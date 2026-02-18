Рониньо - Шаманизм - Мост между мирами

Сведения, которые содержатся на страницах этой книги, следует воспринимать исключительно как культурное явление или объект для научных исследований; они ни в коем случае не являются пропагандой аяваски или руководством по ее употреблению. Ни авторы, ни издатели не имели таких намерений и не несут никакой ответственности за любые последствия (будь то физические, психологические или социальные), к которым может привести прием описанных здесь веществ или их производных.

Эта книга основана на личном опыте современного русского путешественника, много лет погруженного в культуру шаманизма Латинской Америки. В первой части книги рассказывается о людях и традициях этой страны, а во второй – о личном опыте участия в шаманских церемониях. Вы узнаете «из первых рук», как отличить настоящего шамана от дилетанта, что такое «растения силы», как и для чего проводятся правильные шаманские церемонии – и многое другое. Константин Рониньо – один из основателей этнопсихологического клуба путешественников «Одиссея»: www.odisseia.club. С 2003 года – проводник в экспедициях и путешествиях по Латинской Америке. Живет в городе Лиме в Перу, большую часть времени находится в экспедициях.

Я думаю, что шаманизм – это не религия, не система верований, не философия. Это, прежде всего, реальная практика вхождения в особые состояния сознания. Эта практика рождена естественной потребностью человека увидеть реальность жизни таковой, какая она есть, и научиться влиять на эту реальность для решения практических задач. Именно этим объясняется, почему независимо друг от друга разные люди в разные времена, начиная с глубочайшей древности, занимались шаманизмом на всех континентах нашей планеты. За тысячелетия выполнения этой практики люди накопили колоссальный опыт и знания. И я уверен, что эти знания могут быть использованы и сейчас для решения самых важных и насущных задач, которые стоят как перед отдельными индивидуумами, так и перед человечеством в целом.

Многие люди путают шаманизм с анимизмом, то есть думают, что шаманизм – это вера в духов. Это ошибочное представление. Шаманам совсем не нужно во что-то верить. Они имеют дело с тем, что реально существует. Именно поэтому их методы работают так эффективно. Если у вас есть стол, за которым вы сидите, ложка и вилка, которыми вы едите, вам не нужно верить в эти предметы. Вы знаете, что они есть, и вы их используете. Так же и шаманы пользуются тем, что у них есть. Разница только в том, что некоторые инструменты, которые они применяют, невидимы и не осознаваемы многими другими людьми. Именно поэтому для выполнения своей работы шаманы должны уметь входить в особые состояния сознания, чтобы видеть то, что невидимо для подавляющего большинства людей.

Рониньо Константин - Шаманизм - Мост между мирами

К. Рониньо — «Эксмо», 2019 г

ISBN 978-5-04-101645-6

Рониньо Константин - Шаманизм - Мост между мирами - Содержание

Памятка для читателя

Часть I Шаманизм Мост между мирами

Посвящение

Предисловие шамана Хорхе Гонсалеса

Вступление

Глава I Кто такие шаманы?

Глава II А стоит ли в это верить?

Глава III Шаманское пение – неотъемлемая часть шаманской церемонии

Глава IV Жизнь в социуме требует денег

Глава V Обучение шаманизму. Реальность и вымыслы

Глава VI Неожиданности, не всегда приятные

Глава VII Дилетанты в шаманизме

Глава VIII Колдовство и шаманские войны

Глава IX Священные растения и психоделики

Глава X Карлос Кастанеда

Глава XI Влияние цивилизации

Глава XII Миссионерская деятельность. Побочные плоды

Глава XIII Возвращение к истокам природной мудрости

Глава XIV Шаманские путешествия в глубь веков, и не только…

Часть II Первая встреча с магией аяваски Мистический опыт в амазонских джунглях

Предисловие ко второй части

Глава I Подготовка

Глава II Первая церемония

Глава III Терапия общения

Глава IV Единение с природой

Глава V Вторая церемония

Глава VI Раздвоение личности

Глава VII Третья церемония

Глава VIII Поиск себя

Эпилог

Размышления