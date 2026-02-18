Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Рониньо - Шаманизм - Мост между мирами

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Religious Studies Atheism, Shamanism

Сведения, которые содержатся на страницах этой книги, следует воспринимать исключительно как культурное явление или объект для научных исследований; они ни в коем случае не являются пропагандой аяваски или руководством по ее употреблению. Ни авторы, ни издатели не имели таких намерений и не несут никакой ответственности за любые последствия (будь то физические, психологические или социальные), к которым может привести прием описанных здесь веществ или их производных.

Эта книга основана на личном опыте современного русского путешественника, много лет погруженного в культуру шаманизма Латинской Америки. В первой части книги рассказывается о людях и традициях этой страны, а во второй – о личном опыте участия в шаманских церемониях. Вы узнаете «из первых рук», как отличить настоящего шамана от дилетанта, что такое «растения силы», как и для чего проводятся правильные шаманские церемонии – и многое другое. Константин Рониньо – один из основателей этнопсихологического клуба путешественников «Одиссея»: www.odisseia.club. С 2003 года – проводник в экспедициях и путешествиях по Латинской Америке. Живет в городе Лиме в Перу, большую часть времени находится в экспедициях.

***

Я думаю, что шаманизм – это не религия, не система верований, не философия. Это, прежде всего, реальная практика вхождения в особые состояния сознания. Эта практика рождена естественной потребностью человека увидеть реальность жизни таковой, какая она есть, и научиться влиять на эту реальность для решения практических задач. Именно этим объясняется, почему независимо друг от друга разные люди в разные времена, начиная с глубочайшей древности, занимались шаманизмом на всех континентах нашей планеты. За тысячелетия выполнения этой практики люди накопили колоссальный опыт и знания. И я уверен, что эти знания могут быть использованы и сейчас для решения самых важных и насущных задач, которые стоят как перед отдельными индивидуумами, так и перед человечеством в целом.

Многие люди путают шаманизм с анимизмом, то есть думают, что шаманизм – это вера в духов. Это ошибочное представление. Шаманам совсем не нужно во что-то верить. Они имеют дело с тем, что реально существует. Именно поэтому их методы работают так эффективно. Если у вас есть стол, за которым вы сидите, ложка и вилка, которыми вы едите, вам не нужно верить в эти предметы. Вы знаете, что они есть, и вы их используете. Так же и шаманы пользуются тем, что у них есть. Разница только в том, что некоторые инструменты, которые они применяют, невидимы и не осознаваемы многими другими людьми. Именно поэтому для выполнения своей работы шаманы должны уметь входить в особые состояния сознания, чтобы видеть то, что невидимо для подавляющего большинства людей.

К. Рониньо — «Эксмо», 2019 г

ISBN 978-5-04-101645-6

Рониньо Константин - Шаманизм - Мост между мирами - Содержание

Памятка для читателя

Часть I Шаманизм Мост между мирами

  • Посвящение

  • Предисловие шамана Хорхе Гонсалеса

  • Вступление

  • Глава I Кто такие шаманы?

  • Глава II А стоит ли в это верить?

  • Глава III Шаманское пение – неотъемлемая часть шаманской церемонии

  • Глава IV Жизнь в социуме требует денег

  • Глава V Обучение шаманизму. Реальность и вымыслы

  • Глава VI Неожиданности, не всегда приятные

  • Глава VII Дилетанты в шаманизме

  • Глава VIII Колдовство и шаманские войны

  • Глава IX Священные растения и психоделики

  • Глава X Карлос Кастанеда

  • Глава XI Влияние цивилизации

  • Глава XII Миссионерская деятельность. Побочные плоды

  • Глава XIII Возвращение к истокам природной мудрости

  • Глава XIV Шаманские путешествия в глубь веков, и не только…

Часть II Первая встреча с магией аяваски Мистический опыт в амазонских джунглях

  • Предисловие ко второй части

  • Глава I Подготовка

  • Глава II Первая церемония

  • Глава III Терапия общения

  • Глава IV Единение с природой

  • Глава V Вторая церемония

  • Глава VI Раздвоение личности

  • Глава VII Третья церемония

  • Глава VIII Поиск себя

Эпилог

Размышления

Views 104
Rating
Added 18.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

