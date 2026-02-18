Рониньо - Шаманизм - Мост между мирами

Сведения, которые содержатся на страницах этой книги, следует воспринимать исключительно как культурное явление или объект для научных исследований; они ни в коем случае не являются пропагандой аяваски или руководством по ее употреблению. Ни авторы, ни издатели не имели таких намерений и не несут никакой ответственности за любые последствия (будь то физические, психологические или социальные), к которым может привести прием описанных здесь веществ или их производных.
Эта книга основана на личном опыте современного русского путешественника, много лет погруженного в культуру шаманизма Латинской Америки. В первой части книги рассказывается о людях и традициях этой страны, а во второй – о личном опыте участия в шаманских церемониях. Вы узнаете «из первых рук», как отличить настоящего шамана от дилетанта, что такое «растения силы», как и для чего проводятся правильные шаманские церемонии – и многое другое. Константин Рониньо – один из основателей этнопсихологического клуба путешественников «Одиссея»: www.odisseia.club. С 2003 года – проводник в экспедициях и путешествиях по Латинской Америке. Живет в городе Лиме в Перу, большую часть времени находится в экспедициях.
Я думаю, что шаманизм – это не религия, не система верований, не философия. Это, прежде всего, реальная практика вхождения в особые состояния сознания. Эта практика рождена естественной потребностью человека увидеть реальность жизни таковой, какая она есть, и научиться влиять на эту реальность для решения практических задач. Именно этим объясняется, почему независимо друг от друга разные люди в разные времена, начиная с глубочайшей древности, занимались шаманизмом на всех континентах нашей планеты. За тысячелетия выполнения этой практики люди накопили колоссальный опыт и знания. И я уверен, что эти знания могут быть использованы и сейчас для решения самых важных и насущных задач, которые стоят как перед отдельными индивидуумами, так и перед человечеством в целом.
Многие люди путают шаманизм с анимизмом, то есть думают, что шаманизм – это вера в духов. Это ошибочное представление. Шаманам совсем не нужно во что-то верить. Они имеют дело с тем, что реально существует. Именно поэтому их методы работают так эффективно. Если у вас есть стол, за которым вы сидите, ложка и вилка, которыми вы едите, вам не нужно верить в эти предметы. Вы знаете, что они есть, и вы их используете. Так же и шаманы пользуются тем, что у них есть. Разница только в том, что некоторые инструменты, которые они применяют, невидимы и не осознаваемы многими другими людьми. Именно поэтому для выполнения своей работы шаманы должны уметь входить в особые состояния сознания, чтобы видеть то, что невидимо для подавляющего большинства людей.
Рониньо Константин - Шаманизм - Мост между мирами
К. Рониньо — «Эксмо», 2019 г
ISBN 978-5-04-101645-6
Рониньо Константин - Шаманизм - Мост между мирами - Содержание
Памятка для читателя
Часть I Шаманизм Мост между мирами
Посвящение
Предисловие шамана Хорхе Гонсалеса
Вступление
Глава I Кто такие шаманы?
Глава II А стоит ли в это верить?
Глава III Шаманское пение – неотъемлемая часть шаманской церемонии
Глава IV Жизнь в социуме требует денег
Глава V Обучение шаманизму. Реальность и вымыслы
Глава VI Неожиданности, не всегда приятные
Глава VII Дилетанты в шаманизме
Глава VIII Колдовство и шаманские войны
Глава IX Священные растения и психоделики
Глава X Карлос Кастанеда
Глава XI Влияние цивилизации
Глава XII Миссионерская деятельность. Побочные плоды
Глава XIII Возвращение к истокам природной мудрости
Глава XIV Шаманские путешествия в глубь веков, и не только…
Часть II Первая встреча с магией аяваски Мистический опыт в амазонских джунглях
Предисловие ко второй части
Глава I Подготовка
Глава II Первая церемония
Глава III Терапия общения
Глава IV Единение с природой
Глава V Вторая церемония
Глава VI Раздвоение личности
Глава VII Третья церемония
Глава VIII Поиск себя
Эпилог
Размышления
