Рома - Молитвенное чтение Библии
Церковь всегда чтила Божественное Писание, как и Само Тело Господне, никогда не переставая, в особенности на Божественной Литургии, питаться хлебом жизни от трапезы как Слова Божия, так и Тела Христова, и преподавать его верующим. Церковь всегда смотрела и смотрит на Священное Писание наряду со Священным Преданием как на наивысшее правило своей веры, так как оно, вдохновленное Богом и записанное раз и навсегда, неизменно сообщает Слово Самого Бога и в словах Пророков и Апостолов передает нам глас Святого Духа. Итак, нужно, чтобы всякая церковная проповедь, как и сама христианская религия, питалась и руководствовалась Священным Писанием. Ибо в священных книгах Отец, Который на небесах, с великой любовью идет навстречу Своим чадам и с ними беседует. И в Слово Божие вложена такая сила, такое могущество, что оно представляет собою опору и мощь Церкви, а для детей Церкви — крепость веры, пищу души, чистый и неистощимый источник духовной жизни.
Поэтому ко Священному Писанию замечательно подходят такие речения: «Слово Божие живо и действенно» (Евр 4, 12); оно может «назидать... более и дать ... наследие со всеми освященными» (Деян 20, 32; ср. 1 Фес 2, 13). (...) (Все верующие, и прежде всего монашествующие) пусть охотно приступают к самому священному тексту: либо через священную Литургию, насыщенную Божественными речениями, либо через благоговейное чтение, либо через предназначенные к этому учреждения и прочие подсобные средства, которые в наше время достохвально распространяются повсюду с одобрения и заботами Пастырей Церкви. Но пусть они помнят о том, что чтение Священного Писания должно сопровождаться молитвой, дабы возникало собеседование между Богом и человеком; ибо «мы беседуем с Ним, когда молимся; мы слушаем Его, когда читаем Божественные изречения».
(Dei Verbum 21, 25)
Джузеппино де Рома - Молитвенное чтение Библии - Lectio divina
Издательство: Издательство Францисканцев, 2002 г. - 160 с
ISBN 5-89208-040-4
Джузеппино де Рома - Молитвенное чтение Библии - Lectio divina
Из догматической конституции II Ватиканского собора «Dei Verbum»
Молитвенное чтение Библии
- Четыре ступени, ведущие к созерцанию Бога
- Ценность Божественного чтения
- Встреча со Словом
- Общинное Божественное чтение
- Деяние (Operatio)
- Присутствие Бога
- Кто идет этой стезей
Слово Божие
- «Светильник ноге моей»
- Спасение праведного
- Сила спасения
- Явление Бога в истории
- Бог есть Любовь
- Лицо моего Бога
Чтение
- Призывание Духа
- Выбор Слова
- Внутренние и внешние предпосылки
- Экзегеза библейской мудрости
- Послание
Медитация
- Повтор и актуализация
- Божественный замысел
- Смысл жизни
- От Слова к жизни
- Жизнь со Словом
- Проповедовать Слово
- Различие между чтением и медитацией
Молитва
- Вопль из бездны
- Молиться «исходя из ситуации»
- Молитва Слову
- Молиться Словом
- Молитва, отнесенная лично ко мне
- Молитва, отнесенная лично ко мне
- Молитва о жизни
- Молиться в истине
- Ходатайственная молитва
Созерцание
- Цель Творения
- Созерцание при Божественном чтении
- Земля чудных дел Божиих
- Быть в Боге
- Пребывать в любви
- Подлинное знание
- Теперь мои глаза видят Тебя
Опыт Божественного чтения на примере Псалма 139 (138)
- Эпиклесис
- Чтение
- Параллельные места
- Отправные моменты медитации
- Молитва
- Созерцание
Приложения
Приложение 1
Энцо Бьянки «Молитвенное чтение Св. Писания»
- 1. Слово Божие
- 2. Литургия Слова,
- 3. От литургии Слова к молитвенному чтению
- 4. Воспитание в молитвенном чтении
- A.Просите Духа Святого, будет дан вам свет
- Б. Ищите в чтении, найдете с медитацией
- B.Стучитесь в молитву, войдете в созерцание
- Примечания
Советы для молитвенного чтения
Письмо брата Энцо, настоятеля общины Бозе, к брату Джованни
- 1. Молитвенное чтение — опыт Израиля и Церкви
- 2. Место для молитвенного чтения
- 3. Час тишины: Господь говорит
- 4. Сердце мудрое и разумное
- 5. Призови Духа Святого
- 6. Читай
- 7. Размышляй
- 8. Молись
Письмо Гвиго II Картузианца к другу его Гервасию I о созерцательной жизни
- 1. Обращение и приветствие
- 2. Четыре ступени духовной лестницы
- 3. Назначение вышесказанных ступеней
- 4. Назначение чтения
- 5. Назначение медитации
- 6. Назначение молитвы
- 7. Действия созерцания
- 8. Знаки нисхождения благодати
- 9. Как скрывается благодать
- 10. Как благодать, скрываясь от нас на некое время, способствует нашему благу
- 11. Сколь осмотрительно душа должна вести себя после посещения благодати Господней
- 12. Краткое изложение сути сказанного
- 13. Как разные ступени связаны между собой
- 14. Заключение предшествующего
- 15. Четыре причины, совлекающие нас с этих ступеней
Приложение 2
Опыт молитвенного чтения Библии у св. Франциска
О прилежном чтении Писания
Схема молитвенного чтения Библии (Lectio Divina)
- 1. Готовься
- 2. Проси Духа Святого
- 3. Возьми Библию, читай
- 4. Ищи через медитацию
- 5. Говори с Господом, Который говорит с тобой
- 6. Созерцай... созерцай
- 7. Сохрани Слово в сердце свое
- 8. Исполни Слово
Джузеппино де Рома - Молитвенное чтение Библии - Lectio divina - Четыре ступени, ведущие к созерцанию Бога
Молитвенное чтение Библии (Lectio divina) — это род молитвы, берущий свое начало в чтении Священного Писания. Цель Божественного чтения — созерцание лика Божия; оно позволяет нам достичь единения с Христом, а через Него, посредством исполненного любви соприкосновения со словом Бо-жиим, мы можем приблизиться к Отцу.
Божественное чтение практиковалось в монастырях со времен позднего Средневековья и подчинялось столь же строго установленным правилам, как и другие стороны богослужения. Эти правила были закреплены монахом-картузианцем Гвиго II (ум. в 1188) в пространном послании своему ученику — брату Гервасию. Оно носит название Scala paradisi («Лестница в рай»).
Действительно, систему Божественного чтения можно уподобить лестнице с четырьмя ступенями — духовными упражнениями, между которыми существуют внутренние и логические связи. С помощью этой лестницы монахи должны были совершить восхождение в рай, или, иными словами, достичь мистического союза с Богом.
Чтение, медитация (размышление), молитва и созерцание (lectio, meditatio, oratio, contemplatio) — вот четыре ступени этой лестницы.
Новое открытие Божественного чтения — одно из самых ярких и важных событий, связанных с обновлением монашеского благочестия.
Спасибо. Интересно!