Рор - Мартос - Великие темы Писания - Новый Завет

Великие темы Нового Завета продолжают Великие темы Ветхого Завета, но ведут нас дальше. Новый Завет — это новый договор, новые отношения между человечеством и Богом. Но, как мы уже знаем из предыдущего тома, Бог не менялся. Вряд ли мы можем себе представить, что Бог предоставил людям иметь дело с устаревшим заветом, покуда Он не стал достаточно хорош, чтобы перейти к новому — нет, изменилось человечество, народ Израиля возрос в понимании Бога и обещанного Богом спасения. Вера должна была достичь того момента, когда люди оказались способны войти в новые отношения, в новый завет с Богом, который всегда бесконечно любил их. Новый Завет — это история новых отношений.

С точки зрения истории спасения, Новый Завет — это завершение, кульминация Ветхого. С точки зрения объема произведения, это лишь малая часть Библии, но именно эта часть соединяет все ее тексты воедино. История спасения Богом человечества завершается рассказом об Иисусе, чье имя означает «Яхве спасает». Все слова Библии ведут нас к воплощенному Слову, то есть к Господу Иисусу Христу.

Мы видим в Иисусе воплощение Божьего спасения. Жизнь Иисуса — это драма, символизирующая все то, что Бог и прежде творил в жизни Израиля, что Бог делает в каждой человеческой жизни, что Бог всегда будет совершать в жизни Церкви. В Иисусе очевидно действует спасительная любовь Бога, безграничная, стремящаяся к искуплению каждого человека и каждого положения, вплоть до самопожертвования, знамением которого стало Распятие. Мы видим в Иисусе, что спасительная власть Бога столь же безгранична, как и Его любовь, — она проявляется в чудесах и в потрясающем, все превосходящем торжестве Воскресения.

В различных главах этой книги (они основаны на беседах, имевших место в 1973 году) мы рассмотрим, как по-разному, с разных точек зрения и несхожим литературным стилем авторы Нового Завета возвещают Благую весть о спасении.

Ричард Рор, Джозеф Мартос - Великие темы Писания - Новый Завет

Перевод: Любовь Сумм. - Москва: Библейско-Богословский Институт св. апостола Андрея, 2002. – 182 с. – (Серия «Читая Библию». Приложение к журналу «Мир Библии».)

ISBN 5-89647-057-6

Ричард Рор, Джозеф Мартос - Великие темы Писания - Новый Завет - Содержание

Предыстория

Предисловие

Введение

Глава Первая. Благая весть Матфея: Царство Божье!

Глава Вторая. Благая весть Марка и Иоанна: Иисус — Господь!

Глава Третья. Евангелие от Луки и Деяния Апостолов: Дары Духа

Глава Четвертая. Мария, молитва и Церковь: да будет!

Глава Пятая. Павел: новая тварь

Глава Шестая. Апокалипсис: Новый Иерусалим

Заключение. Наш Новый Иерусалим: современное паломничество