице с четырьмя ступенями — духовными упражнениями, между которыми существуют внутренние и логические связи. С помощью этой лестницы монахи должны были совершить восхождение в рай, или, иными словами, достичь мистического союза с Богом.
Чтение, медитация (размышление), молитва и созерцание (lectio, meditatio, oratio, contemplatio) — вот четыре ступени этой лестницы.
Новое открытие Божественного чтения — одно из самых ярких и важных событий, связанных с обновлением монашеского благочестия.
Views 1 802
Rating 5.0 / 5
Added 12.11.2025
Author schevchukp
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (2 comments)

B
brat Vasil 8 years ago

Спасибо. Интересно!
L
larena4ka 13 years ago
спасибо

Related Books

All Books